Össztűz alá vették Kijevet, drámai pusztítást végeztek az oroszok + videó

Legalább két ember meghalt és 11 megsérült az orosz drónok éjszakai támadásában Ukrajna fővárosában, Kijevben, közölték a helyi hatóságok.
Az egyik áldozat egy egyéves csecsemő volt, akinek holttestét a romok közül emelték ki – közölte vasárnap Timur Tkacsenko, Kijev katonai adminisztrációjának vezetője. Kijevben kora reggel több robbanás is történt, köztük legalább egy a város központjában. Több cirkálórakéta is a fővárost vette célba.
Az ukrán hatóságok szárnyas rakéta mozgásáról számoltak be Ukrajna légterében, amelyek feltehetően „Iszkander-K” típusú rakéták. Az Oroszországból indított pusztító fegyverek Csernyihiv és Szumi megyéken keresztül Kijevet vették célba
–számolt be az Origo.
Az orosz támadások célpontja volt Krivij Rih is, Volodimir Zelenszkij elnök szülővárosa Ukrajna középső részén, ahol három infrastrukturális létesítményt értek találatok. Az éjszaka folyamán több kerületben is lakóépületeket értek találatok.
Éjszaka több lakóépület is részben megsemmisült, és a közvetlen találatok után továbbra is lángokban állt.
Ukrajna: az elmúlt időszakban többször érte támadás Kijevet
Amint arról korábban beszámoltunk, Oroszország legutóbb augusztus végén indított nagyszabású támadást Kijev ellen. A helyi hatóságok közlése szerint akkor legalább nyolc ember meghalt, köztük egy 14 éves fiatal, további 45-en megsérültek. A sérültek közül harminc embert kórházba szállítottak, köztük több gyermeket is.
Borítókép: Ismét támadás érte Kijevet. A kép illusztráció (Fotó: AFP)