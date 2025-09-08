A portugál sztárok nem tudják, mire számíthatnak a magyaroktól

Örményországból egyenesen Budapestre utazott a portugál válogatott. Az ott duplázó Cristiano Ronaldo és társai nem terveztek nyilvános programokat, de az igazi rajongók eszén lehetetlen kifogni, így már kora délelőtt legalább százan várták a sztárok, természetesen elsősorban Cristiano Ronaldo felbukkanását a belvárosi Corinthia Grand Hotelnél. Hétfőn délelőtt Roberto Martínez szövetségi kapitány az Új Hidegkuti Stadionban vezényelt edzést, este viszont ismeretlen okból elmaradt a csapatnak szervezett stadionséta a Puskás Arénában.

A portugál válogatott roppant népszerű Magyarországon is. Fotó: Kibédi Péter

A kedd esti világbajnoki selejtező helyszíne így sem maradt ismeretlen azok számára sem a portugálok közül, akik 2021-ben nem játszottak ott az Európa-bajnokságon, mert 19 órakor már a „tetthelyen” edzhettek, előtte azonban Roberto Martínez és Bernardo Silva sajtótájékoztatót tartott a Puskás Aréna médiatermében. Ekkor már tudni lehetett, hogy Francisco Conceicao, a Juventus 22 éves, tizenegyszeres válogatott támadója izomsérülés miatt nem lép pályára a magyarok ellen.

A portugál válogatott nehéz meccset vár

– Három hónap alatt játszunk le hat selejtezőt, az első kettő idegenben van, és ha Örményország után Budapesten is nyernénk, akkor nagy lépést tennénk a világbajnokság felé, ez lesz az egyik legfontosabb meccsünk – mondta Bernardo Silva. – Nem igazán tudjuk, mire számíthatunk a magyar válogatottól.

Kielemeztük, láttuk különböző módon játszani, majd meglátjuk, most milyen harcmodort választ.

Négy éve az Európa-bajnokságon, bár 3-0-ra nyertünk ebben a stadionban, a gólokat az utolsó percekben szereztük, a magyar szurkolók fantasztikus légkört teremtettek, nehéz siker volt. Erősebb ellenfél lesz az örménynél, Szoboszlait és Kerkezt jól ismerem, kiváló futballisták, a többiekről nem sokat tudunk, és nem lesz könnyű mérkőzésünk.

Bernardo Silva tiszteli Szoboszlait és Kerkezt. Fotó: Mirkó István

Bernardo Silva kiváló generációnak nevezte a jelenlegi keret tagjait, amelyben több Aranylabda-jelölt is található. Szoboszlai Dominikról szólva elmondta, mindig is tiszteli azokat, akik olyan szinten futballoznak, mint a magyar játékos,

különösen akkor, ha kiderül, több poszton is képes klasszis teljesítményre, de persze reméli, Szoboszlai a Liverpoollal nem védi meg a bajnoki címet, és kedden este sem lesz győztes csapat tagja.

Silva szerint a magyar válogatott legerősebb pontja a kontrázás intenzitása, nekik erre kell majd figyelniük elsősorban. Ezután Roberto Martínez szövetségi kapitány következett, aki elsőként azt a kérdést kapta, hogy a budapesti-e csapatának a kulcsmeccse a vb-selejtezősorozatban.