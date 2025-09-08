Áll a bál a bokszban! Helif sem kellett ahhoz Liverpoolban, hogy tizenketten fennakadjanak a nemi teszten

Összesen 12 bokszolót zártak ki a Liverpoolban zajló világbajnokságra nevezettek közül, miután nemzeti szövetségeik nem nyújtották be a női mivoltukat igazoló genetikai tesztek eredményeit, amihez az indulást kötötte a vb-t szervező Nemzetközi Ökölvívó-szövetség, a World Boxing (WB). Ez egészen döbbenetes szám, és úgy tűnik, Imane Helif abszolút nincs egyedül abban, hogy biológiailag nem női sportoló hölgyekkel szemben akar érvényesülni a szorítóban. A párizsi olimpián aranyérmet nyerő algériai bunyós mindenkit meglepve még a világbajnokság előtt a Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordult, hogy a szervezet semmisítse meg azt a döntést, miszerint a női boksztornák előtt kötelező nemi teszteket végezzenek a sportolókon, azaz ne kötelezzék a vizsgálatokra, így indulhasson a liverpooli világbajnokságon.

A tajvani Lin és az algériai Helif botránya még mindig nem ült el. Fotó: AFP

Helif hoppon maradt, ám szép számmal buktak le a teszten más „női” ökölvívók

A Sportdöntőbíróság közleménye szerint a beadvány célja a World Boxing döntésének a hatályon kívül helyezése, illetve az, hogy Helif mégis ott lehessen Liverpoolban a világbajnokságon. A WB elutasította ugyanis az algériai bokszoló kérelmét arra nézve, hogy felfüggesszék döntésüket addig, amíg a CAS ítéletet hirdet, utóbbi pedig a tárgyalás sürgős megrendezésére mondott nemet. Ugyan a későbbiek során lesz meghallgatás az ügyben, de Helif nem vehetett részt a vb-n.

Akárcsak az a tajvani Lin Ju-ting, akivel szemben korábban szintén kiderült, komoly kétségek merülnek fel a nemiségét illetően, ám akárcsak az algériai sorstársa, Párizsban ő is ringbe léphetett a nők között és meg sem állt az olimpiai dobogó tetejéig. Sokáig úgy volt, hogy a tajvani elindul a világbajnokságon, ám nem sokkal a rajt előtt hirtelen visszalépett. A dologban az a legfurcsább, hogy egészen a vb rajtját megelőző napokig Lin azt nyilatkozta mindenkinek, hogy aláveti magát a WB által bevezetett kötelező nemi tesztnek. Aztán ez valahogy elmaradt...

Az insidethegames.biz portál információja szerint nemcsak Helif és Lin nők közötti indulása hiúsult meg Liverpoolban. Ahogy fentebb írtuk, összesen 12 ökölvívó indulását tette lehetetlenné a teszt. Az érintett országok:

Franciaország

Nigéria

Fidzsi-szigetek

Fülöp-szigetek

Dominikai Köztársaság

A világbajnokságon a legnagyobb botrány abból kerekedett ki, amikor kiderült, hogy az eredeti tervekkel ellentétben nem vehet részt öt francia női versenyző, akiknek a nemi tesztjük eredménye nem érkezett meg az előírt ideig, így valamennyien maximum nézőként vehettek részt az eseményen.