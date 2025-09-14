atlétikaTakács Boglárkaatlétikai világbajnokság

Drámai rajtot hozott Takács Boglárka vb-elődöntője

A tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon Takács Boglárka révén érdekeltek voltunk a női 100 méteres síkfutás elődöntőjében. Takács Boglárka az első futamban a kettes pályán kapott helyet, s végül 11.32-es idővel nyolcadik lett, így nem jutott be a fináléba.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 13:46
Takács Boglárkanem jutott be a világbajnoki fináléba
Takács Boglárkanem jutott be a világbajnoki fináléba Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Takács Boglárka ideje így elmaradt az előfutamban elért 11.12 másodperces eredményétől, igaz, ebben közrejátszhatott az elrontott rajt: elsőre nem sikerült elkezdeni a futamot, többen is kiugrottak, mert túlságosan kivártak az indítással. Takács itt láthatóan jól elkapta (volna) az ütemet, az újrázásnál azonban kissé beragadt, így 11.32-vel a nyolcadik helyen ért célba, összesítésben pedig a 21. lett.

Takács Boglárka nyolcadik lett a futamában
Takács Boglárka nyolcadik lett a futamában (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség)

Takács Boglárka nem volt elégedett

– Nem nevezném szép futásnak, rossz volt az elejétől a végéig. Majd megbeszélem az edzővel, hogy mit látott. Nagyon durva volt a rajtnál lévő fejetlenség, kicsit kizökkentett. A rajt nagyon rossz volt, nem voltam türelmes, rögtön felálltam, és így nem lett meg az a sebesség, ami kellett volna – értékelt a 24 éves sprinter az eseményt közvetítő M4 Sportnak.

A futamot Ta Lou-Smith nyerte 10.94 másodperccel, mögötte a jamaicai Shericka Jackson ért célba másodikként 10.97-tel, míg Budapest világbajnoka a harmadik helyen zárt 11.00-val.

Takács számára még nem ért véget a világbajnokság, 200 méteren is érdekelt lesz.

A tokiói atlétikai vb első, szombati napjának összefoglalója:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu