„Többször sírtam edzésen”: a budapesti atlétikai vb hazai sztárja Tokióba nem tud elmenni

Halász Bence a világ idei legjobb eredményének (83,18 méter) birtokosaként utazik a tokiói atlétikai világbajnokságra, idén ő a reménységünk, hogy megszületik a sportág történetének első szabadtéri magyar vb-aranyérme. Halász a legutóbbi, budapesti világbajnokságon harmadik lett Ethan Katzberg és Wojciech Nowicki mögött. Volt néhány pillanat a budapesti atlétikai vb-n, amikor a hazai közönség egy másik magyar vb-éremnek örült: a hétpróba végén az eredmények feldolgozásának sorrendje rövid idei azt a látszatot keltette az óriáskivetítőn, hogy Krizsán Xénia lett a harmadik, aztán kiderült, hogy valójában a szintén remek negyedik hely lett az övé. Krizsán viszont idén, Tokióban biztosan nem ismételhet: sérülés miatt lemarad a vb-ről.

Halász Bence szenzációs formában, a magyar versenyző a kalapácsvetés egyik esélyese lesz a tokiói atlétikai világbajnokságon (Fotó: Csudai Sándor)

Az MTK atlétája korábban még bizakodó nyilatkozatot tett a tokió vb-szerepléssel kapcsolatban, ám a június 1-jén elszenvedett sérülése nem akart gyógyulni.

Krizsán Xénia nem indul az atlétikai vb-n

Krizsán két hét kihagyás után kezdte újra az edzéseket, de nem került olyan állapotba, hogy lenne értelme a vb-indulásnak.

– Legbelül éreztem, ahogy teltek a hetek, hogy ez nem úgy javul… Többször sírtam edzésen, ahol úgy sikerült az edzőmnek, Szabó Dezsőnek megvigasztalnia, hogy ezt ő is átélte többször – nyilatkozta a három olimpiát megjárt Krizsán, aki még tervez visszatérni a pályára, mert szeretné szépen lezárni a pályafutását.

Atlétika-vb: Halász Bence a tizenhét fős magyar keret élén

Tokióba végül tizenhét magyar atléta utazik, akik közül kiemelten figyelhetünk majd Halász Bence versenyére. Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető a világ idei legjobb eredményével (83,18) rendelkezik. A japán fővárosról a 2021-es olimpia miatt ugyan nincs jó emléke, de ezt már rég maga mögött hagyta, s idei formája alapján megvan rá az esély, hogy idén a magyar atlétika első szabadtéri vb-aranyát ünnepeljük.