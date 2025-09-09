A portugál válogatott már hétfőn ünnepelt Budapesten, kikerültek a hatalmas parti képei

Cristiano Ronaldo és társai Budapest belvárosában, az Erzsébet körúti Corinthia Budapest hotelben szálltak meg. Ezt a szurkolók is kiszimatolták, a legelszántabbak itt letáboroztak, de amint arról beszámoltunk, esélyük alig akadt, hogy közel kerüljenek a csapathoz – különösen a legnagyobb portugál sztárhoz. Roberto Martínez szövetségi kapitány alakulata nagyon erős összeállításban érkezett hozzánk, többek között itt van Bernardo Sliva, Bruno Fernandes, Joao Felix, Nuno Mendes és Vitinha is.

Bruno Fernandes is kivette a részét a portugál válogatott szombati 5-0-s győzelméből Örményországban Fotó: AFP

Együtt ünnepelt a portugál válogatott, Bruno Fernandes tortát is kapott

A Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) az X-oldalán arról azonban megosztott három fotót, hogy a hétfői napon a Corinthia Budapest legexkluzívabb különtermében nagy születésnapi partit rendeztek, és a 31. életévét tegnap betöltő Bruno Fernandes volt a fókuszban. A Manchester United klasszisa természetesen tortát is kapott.