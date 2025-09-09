Portugália remekül rajtolt az európai vb-selejtezők F csoportjában, szombaton 5-0-ra győzött Örményországban, és az is kedvező számára, hogy Dublinban az Írország–Magyarország találkozó 2-2-re végződött. A Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) elnöke, a korábbi kiváló játékvezető, Pedro Proenca, aki a 2012-es BL-döntőt vezette (Chelsea–Bayern München 1-1, 11-esekkel 4-3), a 2014-es, brazíliai vb-n pedig három meccsen fújta a sípot. Az 54 éves Proenca február óta a Portugál Labdarúgó-szövetség elnöke, és a mai, Magyarország–Portugália vb-selejtező csoportmérkőzés előtt találkozott a szurkolókkal, valamint nyilatkozott a médiának is. Proenca biztosra veszi, hogy Cristiano Ronaldo és társai a Puskás Arénában legyőzik együttesünket. De ennél sokkal merészebb tervei is vannak.
Merész kijelentést tett a Portugál Labdarúgó-szövetség elnöke, Ronaldo is szóba került
A Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) elnöke, Pedro Proenca a mai, Magyarország–Portugália vb-selejtező csoportmérkőzés előtt (20.45, tv: M4 Sport) találkozott a szurkolókkal, és nyilatkozott a médiának is. Proenca biztosra veszi, hogy a Puskás Arénában legyőzik együttesünket, és ezzel hatalmas lépést tesznek afelé, hogy kijussanak a jövő évi vb-re. Amit a portugál válogatott meg akar nyerni – szögezte le az FPF elnöke.
Portugál cél: a világbajnoki cím jövőre!
– A célunk az, hogy ott legyünk az Egyesült Államokban, és az, hogy ott világbajnokok legyünk. Ezzel a játékosgenerációval és a szövetség struktúrájával ambiciózusnak kell lennünk. Nagy dolgokat akarunk elérni – szögezte le Pedro Proenca az újságíróknak Budapesten a Corinthia Budapest hotelben, ahol a válogatott megszállt. – A csapat nagyon jól teljesít, így volt ez Örményországban is. Szilárdan hiszünk abban, hogy ma legyőzzük Magyarországot, és nagy lépést teszünk céljaink felé.
Proenca többek között Roberto Martínez szövetségi kapitány társaságában a szállodában találkozott a portugál válogatott Budapestre érkezett szurkolóival is.
– Ez változás az FPF előző vezetéséhez képest a szurkolókkal való kapcsolattartásban is. Ez egy nyitás, egy köszönetnyilvánítás, és annak elismerése, hogy a szurkolóink milyen sokat tesznek azért, hogy mindenhová kövessék a válogatottat. Szeretnénk ezt a kapcsolatot ápolni – mondta Pedro Proenca.
Proenca is megemlékezett a tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jotáról.
– Sajnos vannak ilyen szomorú pillanatok, de ezek is összekovácsolják a csapatot. Diogo emléke örökké velünk marad, ez látható volt akkor is, amikor Ronaldo az örmények ellen éppen a 21. percben talált be. Vannak megmagyarázhatatlan véletlenek, ez is az volt. A szurkolóink akkor csendben maradtak, hogy megemlékezzenek a korábban 21-es mezben játszó Jotáról, de a gól után az ő dalát is elénekelték, ami megható, leírhatatlan élmény volt – fogalmazott az FPF elnöke.
