A portugál válogatott már hétfőn ünnepelt Budapesten, kikerültek a hatalmas parti képei

Cristiano Ronaldo és társai Budapest belvárosában, az Erzsébet körúti Corinthia Budapest hotelben szálltak meg. Ezt a szurkolók is kiszimatolták, a legelszántabbak itt letáboroztak, de amint arról beszámoltunk, esélyük alig akadt, hogy közel kerüljenek a csapathoz – különösen a legnagyobb portugál sztárhoz. Roberto Martínez szövetségi kapitány alakulata nagyon erős összeállításban érkezett hozzánk, többek között itt van Bernardo Sliva, Bruno Fernandes, Joao Felix, Nuno Mendes és Vitinha is.
Együtt ünnepelt a portugál válogatott, Bruno Fernandes tortát is kapott
A Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) az X-oldalán arról azonban megosztott három fotót, hogy a hétfői napon a Corinthia Budapest legexkluzívabb különtermében nagy születésnapi partit rendeztek, és a 31. életévét tegnap betöltő Bruno Fernandes volt a fókuszban. A Manchester United klasszisa természetesen tortát is kapott.