Drámai rajtot hozott Takács Boglárka vb-elődöntője

Takács Boglárka ideje így elmaradt az előfutamban elért 11.12 másodperces eredményétől, igaz, ebben közrejátszhatott az elrontott rajt: elsőre nem sikerült elkezdeni a futamot, többen is kiugrottak, mert túlságosan kivártak az indítással. Takács itt láthatóan jól elkapta (volna) az ütemet, az újrázásnál azonban kissé beragadt, így 11.32-vel a nyolcadik helyen ért célba, összesítésben pedig a 21. lett.

Takács Boglárka nyolcadik lett a futamában (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség)

Takács Boglárka nem volt elégedett

– Nem nevezném szép futásnak, rossz volt az elejétől a végéig. Majd megbeszélem az edzővel, hogy mit látott. Nagyon durva volt a rajtnál lévő fejetlenség, kicsit kizökkentett. A rajt nagyon rossz volt, nem voltam türelmes, rögtön felálltam, és így nem lett meg az a sebesség, ami kellett volna – értékelt a 24 éves sprinter az eseményt közvetítő M4 Sportnak.

A futamot Ta Lou-Smith nyerte 10.94 másodperccel, mögötte a jamaicai Shericka Jackson ért célba másodikként 10.97-tel, míg Budapest világbajnoka a harmadik helyen zárt 11.00-val.

Takács számára még nem ért véget a világbajnokság, 200 méteren is érdekelt lesz.