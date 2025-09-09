Ronaldóra több százan vártak Budapesten, ezt kapták cserében a sztártól

Amikor kiderült, hogy a portugál válogatott a jereváni 5-0-s világbajnoki selejtezős győzelem után egyenesen Magyarországra érkezik, és itt készül a keddi csoportmeccsre, azonnal kitört a Ronaldo-láz a világsztár hazai rajongói körében. A legelszántabb szurkolók letáboroztak annál a belvárosi hotelnél, ahol a portugálok megszálltak. Esélyük azonban alig akadt, hogy közel kerüljenek a csapathoz – különösen a legnagyobb sztárhoz.

Ronaldo nem adott autogramot, nem fotózkodott, szigorú biztonsági intézkedések mellett csupán egy integetés jutott a rajongóknak Fotó: Kibédi Péter

Ronaldo csak intett, de ováció fogadta

A rajongók már hétfőn kora délután sorban álltak a Hársfa utcában, a Corinthia Grand Hotel Royal hátsó bejáratánál. Kezdetben néhány rendőr próbálta kordában tartani a gyülekezőket, hogy ne okozzanak forgalmi dugót. Pontosan senki nem tudta, mikor indul edzésre a csapat, hogy közeleg az idő, arra csak abból lehetett következtetni, hogy egyre nagyobb lett a nyüzsgés és nőtt a rendőrök száma. Az edzést megelőző sajtótájékoztatóra induló Roberto Martínez szövetségi kapitány és Bernardo Silva szinte zavartalanul hagyta el a hotelt.

Csupán egy szemfüles fiatal szurkoló tudott odaugrani a Manchester City sztárjához, gyors közös fotót készíteni, majd mire más észbe kapott, a kisbusz már indult is a Puskás Arénához.

A több száz magyar és külföldi rajongó negyed 6-ig várakozhatott a hotel közelében, ekkor azonban a rendőrök kiterelték őket a Király utca sarkára, nagyjából száz méterre az akkor beálló busztól. Bár sokan hiú reményeket dédelgettek, hogy a busz megáll és Ronaldo autogramot oszt, erre gyakorlatilag semmi esély nem volt.