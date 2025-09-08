Kiss Leventeliverpoolökölvívó-vbLakotár Hanna

Így ütötték ki a 90 kilós magyar reménységet a liverpooli ökölvívó-vb-n + videó

A liverpooli ökölvívó-világbajnokság hétfői versenynapján a férfiak nyolcaddöntőjében Kiss Levente (90 kg), a nők nyolcaddöntőjében Lakotár Hanna (54 kg) egyaránt vereséget szenvedett, így számukra véget ért a vb. Kiss Levente kiütéssel veszített az amerikai Malachi Georges ellen.

2025. 09. 08. 19:38
Kiss Leventének már van több érme a korosztályos világversenyekről, de a felnőttek között most a vb-n a 16 között búcsúzott Forrás: MÖSZ
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A liverpooli vb ötödik versenynapján hétfőn a női 54 kilogrammos súlycsoportban Lakotár Hanna nyolcaddöntős meccsén 5-0-s pontozással kapott ki az üzbég Nigina Uktamovától. A férfiaknál a 90 kilogrammos kategória nyolcaddöntőjében Kiss Levente kiütéses vereséget szenvedett az amerikai Malachi Georges ellen.

Kiss Levente számára az ameriai Malachi Georges túl nagy falat volt
Kiss Levente számára az amerikai Malachi Georges túl nagy falat volt. Nem a 92, hanem a 90 kg-ban. Forrás: Facebook/MÖSZ 

Kiss Levente nem bírta az amerikai Malachi Georges testütéseit

A férfi 90 kg-ban már hatalmas pofonokat osztanak, és a KO-vereségről érkezett hír alapján azt is gondolhatnánk, hogy honfitársunk nagyon csúnyán megjárta. Ám az Egyesült Államok amatőr ökölvívó-szövetségének közösségi oldalaira felkerült videókon azt láthatjuk, hogy Kiss Levente nem fogott padlót, a második menetben azonban komoly testütéseket szedett be, és a mérkőzésvezető ekkor befejezettnek nyilvánította az összecsapást.

Az Instagramon megosztott videón jobban látszanak az utolsó másodpercek:

Kiss Levente érmet szeretett volna nyerni Liverpoolban

A vb előtt az olimpiai bajnok Kovács István, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) elnöke lapunknak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy a minden korosztályos, azaz serdülő, junior, ifjúsági és U23-as Európa-bajnokságról érmet hozó, ifjúsági vb-bronzérmes Kiss Levente most a felnőttek között is leteheti a névjegyét. A kezdés előtt a bunyós is bizakodó volt:

– Nagyon keményen készültem az idei világbajnokságra és nagyon várom a rajtot. Dobogós helyezést szeretnék elérni a világbajnokságon, de a legfontosabb számomra, hogy ki tudjam hozni magamból a maximumot, és ne érkezzek majd haza Budapestre hiányérzettel – nyilatkozta a MÖSZ hivatalos honlapjának az elutazás előtt Kiss Levente.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint hétfőn még a szombaton bravúros győzelmet aratott 60 kilós Kovács Kruzitó is ringbe lép, nyolcaddöntős ellenfele közép-európai idő szerint 20.15 óra körül a lengyel Pawel Brach lesz. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknikkelöntvény

Lökdösődsz?

Bayer Zsolt avatarja

Ez a selejtes és feleslegesen létező homo sapiens prototípusa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu