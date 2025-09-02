Rendkívüli

Putyin óriási delegációval érkezett Pekingbe tárgyalni

Imane Helif a bírósággal akarja kicsináltatni a női versenyek előtti kötelező nemi teszteket

Nem sokáig bírta a párizsi olimpián a női ökölvívók között félnehézsúlyban aranyérmet szerző algériai bokszoló, hogy ne vele legyenek tele a címlapok. Imane Helif előbb bejelentette, hogy Los Angelesben újabb érmet nyerne a női ökölvívótornán, majd mindenkit meglepve a Sportdöntőbírósághoz fordult, hogy a szervezet semmisítse meg azt a döntést, miszerint a női boksztornák előtt kötelező nemi teszteket végezzenek a sportolókon. Ha sikerrel jár, akkor megvan esélye annak, hogy a 2028-as olimpián ismét nőket verve szerezzen érmet.

Molnár László
2025. 09. 02. 5:23
Helif a CAS-hoz fordult, hogy indulhasson a vb-n és Los Angelesben a nők között védhesse meg olimpiai bajnoki címét
Helif a CAS-hoz fordult, hogy indulhasson a vb-n és Los Angelesben a nők között védhesse meg olimpiai bajnoki címét Fotó: AYTAC UNAL Forrás: ANADOLU
Bár a párizsi olimpián a női bokszolók között szerzett aranyérmet, a botrány azóta sem csillapodik, ráadásul az ügy főszereplője minden esetben tesz arról, hogy a vita lángja ne is múljon ki. Az algériai Imane Helif – akiről egy 2023-as, nyilvánosságra került orvosi vizsgálat kiderítette, hogy biológiailag férfi – kijelentette, egy szó sem igaz, amit a visszavonulásáról írnak, sőt, a 2028-as olimpián újra érmet akar szerezni a nők között.

Imane Helif a párizsi győzelmét követően Algériában nemzeti hős, a világ sok országában egyszerű csaló lett
Imane Helif a párizsi győzelmét követően Algériában nemzeti hős, a világ sok országában egyszerű csaló lett     Fotó: AYTAC UNAL / ANADOLU

Imane Helif nem adja fel, a nőkkel akar továbbra is bokszolni

– Tovább akarok küzdeni, hogy elhallgattassam azokat, akik kételkednek bennem. Egykori menedzserem elárult, amikor hazug módon azt terjesztette rólam, hogy befejezem az ökölvívást. Ugyan most kihagyom a világbajnokságot, de visszatérek és újra érmeket fogok nyerni, a 2028-as olimpián pedig szeretném megvédeni az olimpiai bajnoki címemet – jelentette ki Helif.

Ekkor még nem sokan sejtették, hogy a Daily Mail internetes változatának adott nyilatkozata mögött mi áll. Mára azonban kiderült mindez, ugyanis Helif páratlan támadást indított az ellen a döntés ellen, hogy a női versenyeken csak olyan bokszolók indulhassanak, akiknek a kötelezően elvégzett nemi tesztje azt bizonyítja, hogy nők. Ezeket a teszteket nyál, vér, orr- vagy szájváladék mintájának vizsgálatával végzik.

Mit is állapított meg a 2023-as orvosi vizsgálat?

Az algériai ökölvívó az úgynevezett 5-alfa reduktáz defektus nevű rendellenességben szenved. Ez egy olyan szexuális fejlődési zavar, amely azoknál fordul elő, akik biológiai értelemben férfiak. A jelentés azt is említi, hogy Helif átesett egy MRI-vizsgálaton, amely megállapította, hogy

  • nincs méhe, 
  • viszont vannak belső heréi és van mikropénisze
  • XY-kromoszómái vannak
  • a tesztoszteronszintje megegyezik a férfiakéval
  • a jelentés szerint Helif szülei vélhetően vérrokonok. 

Az algériai bokszoló a Sportdöntőbírósághoz fordult

A France24.com információja szerint Helif hétfőn a Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordult, hogy hatályon kívül helyezze az amatőr ökölvívást irányító World Boxing azon döntését, amely megakadályozta a részvételét a csütörtökön kezdődő világbajnokságon, mert nem volt hajlandó a nemi tesztnek alávetni magát. A hírt megerősítette maga a CAS is.

A Sportdöntőbíróság közleménye szerint a beadvány célja a World Boxing döntésének a hatályon kívül helyezése, illetve az, hogy Helif mégis ott lehessen Liverpoolban a világbajnokságon. 

A WB elutasította ugyanis az algériai bokszoló kérelmét arra nézve, hogy felfüggesszék döntésüket addig, amíg a CAS ítéletet hirdet.

– A felek jelenleg az írásbeli beadványaikat cserélik ki egymás között, és ha ez megvan, akkor a két fél hozzájárulásával meghallgatást tűz ki a Sportdöntőbíróság – tette hozzá a CAS. A gond csak az, hogy a vb csütörtökön kezdődik, és az nem valószínű, hogy a World Boxing elhalasztja a világbajnokságot addig, amíg a CAS dönt Helif ügyében.

