Roberto Martínez Portugália Cristiano Ronaldo portugál

Kiderült, váratlan húzásra készülhet a portugál kapitány a magyar válogatott ellen

Az borítékolható, hogy a portugál labdarúgó-válogatott ma este a Puskás Arénában (20.45, tv: M4 Sport) nem ugyanabban az összeállításban kezd ellenünk a vb-selejtezős csoportmeccsén, mint szombaton Jerevánban, pedig az örményeket 5-0-ra kiütötte idegenben. Bernardo Silva bizonyosan kezd, de meglepetések is várhatóak a portugál alakulatban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 12:17
Cristiano Ronaldo kihagyhatatlan Portugália kezdőcsapatából Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A portugál válogatott az F csoportban az első mérkőzésén szombaton 5-0-ra győzött Örményországban, Roberto Martínez szövetségi kapitány alakulata pedig a következő összeállításban játszott: Diogo Costa – Joao Cancelo (Joao Palhinha, 79.), Rúben Dias, Goncalo Inácio, Nuno Mendes (Nuno Tavares, 67.) – Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes – Pedro Neto (Trincao, a szünetben), Cristiano Ronaldo (Goncalo Ramos, 58.), Joao Félix (Pedro Goncalves, 67.). A gólszerzők Félix (10., 62.), Ronaldo (21., 46.) és Cancelo (32.) voltak.

Joao Cancelo (középen) góllal és gólpasszal vette ki a részét a portugál válogatott szombati nagy győzelméből
Joao Cancelo (középen) góllal és gólpasszal vette ki a részét a portugál válogatott szombati nagy győzelméből Fotó: AFP

Nagy kérdés, hogyan áll fel a portugál válogatott a Puskás Arénában

Ami a mai, magyar válogatott elleni találkozót illeti, az bizonyos, hogy az izomsérüléssel bajlódó Francisco Conceicao nem lép pályára, a hétfői edzést idő előtt be kellett fejeznie. Diogo Dalot ugyancsak sérülés miatt hagyja ki a meccset. Az O Jogo szerint Portugália így áll majd fel ellenünk:

Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Goncalo Inácio, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix – Cristiano Ronaldo.

Az már az örmények elleni meccs előtt is téma volt, hogy Roberto Martínez azt fejtegette, a PSG-ben középpályás Joao Nevesre jobbhátvédként is számítana, és ezt a portugál média hétfőn nekiszegezte a szakvezetőnek. Martínez megjegyzte, hogy a szaúdi bajnokságban az al-Hilal csapatában szereplő Cancelo támadó szellemű, sokoldalú játékos, és megvan a tervük – így most töprenghetnek Portugáliában, mit tervez a kapitány a jobb oldalon…

A Noticias ao minuto szerint – amely egyik cikke címének bicskanyitogatóan azt adta: Portugália magyarokat eszik reggelire – nem lenne meglepő, ha Martínez több ponton is változtatna a jereváni felálláshoz képest. Így Bernardo Silva, Rúben Neves, de akár António Silva vagy Renato Veiga is bekerülhet a kezdőcsapatba.

Nos, este meglátjuk!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

