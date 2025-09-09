Merész kijelentést tett a Portugál Labdarúgó-szövetség elnöke, Ronaldo is szóba került

Portugál cél: a világbajnoki cím jövőre!

– A célunk az, hogy ott legyünk az Egyesült Államokban, és az, hogy ott világbajnokok legyünk. Ezzel a játékosgenerációval és a szövetség struktúrájával ambiciózusnak kell lennünk. Nagy dolgokat akarunk elérni – szögezte le Pedro Proenca az újságíróknak Budapesten a Corinthia Budapest hotelben, ahol a válogatott megszállt. – A csapat nagyon jól teljesít, így volt ez Örményországban is. Szilárdan hiszünk abban, hogy ma legyőzzük Magyarországot, és nagy lépést teszünk céljaink felé.

Proenca többek között Roberto Martínez szövetségi kapitány társaságában a szállodában találkozott a portugál válogatott Budapestre érkezett szurkolóival is.

– Ez változás az FPF előző vezetéséhez képest a szurkolókkal való kapcsolattartásban is. Ez egy nyitás, egy köszönetnyilvánítás, és annak elismerése, hogy a szurkolóink milyen sokat tesznek azért, hogy mindenhová kövessék a válogatottat. Szeretnénk ezt a kapcsolatot ápolni – mondta Pedro Proenca.