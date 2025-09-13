Ráléptek a fejére, mégis döntőt futhat! Kis híján az olimpia horrora is megismétlődött

Az új-zélandi Geordie Beamish a tavalyi fedett pályás atlétikai vb-n sokkolta a mezőnyt, amikor 1500 méteren mindenkit lehajrázott. Talán még annál is nagyobb hajrát mutatott be szombaton, a tokiói világbajnokság első napján, amikor a 3000 méteres akadályfutás selejtezős futamának utolsó körében Beamish elesett, s még a fejére is ráléptek, mégis befutott a második helyen, amivel bejutott a döntőbe. Ott lesz a fináléban is az etióp világcsúcstartó, Lamecha Girma is, noha a tavalyi olimpiai döntő horrorbukása után ismét elesett.

Akárcsak Geordie Beamish, a világcsúcstartó Lamecha Girma is bukás után került a 3000 méteres akadályfutás döntőjébe a tokiói atlétikai vb-n (Fotó: AFP/Jewel Samad)

Girma hátul helyezkedett, hogy kimaradjon a lökdösődésből, erre pont előtte bukott fel az egyik akadályban a kolumbiai Carlos San Martín. Az etióp végül ennek ellenére magabiztosan jutott a döntőbe, San Martín pedig az utolsó akadályon épphogy átmászott, majd egy másik bukó, a belga Tim van de Velde megvárta, megható jelenet volt, ahogy együtt értek be a célba.

Carrera muy accidentada en el 3000 obstáculos con varias caídas: Girma (segundo), entre ellos al topar con San Martín. El colombiano ha acabado la prueba cojeando y acompañado en la recta final por el belga Van de Velde, que lo esperó en un bonito gesto. #WCHTokyo2025 pic.twitter.com/7sArezFv4b — Joan (@diselo_joan) September 13, 2025

Náluk rosszabbul csak a spanyol Daniel Arce járt, aki bele is sérült az esésébe, ő nem tudta befejezni a távot.

Geordie Beamish fejére léptek, aztán jött a nagy hajrá

Az új-zélandi Beamish viszont igen, s nem esett pánikba az esése miatt, elképesztő utolsó körrel futamában a második helyen ért célba. Pedig még a fejére is ráléptek.

Beamish's road to the final had ALL the drama. 🇳🇿#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/g38auxyi10 — The Olympic Games (@Olympics) September 13, 2025

– Nem akartam mindent az utolsó lépésekre hagyni, erre a földön kötöttem ki. De nem voltam hajlandó engedni, hogy egy esés megakadályozzon a döntőbe jutásban – mondta Beamish, aki ugyan nem a fő esélyes, de hajráversenyben akár meg is lepheti a legnagyobb favoritokat.

Crouser nyert, Kovacs nem indulhatott

Az első versenynapon öt aranyérem talált gazdára, ebből kettőt az Egyesült Államok szerzett: a 4×400-as vegyes váltóban, valamint férfisúlylökésben. Utóbbiban egyedül a világcsúcstartó Ryan Crouser jutott 22 méter fölé, akinek egész évben ez volt az egyetlen versenye. Az amerikaiaknak meg kellett elégedniük egy éremmel a számban, talán ha engedik indulni a magyar származású világbajnokot, Joe Kovacsot, aki az összes idei versenyén 22 méter fölé jutott, lehetett volna az kettő is.