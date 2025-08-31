Imane HelifLos Angeleslehazugozmenedzservisszatérés

Helif lehazugozta a menedzserét és újabb éremre hajt a nők között a 2028-as olimpián

Nem sokáig bírta a párizsi olimpián a női ökölvívók között félnehézsúlyban aranyérmet szerző algériai bokszoló, hogy ne vele legyenek tele a címlapok. Imane Helif nem a szorítóban nyújtott teljesítménye miatt került reflektorfénybe, hanem azért, mert kiderült róla, hogy a szervezetében férfihormonok vannak. Az algériai az olimpiai döntő óta nem bokszolt, ám most bejelentette, hogy folytatja, és a Los Angeles-i olimpián újabb érmet akar nyerni. A nők között...

Molnár László
2025. 08. 31. 11:41
Imane Helif szerint az ő igaztalan meghurcolása árt a sport megítélésének
Imane Helif szerint az ő igaztalan meghurcolása árt a sport megítélésének Fotó: AFP
Bár a párizsi olimpián a női bokszolók között szerzett aranyérmet, a botrány azóta sem csillapodik, ráadásul az ügy főszereplője minden esetben tesz arról, hogy a vita lángja ne is múljon ki. Az algériai Imane Helif – aki az olimpián a dobogó teteje felé vezető úton Hámori Lucát is legyőzte – a párizsi, sokak által vitatott győzelme óta nem lépett szorítóba, s a volt menedzsere be is jelentette, hogy Helif felhagyott az ökölvívással. Azonnal megindult a találgatás, hogy mi állhat a hirtelen visszavonulás mögött. A legtöbben arra tippeltek, hogy a döntés mögött az a kiszivárgott 2023-as orvosi jelentés állhat, amiből egyértelműen kiderült: Helif biológiailag férfi és nem nő

Imane Helif nem hagyja abba a bokszot, Los Angelesben újra a nők között nyerne érmet
Imane Helif nem hagyja abba a bokszot, Los Angelesben újra a nők között nyerne érmet (Fotó: Anadolu/Aytac Unal)

Mások a World Boxing döntését tartják a visszavonulás okának, amely július elsejétől előírja, hogy csak az indulhat női ökölvívó versenyeken, aki egy kötelezően elvégzett nemi teszt alapján egyértelműen nőnek mondható. Ezeket a teszteket nyál, vér, orr- vagy szájváladék mintájának vizsgálatával végzik.

Helif lehazugozta a menedzsert és visszatér

Aztán kiderült, Imane Helif teljesen másként látja a jövőjét. A Daily Mail internetes változatának az algériai bokszoló kijelentette, egy szó sem igaz, amit a visszavonulásáról írnak, sőt, a 2028-as olimpián újra érmet akar szerezni a nők között.

– Tovább akarok küzdeni, hogy elhallgattassam azokat, akik kételkednek bennem. Egykori menedzserem elárult, amikor hazug módon azt terjesztette rólam, hogy befejezem az ökölvívást. 

Ugyan most kihagyom a világbajnokságot, de visszatérek és újra érmeket fogok nyerni, a 2028-as olimpián pedig szeretném megvédeni az olimpiai bajnoki címemet

– jelentette ki Helif.

Mit is állapított meg a 2023-as orvosi vizsgálat?

Az algériai ökölvívó az úgynevezett 5-alfa reduktáz defektus nevű rendellenességben szenved. Ez egy olyan szexuális fejlődési zavar, amely azoknál fordul elő, akik biológiai értelemben férfiak. A jelentés azt is említi, hogy Helif átesett egy MRI-vizsgálaton, amely megállapította, hogy

  • nincs méhe, 
  • viszont vannak belső heréi és van mikropénisze
  • XY-kromoszómái vannak
  • a tesztoszteronszintje megegyezik a férfiakéval
  • a jelentés szerint Helif szülei vélhetően vérrokonok. 

Helif azt állítja, tiszteletben tartja a szabályokat és az olimpiai arany extra motivációt ad neki

A La Gazzetta dello Sportnak nyilatkozva közölte, egyáltalán nincs szándékában visszavonulni, ugyanis a párizsi olimpián elért aranyérem extra motivációt adott neki.

– Számos akadályt kellett leküzdenem ehhez, beleértve a zaklatást is, és továbbra is küzdeni akarok az igazamért. Sporteredményeimnek köszönhetően a céljaim is kiteljesedtek. Sajnos olyan helyzettel szembesültem, amellyel más sportolók is szembesültek már a múltban. 

Az olimpiai játékokon szerzett tapasztalataim azt mutatják, hogy bármelyik sportoló válhat áldozattá. Ami történt, nagyon káros volt, nemcsak rám, hanem az egyetemes sportra nézve,

de sikerült koncentrálnom magamra és a jövőmre anélkül, hogy a média felhajtása befolyásolt volna. Tiszteletben tartom a szabályokat, ahogyan azok meg vannak írva – közölte Helif.

A magyarok számára legfájóbb Helif-siker a ringben:

