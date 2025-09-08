HelifWorld Boxingvilágbajnokságbotrányvizsgálat

Áll a bál a bokszban! Helif sem kellett ahhoz Liverpoolban, hogy tizenketten fennakadjanak a nemi teszten

Továbbra is forrnak az indulatok a World Boxing által kötelezően elrendelt nemi vizsgálatok miatt a jelenleg is zajló amatőr ökölvívó-világbajnoksággal kapcsolatban. Azt már a vb előtt tudta mindenki, hogy a párizsi olimpia két botrányhőse, az algériai Imane Helif és a tajvani Lin Ju-ting nem lép ringbe Liverpoolban, ám az eléggé meglepte a közvéleményt, hogy összesen tizenkettő „női” bokszoló akadt fenn a rostán.

Molnár László
2025. 09. 08. 15:22
Helif és Lin nem is utazott el Liverpoolba, nélkülük is tucatnyian megbuktak a nemi teszteken
Fotó: AYTAC UNAL Forrás: ANADOLU
Összesen 12 bokszolót zártak ki a Liverpoolban zajló világbajnokságra nevezettek közül, miután nemzeti szövetségeik nem nyújtották be a női mivoltukat igazoló genetikai tesztek eredményeit, amihez az indulást kötötte a vb-t szervező Nemzetközi Ökölvívó-szövetség, a World Boxing (WB). Ez egészen döbbenetes szám, és úgy tűnik, Imane Helif abszolút nincs egyedül abban, hogy biológiailag nem női sportoló hölgyekkel szemben akar érvényesülni a szorítóban. A párizsi olimpián aranyérmet nyerő algériai bunyós mindenkit meglepve még a világbajnokság előtt a Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordult, hogy a szervezet semmisítse meg azt a döntést, miszerint a női boksztornák előtt kötelező nemi teszteket végezzenek a sportolókon, azaz ne kötelezzék a vizsgálatokra, így indulhasson a liverpooli világbajnokságon.

A tajvani Lin és az algériai Helif botránya még mindig nem ült el
Fotó: AFP

Helif hoppon maradt, ám szép számmal buktak le a teszten más „női” ökölvívók

A Sportdöntőbíróság közleménye szerint a beadvány célja a World Boxing döntésének a hatályon kívül helyezése, illetve az, hogy Helif mégis ott lehessen Liverpoolban a világbajnokságon. A WB elutasította ugyanis az algériai bokszoló kérelmét arra nézve, hogy felfüggesszék döntésüket addig, amíg a CAS ítéletet hirdet, utóbbi pedig a tárgyalás sürgős megrendezésére mondott nemet. Ugyan a későbbiek során lesz meghallgatás az ügyben, de Helif nem vehetett részt a vb-n. 

Akárcsak az a tajvani Lin Ju-ting, akivel szemben korábban szintén kiderült, komoly kétségek merülnek fel a nemiségét illetően, ám akárcsak az algériai sorstársa, Párizsban ő is ringbe léphetett a nők között és meg sem állt az olimpiai dobogó tetejéig. Sokáig úgy volt, hogy a tajvani elindul a világbajnokságon, ám nem sokkal a rajt előtt hirtelen visszalépett. A dologban az a legfurcsább, hogy egészen a vb rajtját megelőző napokig Lin azt nyilatkozta mindenkinek, hogy aláveti magát a WB által bevezetett kötelező nemi tesztnek. Aztán ez valahogy elmaradt...

Az insidethegames.biz portál információja szerint nemcsak Helif és Lin nők közötti indulása hiúsult meg Liverpoolban. Ahogy fentebb írtuk, összesen 12 ökölvívó indulását tette lehetetlenné a teszt. Az érintett országok:

  • Franciaország
  • Nigéria
  • Fidzsi-szigetek
  • Fülöp-szigetek
  • Dominikai Köztársaság

A világbajnokságon a legnagyobb botrány abból kerekedett ki, amikor kiderült, hogy az eredeti tervekkel ellentétben nem vehet részt öt francia női versenyző, akiknek a nemi tesztjük eredménye nem érkezett meg az előírt ideig, így valamennyien maximum nézőként vehettek részt az eseményen. 

Romane Moulai (kékben) mellett még négy francia ökölvívó marad le a vb-ről a nemi tesztek körül kialakult botrány miatt
Fotó: KMSP/Millereau Philippe

A sportág újra a botrányoktól hangos, az új NOB-elnök bizottságot hozott létre

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által az ökölvívás olimpiai képviseletére jogosultként elismert új sportági világszervezet tiltó döntése nagy viharokat kavart, a francia szövetség egyenesen „árulással” vádolta Boris van der Vorstot, a WB elnökét, míg Marie Barsacq francia sportminiszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy a női csapatuk – Romane Moulai (48 kg), Wassila Lkhadiri (51 kg), Melissa Bounoua (54 kg), Sthélyne Grosy (57 kg) és Maëlys Richol (65 kg) – nem indulhatott a világbajnokságon.

– World Boxing kifejezetten biztosított minket arról, hogy a hétfői tesztek elvégzésével 24 órán belül megkapjuk az eredményeket, és így biztosan regisztrálhatjuk bokszolóinkat. A teszteket el is végezték az érintettek, de mivel a francia jog tiltja az ilyen típusú genetikai tesztek sportcélú alkalmazását, angol laborba lettek elküldve a tesztek. A sportolókat ezek után kizárták, mert a laboratóriumi eredmények nem érkeztek meg időben. Árulásnak vettem, és felhívtam Boris van der Vorstot, aki azt mondta, sajnálja, de nem tehetett semmit, ez a World Boxing jogászainak a döntése volt – jelentette ki a L’Équipe kérdésére francia szövetség elnöke, Dominique Nato. 

A World Boxing szerint a hiba a bokszszövetségekben van, akik az utolsó pillanatig elhúzták a versenyzőik tesztelését – írta a BBC.

– Amióta a World Boxing először bejelentette szándékát, hogy bevezeti a kötelező nemi tesztet a női sportolók védelmére, a szervezet egyértelművé tette, hogy a tesztelés a nemzeti szövetségek felelőssége lesz, mivel ők rendelkeznek a legszorosabb kapcsolatokkal és a legnagyobb hozzáféréssel az ökölvívóikhoz, és ők vannak a legjobb helyzetben a tesztelési folyamat lebonyolításához – olvasható a World Boxing nyilatkozatában.

Az új NOB-elnök, Kirsty Coventry mindössze annyit lépett az ügyben, hogy múlt pénteken bejelentette egy – A női kategória védelme nevű – munkacsoport létrehozását, amelynek célja a női nemi kérdések vizsgálata a 2028-as Los Angeles-i olimpia előtt.

A meccs, ami kirobbantotta a botrányt Párizsban:

