világbajnoki selejtezőRoberto MartínezPortugáliaBernardo Silva

A portugál sztárok nem tudják, mire számíthatnak a magyaroktól

Az Írországban elért 2-2 után máris következik az újabb világbajnoki selejtező, ráadásul a világ egyik legjobb csapata lép fel a Puskás Arénába. A portugál válogatott már vasárnap óta Budapesten tartózkodik. Az egyik legnagyobb sztárja, Bernardo Silva beszélt budapesti emlékeiről, kiemelte Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kvalitásait, a szövetségi kapitány, Roberto Martínez pedig elmondta, valamilyen szempontból kulcsmérkőzés vár a csapatára.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 18:50
Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya a hétfői sajtótájékoztatón elismerte, hogy ha a csapata Örményország után Magyarországon is nyerne, akkor nagyon közel kerülne a világbajnoksághoz. Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Örményországból egyenesen Budapestre utazott a portugál válogatott. Az ott duplázó Cristiano Ronaldo és társai nem terveztek nyilvános programokat, de az igazi rajongók eszén lehetetlen kifogni, így már kora délelőtt legalább százan várták a sztárok, természetesen elsősorban Cristiano Ronaldo felbukkanását a belvárosi Corinthia Grand Hotelnél. Hétfőn délelőtt Roberto Martínez szövetségi kapitány az Új Hidegkuti Stadionban vezényelt edzést, este viszont ismeretlen okból elmaradt a csapatnak szervezett stadionséta a Puskás Arénában. 

A portugál válogatottra renegetegen vártak a szállodánál
A portugál válogatott roppant népszerű Magyarországon is. Fotó: Kibédi Péter

A kedd esti világbajnoki selejtező helyszíne így sem maradt ismeretlen azok számára sem a portugálok közül, akik 2021-ben nem játszottak ott az Európa-bajnokságon, mert 19 órakor már a „tetthelyen” edzhettek, előtte azonban Roberto Martínez és Bernardo Silva sajtótájékoztatót tartott a Puskás Aréna médiatermében. Ekkor már tudni lehetett, hogy Francisco Conceicao, a Juventus 22 éves, tizenegyszeres válogatott támadója izomsérülés miatt nem lép pályára a magyarok ellen.

A portugál válogatott nehéz meccset vár

– Három hónap alatt játszunk le hat selejtezőt, az első kettő idegenben van, és ha Örményország után Budapesten is nyernénk, akkor nagy lépést tennénk a világbajnokság felé, ez lesz az egyik legfontosabb meccsünk – mondta Bernardo Silva. – Nem igazán tudjuk, mire számíthatunk a magyar válogatottól. 

Kielemeztük, láttuk különböző módon játszani, majd meglátjuk, most milyen harcmodort választ.

Négy éve az Európa-bajnokságon, bár 3-0-ra nyertünk ebben a stadionban, a gólokat az utolsó percekben szereztük, a magyar szurkolók fantasztikus légkört teremtettek, nehéz siker volt. Erősebb ellenfél lesz az örménynél, Szoboszlait és Kerkezt jól ismerem, kiváló futballisták, a többiekről nem sokat tudunk, és nem lesz könnyű mérkőzésünk. 

Bernardo Silva tiszteli Szoboszlait és Kerkezt.
Bernardo Silva tiszteli Szoboszlait és Kerkezt. Fotó: Mirkó István

Bernardo Silva kiváló generációnak nevezte a jelenlegi keret tagjait, amelyben több Aranylabda-jelölt is található. Szoboszlai Dominikról szólva elmondta, mindig is tiszteli azokat, akik olyan szinten futballoznak, mint a magyar játékos, 

különösen akkor, ha kiderül, több poszton is képes klasszis teljesítményre, de persze reméli, Szoboszlai a Liverpoollal nem védi meg a bajnoki címet, és kedden este sem lesz győztes csapat tagja. 

Silva szerint a magyar válogatott legerősebb pontja a kontrázás intenzitása, nekik erre kell majd figyelniük elsősorban. Ezután Roberto Martínez szövetségi kapitány következett, aki elsőként azt a kérdést kapta, hogy a budapesti-e csapatának a kulcsmeccse a vb-selejtezősorozatban.

A portugál kapitány tanulja a csapatát

– Mindig a soron következő a kulcsmérkőzés, most itt vagyunk Budapesten, és szeretnénk megmutatni ugyanazt az összpontosítást, mint Örményországban, és majd meglátjuk, mi lesz az eredmény. Folyamatosan fejlődünk, keressük a legjobb megoldásokat, és a tapasztalatokat beillesztük a játékunkba. Nagy a harc a válogatott posztjaiért, és ez is hasznos. Magyar kollégám, 

Marco Rossi hét éve dolgozik kapitányként, nekem a portugál vállogatott mellett csak a harminckettedik meccsem következik, még tanulom a csapatomat.

Nyilván változik a kezdőcsapat szombathoz képest, de a végső döntést csak a kezdés előtt nem sokkal hozom meg véglegesen.

A kapitány kérdésre válaszolva elmondta, a magyar csapat a hollandok és a németek ellen nagyon jó teljesítményt nyújtott, veszélyes fegyvere a letámadás, roppant erős a labda nélküli játékban, de annak a birtokában is jó, Szoboszlai Dominik pedig rendkívül képzett futballista. Agresszív, motivált ellenfélre számít a Puskás Arénában, ő arra összpontosít, hogy a portugál válogatott jól teljesítményt nyújtson, legyen karaktere, és természetesen mindig győzelemre törekszik.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknikkelöntvény

Lökdösődsz?

Bayer Zsolt avatarja

Ez a selejtes és feleslegesen létező homo sapiens prototípusa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.