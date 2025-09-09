A Nemzeti Sport újságírója megdöbbentette a portugálokat, külön cikket írtak róla

„Magyar, tökéletesen beszélt portugálul, lenyűgözte Bernardót és Martínezt” – írja cikke címében az A Bola. A portugál sportnapilap arról számol be, hogy válogatottjuk hétfő esti sajtótájékoztatóján Roberto Martínez szövetségi kapitány és Bernardo Silva mellett Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport újságírója is fókuszba került, miután kiderült, hogy tökéletesen beszél portugálul.

Roberto Martínez, a portugál válogatot szövetségi kapitánya Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztõség

Így indul az A Bola cikke:

A portugál válogatott tart a magyar kontráktól

Kollégánk Bernardo Silvávától megkérdezte, mit tart a magyar csapat legnagyobb erősségének, a Manchester City klasszisa pedig visszakérdezett, hogy portugál újságíró tette-e fel a kérdést. S miután kiderült, hogy nem, gratulált a nyelvtudásához. Majd elmondta, hogy leginkább válogatottunk kontratámadásaitól tart. Az ugyancsak meglepett Roberto Martínez szerepet cserélve viccesen arról érdeklődött, hogy ki volt kollégánk nyelvtanára, majd ő is válaszolt a hozzá intézett kérdésre, hogy mivel lenne elégedett a mai találkozón. A szakvezető elmondta, számára az lesz a legfontosabb, hogy Cristiano Ronaldo is társai olyan teljesítményt nyújtsanak, amit elvár tőlük.