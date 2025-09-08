Cristiano Ronaldobotránymagyar szurkolók

Botrány a portugálok hoteljénél, mindenkit elzavartak a szálloda elől

Miután a portugálok budapesti hoteljénél egyre több magyar drukker gyülekezett, nem várt fordulat következett. Az aláírásra és pillantásra vágyó magyar szurkolókat elzavarták a szálloda elől. A portugál fociválogatott körül már most óriási a felhajtás a magyar fővárosban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 17:44
portugál fociválogatott
A rendőrség teljesen kiürítette a portugál fociválogatott szállása előtti utcát Fotó: Kibédi Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amint arról beszámoltunk, egyre több drukker gyülekezett annál a szállodánál, ahol a portugál labdarúgó-válogatott megszállt Budapesten. A portugál fociválogatott és Cristiano Ronaldo jelenléte senkit sem hagy hidegen.

portugál fociválogatott
Kizavarták a magyar drukkereket a portugál fociválogatott szállodája elől
Fotó: Kibédi Péter

Megunhatta a banzájt a portugál fociválogatott

Helyszínen tartózkodó tudósítónk jelentése szerint az események nem várt fordulatot vettek. A portugálok minden bizonnyal megunták, hogy egyre nagyobb a szálló előtt a tömeg. A rendet felügyelők pedig hétfőn késő délután elzavarták a szálloda elől a magyar drukkerket, akik ezt a döntést nagy csalódással vették tudomásul.

A magyar és a portugál csapat kedden este 20.45-kor a Puskás Arénában csap egymással össze a labdarúgó vb-selejtezők újabb fordulójában.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknikkelöntvény

Lökdösődsz?

Bayer Zsolt avatarja

Ez a selejtes és feleslegesen létező homo sapiens prototípusa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.