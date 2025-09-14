„Nagyon boldog vagyok, még nem tudom felfogni" – remekelt a vb-n a magyar csúcstartó

Magas páratartalomban rendezték meg a női maratont a tokiói atlétikai vb-n, a 73 fős mezőnyben a magyar országos csúcstartó (2:25:52 óra) Szabó Nóra sokáig a 30. hely környékén haladt. A hajrában azonban látványosan egyre előrébb került a 37 éves sportoló, és végül 2:31:41-es időeredménnyel, a negyedik legjobb európai futóként a 15. pozícióban zárt.

Kenyai, etióp és uruguayi dobogósai lettek a női maratonfutásnak a tokiói atlétikai vb-n (Fotó: Yomiuri/Takuya Matsumoto)

– Hihetetlen számomra ez a 15. hely, nagyon boldog vagyok, még nem tudom felfogni – mondta Szabó az MTI-nek. – Nem volt holtpont, a végén pedig nagyon jó érzés volt bejönni a stadionba. Nagyon örülök. Most egy hetet pihenek, aztán készülök a következő, valenciai maratonra. Ott már az időre fogok menni.

Az utolsó kilométereken egyértelművé vált, hogy két versenyző között fog eldőlni a világbajnoki cím, a világcsúcstartó Tigst Assefa és a tokiói olimpiai bajnok Peres Jepchirchir közül végül a kenyai örülhetett.

Kozák Luca elődöntős a tokiói atlétikai vb-n

A vasárnap reggeli programban női kalapácsvetésben Németh Zsanett is szerepelt, ő 66,97 méteres kísérlettel a 27. lett a selejtezőben, és nem jutott döntőbe. A magyar színeket még a 100 méteres női gátfutás előfutamaiban képviselték ketten: Tóth Anna 13,06 másodperces ideje nem volt elég a továbbjutáshoz, a saját futamában negyedik Kozák Luca 12,96 mp-es eredménye azonban igen. A verseny szorosságát mutatja, hogy az Európa-bajnoki ezüstérmes magyar atlétánál öt ezreddel lassabb Charisma Taylor már nem került be a hétfői elődöntőbe.

Vasárnap reggel a férfiak 1500 méteres síkfutásában rendeztek még előfutamokat – magyar induló nélkül –, és ez a versenyszám szolgáltatta a legnagyobb meglepetést: az egész évben sérüléssel bajlódó norvég Jakob Ingebrigtsen futamában nyolcadik lett, ezzel nem jutott az elődöntőbe sem.