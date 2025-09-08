Botrány a portugálok hoteljénél, mindenkit elzavartak a szálloda elől

Amint arról beszámoltunk, egyre több drukker gyülekezett annál a szállodánál, ahol a portugál labdarúgó-válogatott megszállt Budapesten. A portugál fociválogatott és Cristiano Ronaldo jelenléte senkit sem hagy hidegen.

Kizavarták a magyar drukkereket a portugál fociválogatott szállodája elől

Fotó: Kibédi Péter

Megunhatta a banzájt a portugál fociválogatott

Helyszínen tartózkodó tudósítónk jelentése szerint az események nem várt fordulatot vettek. A portugálok minden bizonnyal megunták, hogy egyre nagyobb a szálló előtt a tömeg. A rendet felügyelők pedig hétfőn késő délután elzavarták a szálloda elől a magyar drukkerket, akik ezt a döntést nagy csalódással vették tudomásul.

A magyar és a portugál csapat kedden este 20.45-kor a Puskás Arénában csap egymással össze a labdarúgó vb-selejtezők újabb fordulójában.