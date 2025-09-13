Madarász Viktóriaatlétikai világbajnokságatlétika

Hősokk miatt rosszul lett az Eb-érmes magyar atléta a vb-n, megszólalt a sportvezető

A Japánban zajló atlétikai világbajnokságon extrém magas páratartalomban adta fel a versenyt 35 kilométeres gyaloglásban Madarász Viktória. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar atléta hősokkot kapott a hazai idő szerint éjjel rendezett viadalon Tokióban, ahol a férfiak mezőnyében Venyercsán Bence a 22. helyen végzett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 7:39
Madarász Viktória a tokiói atlétikai világbajnokságon rosszul lett hősokk miatt Fotó: PHILIP FONG Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Helyi idő szerint reggel 7.30-kor rajtolt egyszerre a női és a férfi mezőny 35 kilométeres gyaloglásban a tokiói atlétikai világbajnokságon. Előző éjjel esett az eső, a startra elállt, a hőmérséklet 25 fok volt, a páratartalom viszont máris 60 százalék feletti volt. S ez persze csak egyre rosszabb lett, ahogy haladt előre az idő, és ez Madarász Viktória szervezetét túlterhelte – a magyar atléta hősokkot kapott, s a rosszullét miatt fel kellett adnia a versenyt.

Madarász Viktória hősokk miatt adta fel a világbajnokságon a 35 kilométeres gyaloglást
Madarász Viktória hősokk miatt adta fel a világbajnokságon a 35 kilométeres gyaloglást (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

– A körülmények nehezek, amit jól mutat, hogy az itteni edzéseken egy adott tempónál több mint tíz százalékkal magasabb volt a pulzusuk mint otthon – jelezte már előre Scheidler Géza, a magyar szövetség sportszakmai igazgatója az MTI-nek, hozzátéve, hogy a magas páratartalom a hosszú távokon csúnyán visszaüthet.

Hősokkot kapott az Európa-bajnoki bronzérmes magyar atléta

A 2022-es Európa-bajnokságon ezen a távon bronzérmes Madarász Viktória óvatosan kezdett, folyamatosan gyorsult és féltáv után is kifejezetten jó tempóban gyalogolt, de 20 km után lassult, majd a 26. kilométert követően feladta a versenyt.

– Sajnos Viki kapott egy hősokkot és nem tudta folytatni – árulta el Scheidler Géza.

A férfiknál induló Venyercsán Bence viszont remek versenyzéssel a 22. helyen végzett.

– Az az érdekes, hogy most még nem is volt olyan extrém az idő, mint a hét elején. Így, hogy nem tűzött a nap, vállalható volt. Persze észnél kellett lenni, a frissítés kulcsfontosságú volt, ahol csak lehetett frissíteni, ott muszáj volt – nyilatkozta Venyercsán. – Az idő most másodlagos volt, a legjobbak eredménye sem kiemelkedő, de a helyezésnek nagyon örülök.

A kanadai Evan Dunfee szerezte a 20. szabadtéri atlétikai világbajnokság első aranyérmét Tokióban 35 kilométeres gyaloglásban, a nőknél pedig a címvédő spanyol Maria Pérez nyert nagy fölénnyel.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Botos Katalin
idezojelekforgalmiadó

Ne forgassuk fel az adórendszert!

Botos Katalin avatarja

Ha egy politikai kampányötlet szerint többen kerülnének a magasabb adósávba, az ilyen tervezet nem támogatandó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.