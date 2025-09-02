Rendkívüli

Jakab Dávidot keresi a rendőrség, ő gyilkolhatta meg a 22 hónapos kislányt + fotó

Halász BenceMolnár AttilaKrizsán Xéniaatlétika

„Többször sírtam edzésen”: a budapesti atlétikai vb hazai sztárja Tokióba nem tud elmenni

A tokiói atlétikai világbajnokság szeptember 13. és 21. között zajlik majd a japán fővárosban, s immár végleges a magyar indulók sora. A tizenhét sportoló közül Halász Bence az, aki éremesélyesként, sőt a vb-cím egyik fő várományosaként utazhat Tokióba. Halász két éve, Budapesten is világbajnoki dobogóra állhatott, s akkor Krizsán Xénia is közel állt ehhez. A hétpróbázó viszont sérülése miatt az idei vb-n nem indul.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 8:36
Molnár Attila, Krizsán Xénia, Kozák Luca és Halász Bence a budapesti atlétikai vb záróünnepségén – közülük Krizsán marad le Tokióról Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
Halász Bence a világ idei legjobb eredményének (83,18 méter) birtokosaként utazik a tokiói atlétikai világbajnokságra, idén ő a reménységünk, hogy megszületik a sportág történetének első szabadtéri magyar vb-aranyérme. Halász a legutóbbi, budapesti világbajnokságon harmadik lett Ethan Katzberg és Wojciech Nowicki mögött. Volt néhány pillanat a budapesti atlétikai vb-n, amikor a hazai közönség egy másik magyar vb-éremnek örült: a hétpróba végén az eredmények feldolgozásának sorrendje rövid idei azt a látszatot keltette az óriáskivetítőn, hogy Krizsán Xénia lett a harmadik, aztán kiderült, hogy valójában a szintén remek negyedik hely lett az övé. Krizsán viszont idén, Tokióban biztosan nem ismételhet: sérülés miatt lemarad a vb-ről.

Halász Bence szenzációs formában, a magyar versenyző a kalapácsvetés egyik esélyese lesz a tokiói atlétikai világbajnokságon
Halász Bence szenzációs formában, a magyar versenyző a kalapácsvetés egyik esélyese lesz a tokiói atlétikai világbajnokságon (Fotó: Csudai Sándor)

Az MTK atlétája korábban még bizakodó nyilatkozatot tett a tokió vb-szerepléssel kapcsolatban, ám a június 1-jén elszenvedett sérülése nem akart gyógyulni.

Krizsán Xénia nem indul az atlétikai vb-n

Krizsán két hét kihagyás után kezdte újra az edzéseket, de nem került olyan állapotba, hogy lenne értelme a vb-indulásnak.

– Legbelül éreztem, ahogy teltek a hetek, hogy ez nem úgy javul… Többször sírtam edzésen, ahol úgy sikerült az edzőmnek, Szabó Dezsőnek megvigasztalnia, hogy ezt ő is átélte többször – nyilatkozta a három olimpiát megjárt Krizsán, aki még tervez visszatérni a pályára, mert szeretné szépen lezárni a pályafutását.

Atlétika-vb: Halász Bence a tizenhét fős magyar keret élén

Tokióba végül tizenhét magyar atléta utazik, akik közül kiemelten figyelhetünk majd Halász Bence versenyére. Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető a világ idei legjobb eredményével (83,18) rendelkezik. A japán fővárosról a 2021-es olimpia miatt ugyan nincs jó emléke, de ezt már rég maga mögött hagyta, s idei formája alapján megvan rá az esély, hogy idén a magyar atlétika első szabadtéri vb-aranyát ünnepeljük.

– Halász Bence sporttörténelmi lehetőséggel indul, de esélyét látom még egy-két nagydöntős helyezésnek, illetve további két versenyző középfutamszintű szereplésének – mondta el várakozásait Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója.

A világbajnokság szeptember 13. és 21. között zajlik, a férfi kalapácsvetés selejtezője szeptember 15-én, a fináléja 16-án lesz.

Tokiói atlétikai vb, a magyar indulók

Enyingi Patrik, Molnár Attila (400 méteres síkfutás), Böndör Márton (rúdugrás), Halász Bence, Rába Dániel, Szabados Ármin (kalapácsvetés), Venyercsán Bence (20 és 35 kilométeres gyaloglás), Takács Boglárka (100 és 200 méteres síkfutás), Kozák Luca, Tóth Anna (100 méteres gátfutás), Mátó Sára (400 méteres gátfutás), Bátori Lilianna (magasugrás), Klekner Hanga (rúdugrás), Németh Zsanett (kalapácsvetés), Szabó Nóra (maratoni futás), Spiller Tiziana (20 kilométeres gyaloglás), Madarász Viktória (35 kilométeres gyaloglás).

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

