Ráléptek a fejére, mégis döntőt futhat! Kis híján az olimpia horrora is megismétlődött

Drámai bukások sora tarkította a 3000 méteres akadályfutás selejtezőit a tokiói atlétikai világbajnokságon. Az esélyesek közül Geordie Beamish és az olimpiával ellentétben Lamecha Girma megúszta, ők bejutottak a döntőbe. Főleg Beamish esetében volt ez bravúr, hiszen ő az utolsó kör elején bukott, s még a fejére is ráléptek, mégis ott lesz a fináléban. Egy nap után két arannyal az Egyesült Államok vezeti az éremtáblázatot.

2025. 09. 13. 16:50
Geordie Beamish a földön, 350 méterrel később, a célban mégis a második lett az atlétikai vb 3000 méteres akadályfutás előfutamában Fotó: AFP/Philip Fong
Az új-zélandi Geordie Beamish a tavalyi fedett pályás atlétikai vb-n sokkolta a mezőnyt, amikor 1500 méteren mindenkit lehajrázott. Talán még annál is nagyobb hajrát mutatott be szombaton, a tokiói világbajnokság első napján, amikor a 3000 méteres akadályfutás selejtezős futamának utolsó körében Beamish elesett, s még a fejére is ráléptek, mégis befutott a második helyen, amivel bejutott a döntőbe. Ott lesz a fináléban is az etióp világcsúcstartó, Lamecha Girma is, noha a tavalyi olimpiai döntő horrorbukása után ismét elesett.

Akárcsak Geordie Beamish, a világcsúcstartó Lamecha Girma is bukás után került a 3000 méteres akadályfutás döntőjébe a tokiói atlétikai vb-n
Akárcsak Geordie Beamish, a világcsúcstartó Lamecha Girma is bukás után került a 3000 méteres akadályfutás döntőjébe a tokiói atlétikai vb-n (Fotó: AFP/Jewel Samad)

Girma hátul helyezkedett, hogy kimaradjon a lökdösődésből, erre pont előtte bukott fel az egyik akadályban a kolumbiai Carlos San Martín. Az etióp végül ennek ellenére magabiztosan jutott a döntőbe, San Martín pedig az utolsó akadályon épphogy átmászott, majd egy másik bukó, a belga Tim van de Velde megvárta, megható jelenet volt, ahogy együtt értek be a célba.

Náluk rosszabbul csak a spanyol Daniel Arce járt, aki bele is sérült az esésébe, ő nem tudta befejezni a távot.

Geordie Beamish fejére léptek, aztán jött a nagy hajrá

Az új-zélandi Beamish viszont igen, s nem esett pánikba az esése miatt, elképesztő utolsó körrel futamában a második helyen ért célba. Pedig még a fejére is ráléptek.

– Nem akartam mindent az utolsó lépésekre hagyni, erre a földön kötöttem ki. De nem voltam hajlandó engedni, hogy egy esés megakadályozzon a döntőbe jutásban – mondta Beamish, aki ugyan nem a fő esélyes, de hajráversenyben akár meg is lepheti a legnagyobb favoritokat.

Crouser nyert, Kovacs nem indulhatott

Az első versenynapon öt aranyérem talált gazdára, ebből kettőt az Egyesült Államok szerzett: a 4×400-as vegyes váltóban, valamint férfisúlylökésben. Utóbbiban egyedül a világcsúcstartó Ryan Crouser jutott 22 méter fölé, akinek egész évben ez volt az egyetlen versenye. Az amerikaiaknak meg kellett elégedniük egy éremmel a számban, talán ha engedik indulni a magyar származású világbajnokot, Joe Kovacsot, aki az összes idei versenyén 22 méter fölé jutott, lehetett volna az kettő is.

Női 10 000 méteren és 35 km-es gyaloglásban is a világcsúcstartó, Beatrice Chebet (Kenya), illetve María Pérez (Spanyolország), utóbbi számban a férfiak között Evan Dunfee (Kanada) nyert.

A magyarok közül Venyercsán Bence 22. lett a gyaloglók között, Madarász Viktória viszont hősokkot kapott, és nem ért célba. Takács Boglárka bejutott a 100 méteres síkfutás elődöntőjébe, Böndör Márton 26. lett rúdugrásban.

 

