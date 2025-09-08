BenficaGeorgij Szudakovorosz-ukrán háború

Portugál döbbenet: drámai fotókon a Benfica játékosának lakása a drón becsapódása után

Portugáliában a magyar labdarúgó-válogatott elleni keddi vb-selejtező előtt egy nagyon szomorú téma is foglalkoztatja a helyi médiát. A Benfica ukrán játékosának, Heorhij Szudakov otthona Kijevben teljesen megsemmisült az oroszok múlt hétvégi dróntámadásának következtében.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 9:19
ISTANBUL, TURKIYE - JULY 23: Georgiy Sudakov of Shakhtar Donetsk and head coach Arda Turan (not seen) hold a joint press conference ahead of the UEFA Europa League second qualifying round first leg match between Besiktas and Shakhtar Donetsk at Tupras Sta
Heorhij Szudakov itt még a Sahtar Donyeck színeiben (Fotó: Anadolu via AFP/Hakan Nural)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 23 éves, 28-szoros ukrán válogatott középpályás Heorhij Szudakov egy hete érkezett a Sahtar Donyecktől a Benfica csapatához, és most drámai képeket osztott meg a közösségi oldalán. A labdarúgó Kijevben egy modern lakóparkban lakik, és az ő lakását is találat érte az oroszok vasárnap hajnali drón- és rakétatámadása során. Szudakov gyermeket váró felesége, kislánya és édesanyja a lakásban tartózkodott a bombázás idején, de ezt ők hatalmas szerencséjükre sértetlenül megúszták. Szudakov felesége 39 hetes terhes, lányuk pedig mindössze hároméves.

Szudakov kijevi lakása megesemisült
Szudakov kijevi lakása megsemmisült

Szudakov augusztus végén lett a Benfica játékosa

A Benfica támogatásáról biztosította a játékosát, akit augusztus 30-án a csapat 10-es számú játékosaként mutattak be.

Heorhij Szudakov a pusztításról több fotót és egy videót is megosztott:

Az ukránok tájékoztatása szerint 747 drónt és négy rakétát megsemmisítettek, de kilenc rakéta és 56 drón becsapódott, és a háborúban most először ért találat Kijevben kormányzati épületet is.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nyári Gábor
idezojelekKásler Miklós

A tudós, aki megválasztotta a sorsát – búcsú Kásler Miklóstól

Nyári Gábor avatarja

A világ szegényebb lett egy olyan személyiséggel, aki életét orvosként, főigazgatóként, miniszterként a nemzet szolgálatába állította.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu