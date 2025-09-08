Cristiano Ronaldomagyar labdarúgó válogatottportugál labdarúgó válogatott

Megőrültek a magyarok, több százan tolonganak a portugálok szállodájánál

Hétfőn kissebb hisztéria tört ki annál a hotelnél, ahol Cristiano Ronaldo is lakik. A portugál labdarúgó-válogatott budapesti jelenléte nem csak kedden este vonz tömegeket a magyar fővárosban.

2025. 09. 08. 16:43
A portugál labdarúgó-válogatott és Cristiano Ronaldo tömegeket vonzott Budapesten Fotó: Kibédi Péter
FRISSÍTÉS: A portugál csapat minden bizonnyal megunta a banzájt, így a rendőrség hétfőn kora este kiürítette a szálloda előtti utcát. Erről itt olvashat.

Ahol Cristiano Ronaldo megjelenik, ott kitör a hisztéria. Jól tudjuk ezt, hiszen számos videófelvételt láttunk már korábban a világ egyik legjobb játékosának érkezéséről. Legyen az Hongkong, Tokió vagy az Egyesült Államok bármelyik városa. Vagy éppen Budapest. A portugál labdarúgó-válogatott érkezése a magyarokat sem hagyta hidegen.

portugál labdarúgó-válogatott
A portugál labdarúgó-válogatott érkezése nagy hajcihőt váltott ki. Fotó: Kibédi Péter

A portugál labdarúgó-válogatott Budapesten

Ez nem véletlen, elvégre a világ egyik legjobb csapatáról van szó, amellyel kedden este 20.45-től a magyarok  csapnak össze a Puskás Arénában a vb-selejtezők második fordulójában. A portugál sajtónak mindenesetre nem meglepő, ami a magyar fővárosban történt. A drukkerek természetesen a leginkább Cristiano Ronaldóra kíváncsiak. Az A Bola című sportújság Budapestre küldött munkatársai is megjelentek a hotelnél. Nekik nyilatkoztak a magyarok. A 18 éves Benjámin érkezett meg elsőnek. A fiatalember nem volt szerencsés, mert nem jutott neki belépő a kedd esti vb-selejtezőre. Éppen ezért egy Ronaldo-mezbe bújva érkezett a hotelhez, abban a reményben, hogy egy pillantást vethet nagy kedvencére.

A csoport legfiatalabb tagja a mindössze 12 éves Szabó Attila volt. Ő az édesanyja segítségével jelent meg a szállodánál. Szerinte nagy dolog, hogy Cristiano Ronaldo újra itt van a magyar fővárosban. A gyerek egy plakátot is maga előtt tartott, amire tökéletes fordítással az alábbiakat írta fel: „Ronaldo, köszönjük drága édesanyádnak, hogy életet adott neked. Erőt és egészséget kívánunk neked és családodnak. A szívemben te jobb vagy mindenki másnál.”

Az anyuka elkapta David Beckhamet

Erre szokták azt mondani: nem semmi. De az sem, hogy szinte minden érkező gyerek Cristiano Ronaldo miatt érkezett a szállodához. Mintha a portugál csapat senki másból nem állna. A 16 éves Alex is a szüleivel érkezett meg. A gyerek édesanyja, Mónika a portugál újságnak elmondta, hogy nem ez az első alkalom, amikor fiával megpróbálják becserkészni Ronaldót. Az anyuka elárulta, hogy vasárnap este egy órán keresztül voltak itt, hátha összefutnak CR-el. Amúgy a nő azt is elmondta, hogy 20 évvel ezelőtt maga is rajongóként flangált, akkor éppen David Beckham miatt. Az angollal szerencséje volt, mert kapott tőle egy aláírást, amit a mai napig is őriz.

Nem csak a meccsen, a hotelnél is komoly az érdeklődés. Fotó: Kibédi Péter

Nem sokkal később a kínai származású Zhu is megérkezett, aki 12 órát utazott azért, hogy láthassa a portugálokat

A magyarok Portugália elleni vb-selejtezője kedden este 20.45-kor kezdődik a Puskás Arénában.

 

