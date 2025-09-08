Portugál döbbenet: drámai fotókon a Benfica játékosának lakása a drón becsapódása után

A 23 éves, 28-szoros ukrán válogatott középpályás Heorhij Szudakov egy hete érkezett a Sahtar Donyecktől a Benfica csapatához, és most drámai képeket osztott meg a közösségi oldalán. A labdarúgó Kijevben egy modern lakóparkban lakik, és az ő lakását is találat érte az oroszok vasárnap hajnali drón- és rakétatámadása során. Szudakov gyermeket váró felesége, kislánya és édesanyja a lakásban tartózkodott a bombázás idején, de ezt ők hatalmas szerencséjükre sértetlenül megúszták. Szudakov felesége 39 hetes terhes, lányuk pedig mindössze hároméves.
Szudakov augusztus végén lett a Benfica játékosa
A Benfica támogatásáról biztosította a játékosát, akit augusztus 30-án a csapat 10-es számú játékosaként mutattak be.
Heorhij Szudakov a pusztításról több fotót és egy videót is megosztott:
Az ukránok tájékoztatása szerint 747 drónt és négy rakétát megsemmisítettek, de kilenc rakéta és 56 drón becsapódott, és a háborúban most először ért találat Kijevben kormányzati épületet is.