Hősokk miatt rosszul lett az Eb-érmes magyar atléta a vb-n, megszólalt a sportvezető

Helyi idő szerint reggel 7.30-kor rajtolt egyszerre a női és a férfi mezőny 35 kilométeres gyaloglásban a tokiói atlétikai világbajnokságon. Előző éjjel esett az eső, a startra elállt, a hőmérséklet 25 fok volt, a páratartalom viszont máris 60 százalék feletti volt. S ez persze csak egyre rosszabb lett, ahogy haladt előre az idő, és ez Madarász Viktória szervezetét túlterhelte – a magyar atléta hősokkot kapott, s a rosszullét miatt fel kellett adnia a versenyt.

Madarász Viktória hősokk miatt adta fel a világbajnokságon a 35 kilométeres gyaloglást (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

– A körülmények nehezek, amit jól mutat, hogy az itteni edzéseken egy adott tempónál több mint tíz százalékkal magasabb volt a pulzusuk mint otthon – jelezte már előre Scheidler Géza, a magyar szövetség sportszakmai igazgatója az MTI-nek, hozzátéve, hogy a magas páratartalom a hosszú távokon csúnyán visszaüthet.

Hősokkot kapott az Európa-bajnoki bronzérmes magyar atléta

A 2022-es Európa-bajnokságon ezen a távon bronzérmes Madarász Viktória óvatosan kezdett, folyamatosan gyorsult és féltáv után is kifejezetten jó tempóban gyalogolt, de 20 km után lassult, majd a 26. kilométert követően feladta a versenyt.

– Sajnos Viki kapott egy hősokkot és nem tudta folytatni – árulta el Scheidler Géza.

A férfiknál induló Venyercsán Bence viszont remek versenyzéssel a 22. helyen végzett.

– Az az érdekes, hogy most még nem is volt olyan extrém az idő, mint a hét elején. Így, hogy nem tűzött a nap, vállalható volt. Persze észnél kellett lenni, a frissítés kulcsfontosságú volt, ahol csak lehetett frissíteni, ott muszáj volt – nyilatkozta Venyercsán. – Az idő most másodlagos volt, a legjobbak eredménye sem kiemelkedő, de a helyezésnek nagyon örülök.

A kanadai Evan Dunfee szerezte a 20. szabadtéri atlétikai világbajnokság első aranyérmét Tokióban 35 kilométeres gyaloglásban, a nőknél pedig a címvédő spanyol Maria Pérez nyert nagy fölénnyel.