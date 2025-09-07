Össztűz alá vették Kijevet, drámai pusztítást végeztek az oroszok + videó

Legalább két ember meghalt és 11 megsérült az orosz drónok éjszakai támadásában Ukrajna fővárosában, Kijevben, közölték a helyi hatóságok.

Ukrajna: támadás érte Kijevet. A képen: az ukrán főváros az augusztus 28-i támadás után Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto

Az egyik áldozat egy egyéves csecsemő volt, akinek holttestét a romok közül emelték ki – közölte vasárnap Timur Tkacsenko, Kijev katonai adminisztrációjának vezetője. Kijevben kora reggel több robbanás is történt, köztük legalább egy a város központjában. Több cirkálórakéta is a fővárost vette célba.

In an attack that's lasted 7 hours, Russians are again targeting residential buildings in Kyiv tonight. pic.twitter.com/oo5Uk7pIvm — Kyiv Insider (@KyivInsider) September 7, 2025

Az ukrán hatóságok szárnyas rakéta mozgásáról számoltak be Ukrajna légterében, amelyek feltehetően „Iszkander-K” típusú rakéták. Az Oroszországból indított pusztító fegyverek Csernyihiv és Szumi megyéken keresztül Kijevet vették célba

–számolt be az Origo.

Az orosz támadások célpontja volt Krivij Rih is, Volodimir Zelenszkij elnök szülővárosa Ukrajna középső részén, ahol három infrastrukturális létesítményt értek találatok. Az éjszaka folyamán több kerületben is lakóépületeket értek találatok.

Éjszaka több lakóépület is részben megsemmisült, és a közvetlen találatok után továbbra is lángokban állt.

Multiple cities in #Ukraine️ currently under Russian drone attack, including Kyiv, Dnipro, Zaporizhzhia and Odesa. The capital’s mayor reports partial collapse of buildings. Half of country currently under air raid alert. Loud explosions in Odesa from anti-drone fire pic.twitter.com/ovLxCL2TJf — Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) September 7, 2025

Ukrajna: az elmúlt időszakban többször érte támadás Kijevet

Amint arról korábban beszámoltunk, Oroszország legutóbb augusztus végén indított nagyszabású támadást Kijev ellen. A helyi hatóságok közlése szerint akkor legalább nyolc ember meghalt, köztük egy 14 éves fiatal, további 45-en megsérültek. A sérültek közül harminc embert kórházba szállítottak, köztük több gyermeket is.

Borítókép: Ismét támadás érte Kijevet. A kép illusztráció (Fotó: AFP)