Helif ezt is elintézte! Már az atlétanők is csak génteszt után állhatnak rajthoz a tokiói vb-n

Noha csak a hétvégén kezdődnek meg Tokióban az atlétikai világbajnokság versenyei, egy ideje már az érdeklődés középpontjában áll a viadal női versenyszámaiban indulni akarók sokasága. Ugyanis a 2024-es párizsi olimpia legnagyobb botrányát kavaró Imane Helif esete után Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke elérte, hogy nemcsak a boksztornákon, hanem az atlétikai versenyeken is csak génteszt elvégzése után indulhassanak el a versenyzők a női számokban.

2025. 09. 11. 12:14
Kizárólag olyan génteszt elvégzése után indulhat valaki a hölgyek között az atlétika-vb-n, akiknek eredménye igazolja női mivoltjukat
Kizárólag olyan génteszt elvégzése után indulhat valaki a hölgyek között az atlétika-vb-n, akiknek eredménye igazolja női mivoltjukat Fotó: Dömötör Csaba
Tokió már másodszor ad otthont szabadtéri atlétikai világbajnokságnak, és az első alkalom rendkívül emlékezetes, sőt azt mondhatjuk, hogy történelmi eredményeket hozott 1991 nyarának a végén. A mostani is történelmi vb, és még a versenyeknek el sem kellett kezdődniük: ugyanis Imane Helif párizsi olimpián kirobbant botránya – a vitatott nemiségű, a teszteket elutasító algériai ökölvívó a női 66 kilóban nyert aranyérmet – után ez az első olyan atlétikai világbajnokság, ahol csak úgy indulhat el valaki a hölgyek között, amennyiben egy génteszt igazolja azt, hogy születésétől fogva nő. 

Helif párizsi botránya után döntött úgy a világszövetség, hogy bevezeti a génteszteket az atlétikai versenyek előtt
Helif párizsi botránya után döntött úgy a világszövetség, hogy bevezeti a génteszteket az atlétikai versenyek előtt     Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Helif vélhetően nemcsak a ringben, de a rekortánon sem versenyezhetne nőkkel

A résztvevők 95 százalékánál már elvégezték a kötelező géntesztet a szombaton rajtoló tokiói atlétikai világbajnokság előtt. A világszövetség (WA) tájékoztatása szerint a hátralévő tesztekre még a vb előtt sor kerül a japán fővárosban, az érintettek a francia és norvég sportolók lesznek, valamint néhány Franciaországban élő atléta. Csak emlékeztetőül jegyeznénk meg, hogy a jelenleg is zajló liverpooli ökölvívó-világbajnokságon éppen a franciák teljes női csapatát zárták ki.

Az Insidethegames.biz portál megírta, a teszt elvégzéséhez szájnyálkahártya-váladékra vagy szárított vérmintára van szükség az SRY gén – nemmeghatározó Y régió – jelenlétének vagy hiányának kimutatására, amelynek jelenléte férfihormonok fejlődésére utalnak. A szövetség szerint az SRY-teszt rendkívül pontos, és a téves negatív vagy pozitív eredmény rendkívül valószínűtlen.

Ezek a tesztek jelentik a választ arra, amiben hiszünk, vagyis a női sport megvédésére 

– jelentette ki Sebastian Coe, a WA elnöke a vezetőség helyszíni ülése után. Hozzátette, gyűjtik a visszajelzéseket a szűrésről, és ennek megfelelően alakítják majd ki a jövőre alkalmazható protokollt.

A 2021-es tokiói olimpián aranyérmes távolugró, Malaika Mihambo már túl van a teszten     Fotó: Insidethegames.biz

Az olimpiai bajnok távolugrónő már túl van a teszten, de ő másként vizsgálódna

Természetesen a kezdeményezés még messze van a tökéletestől, ám a mostani tapasztalatok segíthetnek a megoldatlan kérdések megválaszolásában. A távolugrás tokiói olimpiai bajnoka, valamint kétszeres világbajnoka, Malaika Mihambo szerint a női kategóriában való induláshoz kötelező genetikai tesztet hatékonyabban is el lehetett volna végezni. A DPA német hírügynökség kérdésére kijelentette, elvégezte a tesztet és megvan az eredménye, de hozzátette, hogy sok kérdés még nyitott a tesztek kérdésében.

Mindent rövid időn belül kellett megszervezni, ami nehéz a szövetségeknek, és valószínűleg azoknak a sportolóknak is, akik nem olyan országokból származnak, ahol a szövetségeknek megvan a kapacitásuk arra, hogy rövid időn belül elvégezzék a szükséges vizsgálatokat 

– mondta Mihambo. A német sportoló úgy véli, hogy hatékonyabb és sokkal gyorsabb lett volna a dobogósokat, a világbajnokság legjobb nyolc vagy legjobb 12 helyezettjét tesztelni.

A 2023-as atlétikai vb-n a női 100 méteres gátfutás résztvevőit még nem tesztelték:


 

