„Portugália magyarokat eszik reggelire” – bicskanyitogató vélemény a vendégektől

Tény, Puskás Ferenc, majd Albert Flórián idejében sem tudtuk legyőzi a portugál válogatottat, és a 2016-os Eb csoportkörében Lyonban is „csak” 3-3-at értünk el Cristiano Ronaldo és társai ellen, hiába vezettünk 1-0-ra, 2-1-re és 3-2-re is. Portugália így nem esett ki, aztán megnyerte a kontinenstornát. A magyar és a portugál válogatott 14-szer játszott egymással, az ellenfél tíz győzelme mellett négy találkozó döntetlenre végződött, és ebből a Notícias ao Minuto azt szűrte le, hogy „Portugália magyarokat eszik reggelire, és most is megvan a receptje” – ez lett az írás címe, amit a Ripost szúrt ki.

Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Nagy portugál fölény a legutóbbi nyolc meccs alapján

A cikkben azt elismerik, hogy Magyarország erősebb ellenfél lesz az örményeknél – akiket szombaton Jerevánban 5-0-ra ütöttek ki –, de nem sok kétségük van afelől, hogy Budapesten is behúzzák a három pontot. Emlékeztetnek, hogy korábban a portugál nemzeti csapatnak nem volt könnyű legyőznie a magyarokat, azonban kiemelik, hgy 1998 óta ez többször sikerült, nyolc mérkőzésen ugyanis hét győzelmet arattak. Ez azt jelenti, hogy Portugáliának látszólag van egy jó „receptje” a magyarok ellen – áll a cikkben.