Portugália titokban itt edzett Budapesten, Szoboszlainak tetszik Ronaldo videója

A magyar és a portugál válogatott kedden 20.45-kor csap össze a Puskás Arénában. Roberto Martínez szövetségi kapitány együttese ma már a helyszínen tréningezik, de mivel egy nappal korábban befutott, és a szakvezető vasárnap is edzést tartott, a vendégeknek szükségük lett egy pályára. A Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) arról számolt be, hogy Cristiano Ronaldo és társai tegnap az MTK pályáján gyakoroltak. Az FPF emlékeztet arra, hogy a kék-fehérek 2016-ban a Sporting CP csapatát hívták meg az Új Hidegkuti Nándor stadion megnyitójára, amellyel 1964-ben Kupagyőztesek Kupája döntőjét játszották, és azt a finálét a portugál együttes nyerte meg – 3-3 után a megismételt meccsen 1-0-ra nyert a Sporting.

Ronaldo szombaton két góllal járult hozzá Portugália 5-0-s győzelméhez Jerevánban (Fotó: AFP)

A vasárnapi edzésen azok a játékosok, aki az örmények ellen játszottak, csak könnyített, regeneráló edzést végeztek, de a többieket „megmozgatta” Martínez.

Ronaldo és az örmény kisfiú esete Jerevánban

Szombaton együttesünk az első csoportmeccsén 2-2-re végzett az írek ellen Dublinban, a portugálok pedig Cristiano Ronaldo és Joao Felix duplájával, valamint Joao Cancelo egy góljával nyertek 5-0-ra Jerevánban. S ha az örmény drukkerek nem is örülhetnek, annak az örmény kisfiúnak, aki Ronaldóval vonulhatott be a pályára, életre szóló élmény lesz a találkozás.

– Tegnap szereztem egy új barátot. Hálás vagyok a szeretetért és a támogatásért minden egyes nap, és remélem mindenki elérheti az álmait! – írta ki az Instagram-oldalára az alábbi videóhoz az ötszörös aranylabdás, s láthatjuk a hatást, miután megkocogtatta a kisfiú vállát.

A videót cikkünk születésekor közel ötmillión lájkolták, köztük Szoboszlai Dominik is.

Ez a videó még Jerevánban készült a portugál válogatottról: