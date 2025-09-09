Rendkívüli

Feljelentették a háromgyerekes anyát fenyegető tiszásokat

Cristiano RonaldoCR7vb-selejtezőPortugáliamagyar válogatott

Ronaldóra több százan vártak Budapesten, ezt kapták cserében a sztártól

A portugál válogatott vasárnap Budapestre érkezett, a szurkolók pedig azonnal ellepték a belvárosi hotelt, ahol Cristiano Ronaldóék megszálltak. A rajongóknak azonban kevés esélyük volt közel kerülni kedvencükhöz: a biztonsági intézkedések és a rendőri kordonok távol tartották őket, Ronaldo csak integetett nekik.

Kibédi Péter
2025. 09. 09. 6:05
Cristiano Ronaldo Budapesten is csak az edzésre és a mérkőzésre koncentrált, a szurkolók csak keveset kaptak belőle.
Cristiano Ronaldo Budapesten is csak az edzésre és a mérkőzésre koncentrált, a szurkolók csak keveset kaptak belőle Fotó: Mirkó István
Amikor kiderült, hogy a portugál válogatott a jereváni 5-0-s világbajnoki selejtezős győzelem után egyenesen Magyarországra érkezik, és itt készül a keddi csoportmeccsre, azonnal kitört a Ronaldo-láz a világsztár hazai rajongói körében. A legelszántabb szurkolók letáboroztak annál a belvárosi hotelnél, ahol a portugálok megszálltak. Esélyük azonban alig akadt, hogy közel kerüljenek a csapathoz – különösen a legnagyobb sztárhoz.

Ronaldo nem adott autogramot, nem fotózkodott, szigorú biztonsági intézkedések mellett csupán egy integetés jutott a rajongóknak
Ronaldo nem adott autogramot, nem fotózkodott, szigorú biztonsági intézkedések mellett csupán egy integetés jutott a rajongóknak Fotó: Kibédi Péter

Ronaldo csak intett, de ováció fogadta

A rajongók már hétfőn kora délután sorban álltak a Hársfa utcában, a Corinthia Grand Hotel Royal hátsó bejáratánál. Kezdetben néhány rendőr próbálta kordában tartani a gyülekezőket, hogy ne okozzanak forgalmi dugót. Pontosan senki nem tudta, mikor indul edzésre a csapat, hogy közeleg az idő, arra csak abból lehetett következtetni, hogy egyre nagyobb lett a nyüzsgés és nőtt a rendőrök száma. Az edzést megelőző sajtótájékoztatóra induló Roberto Martínez szövetségi kapitány és Bernardo Silva szinte zavartalanul hagyta el a hotelt. 

Csupán egy szemfüles fiatal szurkoló tudott odaugrani a Manchester City sztárjához, gyors közös fotót készíteni, majd mire más észbe kapott, a kisbusz már indult is a Puskás Arénához.

A több száz magyar és külföldi rajongó negyed 6-ig várakozhatott a hotel közelében, ekkor azonban a rendőrök kiterelték őket a Király utca sarkára, nagyjából száz méterre az akkor beálló busztól. Bár sokan hiú reményeket dédelgettek, hogy a busz megáll és Ronaldo autogramot oszt, erre gyakorlatilag semmi esély nem volt.

A jármű pontosan 6 órakor gördült ki a szálloda elől, szerencséjük azoknak volt, akik az utca jobb oldalán álltak: ők láthatták, amint a sötétített üveg mögül, a hátulról a harmadik sorban ülő Ronaldót kiinteget. Ezt hatalmas ovációval fogadták.

Óriási eső fogadta a portugálokat

A Puskás Arénánál is várakoztak szurkolók, de ott sem volt mód közel kerülni a játékosokhoz. A portugál válogatott este 7 órakor lépett a gyepre, és ekkor kezdett el esni az eső is. A rövid eligazítás és a bemelegítő futás alatt még csak szitált, de az edzés tizedik percében már szakadt. Ez a legkevésbé sem zavarta a portugálokat.

Ronaldo a bemelegítő futást az élen teljesítette, közben mosolyogva beszélgetett az erőnléti edzővel. Időnként az eget kémlelte, majd egy vállrándítással nyugtázta, hogy nem ússzák meg szárazon, és folytatta a melegítést. A sajtó munkatársai az első negyedórát tölthették a stadionban, ezalatt a portugál sztár egyszer került középre a cicázásnál. Ritka alkalom, hogy egy csapat közvetlenül a média előtt végzi a bemelegítést – most szó szerint karnyújtásnyira passzolgattak a játékosok.

Videós összefoglaló a portugál válogatott hétfői napjáról:

A Magyarország–Portugália mérkőzés ma este 20 óra 45 perckor kezdődik a Puskás Arénában. Talán mondani sem kell, hogy telt ház várható. Jegyhez jutni már csak a feketepiacon lehet, ott sem biztos, hogy eredeti belépőt kap, aki hajlandó kifizetni az irreálisan magas árat. Az előrejelzés szerint esőre viszont nem kell készülnie sem a csapatoknak, sem a szurkolóknak a meccs előtt és alatt.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Sümeghi Lóránt
idezojelekMagyar Péter

Válságtünetek Magyar Péter körül

Sümeghi Lóránt avatarja

A Tisza elnöke egész egyszerűen a valóságot próbálja letagadni és meghamisítani.

