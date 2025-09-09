Portugál Labdarúgó-szövetségvb-selejtezőPortugáliaportugál

Merész kijelentést tett a Portugál Labdarúgó-szövetség elnöke, Ronaldo is szóba került

A Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) elnöke, Pedro Proenca a mai, Magyarország–Portugália vb-selejtező csoportmérkőzés előtt (20.45, tv: M4 Sport) találkozott a szurkolókkal, és nyilatkozott a médiának is. Proenca biztosra veszi, hogy a Puskás Arénában legyőzik együttesünket, és ezzel hatalmas lépést tesznek afelé, hogy kijussanak a jövő évi vb-re. Amit a portugál válogatott meg akar nyerni – szögezte le az FPF elnöke.

2025. 09. 09. 15:22
Cristiano Ronaldo és Pedro Proenca Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Portugália remekül rajtolt az európai vb-selejtezők F csoportjában, szombaton 5-0-ra győzött Örményországban, és az is kedvező számára, hogy Dublinban az Írország–Magyarország találkozó 2-2-re végződött. A Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) elnöke, a korábbi kiváló játékvezető, Pedro Proenca, aki a 2012-es BL-döntőt vezette (Chelsea–Bayern München 1-1, 11-esekkel 4-3), a 2014-es, brazíliai vb-n pedig három meccsen fújta a sípot. Az 54 éves Proenca február óta a Portugál Labdarúgó-szövetség elnöke, és a mai, Magyarország–Portugália vb-selejtező csoportmérkőzés előtt találkozott a szurkolókkal, valamint nyilatkozott a médiának is. Proenca biztosra veszi, hogy Cristiano Ronaldo és társai a Puskás Arénában legyőzik együttesünket. De ennél sokkal merészebb tervei is vannak.

Ronaldo szombaton két gólt szerzett a portugál válogatottban Jerevánban
Ronaldo szombaton két gólt szerzett a portugál válogatottban Jerevánban (Fotó: AFP)

 

Portugál cél: a világbajnoki cím jövőre!

– A célunk az, hogy ott legyünk az Egyesült Államokban, és az, hogy ott világbajnokok legyünk. Ezzel a játékosgenerációval és a szövetség struktúrájával ambiciózusnak kell lennünk. Nagy dolgokat akarunk elérni – szögezte le Pedro Proenca az újságíróknak Budapesten a Corinthia Budapest hotelben, ahol a válogatott megszállt. – A csapat nagyon jól teljesít, így volt ez Örményországban is. Szilárdan hiszünk abban, hogy ma legyőzzük Magyarországot, és nagy lépést teszünk céljaink felé.

Proenca többek között Roberto Martínez szövetségi kapitány társaságában a szállodában találkozott a portugál válogatott Budapestre érkezett szurkolóival is.

– Ez változás az FPF előző vezetéséhez képest a szurkolókkal való kapcsolattartásban is. Ez egy nyitás, egy köszönetnyilvánítás, és annak elismerése, hogy a szurkolóink milyen sokat tesznek azért, hogy mindenhová kövessék a válogatottat. Szeretnénk ezt a kapcsolatot ápolni – mondta  Pedro Proenca.

Proenca is megemlékezett a tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jotáról.

– Sajnos vannak ilyen szomorú pillanatok, de ezek is összekovácsolják a csapatot. Diogo emléke örökké velünk marad, ez látható volt akkor is, amikor Ronaldo az örmények ellen éppen a 21. percben talált be. Vannak megmagyarázhatatlan véletlenek, ez is az volt. A szurkolóink akkor csendben maradtak, hogy megemlékezzenek a korábban 21-es mezben játszó Jotáról, de a gól után az ő dalát is elénekelték, ami megható, leírhatatlan élmény volt – fogalmazott az FPF elnöke.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu