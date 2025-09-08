Így ütötték ki a 90 kilós magyar reménységet a liverpooli ökölvívó-vb-n + videó

A liverpooli vb ötödik versenynapján hétfőn a női 54 kilogrammos súlycsoportban Lakotár Hanna nyolcaddöntős meccsén 5-0-s pontozással kapott ki az üzbég Nigina Uktamovától. A férfiaknál a 90 kilogrammos kategória nyolcaddöntőjében Kiss Levente kiütéses vereséget szenvedett az amerikai Malachi Georges ellen.

Kiss Levente számára az amerikai Malachi Georges túl nagy falat volt. Nem a 92, hanem a 90 kg-ban. Forrás: Facebook/MÖSZ

Kiss Levente nem bírta az amerikai Malachi Georges testütéseit

A férfi 90 kg-ban már hatalmas pofonokat osztanak, és a KO-vereségről érkezett hír alapján azt is gondolhatnánk, hogy honfitársunk nagyon csúnyán megjárta. Ám az Egyesült Államok amatőr ökölvívó-szövetségének közösségi oldalaira felkerült videókon azt láthatjuk, hogy Kiss Levente nem fogott padlót, a második menetben azonban komoly testütéseket szedett be, és a mérkőzésvezető ekkor befejezettnek nyilvánította az összecsapást.

Az Instagramon megosztott videón jobban látszanak az utolsó másodpercek:

Kiss Levente érmet szeretett volna nyerni Liverpoolban

A vb előtt az olimpiai bajnok Kovács István, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) elnöke lapunknak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy a minden korosztályos, azaz serdülő, junior, ifjúsági és U23-as Európa-bajnokságról érmet hozó, ifjúsági vb-bronzérmes Kiss Levente most a felnőttek között is leteheti a névjegyét. A kezdés előtt a bunyós is bizakodó volt:

– Nagyon keményen készültem az idei világbajnokságra és nagyon várom a rajtot. Dobogós helyezést szeretnék elérni a világbajnokságon, de a legfontosabb számomra, hogy ki tudjam hozni magamból a maximumot, és ne érkezzek majd haza Budapestre hiányérzettel – nyilatkozta a MÖSZ hivatalos honlapjának az elutazás előtt Kiss Levente.