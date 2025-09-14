atlétikai világbajnokságJakob IngebrigtsenSzabó Nórakozák lucaatlétikai vb

„Nagyon boldog vagyok, még nem tudom felfogni" – remekelt a vb-n a magyar csúcstartó

Szabó Nóra a 15. helyen ért célba női maratonon a tokiói atlétikai világbajnokság második versenynapján. A magyar versenyzők közül a kalapácsvető Németh Zsanett és a gátfutó Tóth Anna nem jutott tovább vasárnap reggel, Kozák Luca azonban ott lesz a 100 méteres gátfutás elődöntőjében.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 5:14
A női maraton világbajnoki mezőnyében Szabó Nóra a 15. lett (Fotó: AFP/Jewel Samad)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magas páratartalomban rendezték meg a női maratont a tokiói atlétikai vb-n, a 73 fős mezőnyben a magyar országos csúcstartó (2:25:52 óra) Szabó Nóra sokáig a 30. hely környékén haladt. A hajrában azonban látványosan egyre előrébb került a 37 éves sportoló, és végül 2:31:41-es időeredménnyel, a negyedik legjobb európai futóként a 15. pozícióban zárt.

Kenyai, etióp és uruguayi dobogósai lettek a női maratonfutásnak a tokiói atlétikai vb-n
Kenyai, etióp és uruguayi dobogósai lettek a női maratonfutásnak a tokiói atlétikai vb-n (Fotó: Yomiuri/Takuya Matsumoto)

– Hihetetlen számomra ez a 15. hely, nagyon boldog vagyok, még nem tudom felfogni – mondta Szabó az MTI-nek. – Nem volt holtpont, a végén pedig nagyon jó érzés volt bejönni a stadionba. Nagyon örülök. Most egy hetet pihenek, aztán készülök a következő, valenciai maratonra. Ott már az időre fogok menni.

Az utolsó kilométereken egyértelművé vált, hogy két versenyző között fog eldőlni a világbajnoki cím, a világcsúcstartó Tigst Assefa és a tokiói olimpiai bajnok Peres Jepchirchir közül végül a kenyai örülhetett.

Kozák Luca elődöntős a tokiói atlétikai vb-n

A vasárnap reggeli programban női kalapácsvetésben Németh Zsanett is szerepelt, ő 66,97 méteres kísérlettel a 27. lett a selejtezőben, és nem jutott döntőbe. A magyar színeket még a 100 méteres női gátfutás előfutamaiban képviselték ketten: Tóth Anna 13,06 másodperces ideje nem volt elég a továbbjutáshoz, a saját futamában negyedik Kozák Luca 12,96 mp-es eredménye azonban igen. A verseny szorosságát mutatja, hogy az Európa-bajnoki ezüstérmes magyar atlétánál öt ezreddel lassabb Charisma Taylor már nem került be a hétfői elődöntőbe.

Vasárnap reggel a férfiak 1500 méteres síkfutásában rendeztek még előfutamokat – magyar induló nélkül –, és ez a versenyszám szolgáltatta a legnagyobb meglepetést: az egész évben sérüléssel bajlódó norvég Jakob Ingebrigtsen futamában nyolcadik lett, ezzel nem jutott az elődöntőbe sem.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu