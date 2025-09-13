„Az eleje nagyon csúnya volt” – a magyar sprinter a szívbajt hozta a szurkolókra a vb-n

Takács Boglárka 2022 májusában robbant be a köztudatba, amikor 100 méteren 11.37 másodpercre javította Szabó Enikő 18 évet élt magyar csúcsát. Minden idők legjobb magyar eredményét legutóbb június végén, a madridi csapat Európa-bajnokságon javította meg, a 11.06 másodperc pedig már nemzetközi szinten is nagyon komoly idő.

Takács Boglárka a rossz rajt ellenére is ott van a vb-elődöntőben Tokióban Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

Takács Boglárka borzasztóan rajtolt, majd jött a fantasztikus hajrá

A 24 éves sprinter ilyen előzmények után magabiztosan várhatta a 100-as bemutatkozását a tokiói világbajnokságon. A hét előfutamból biztosan csak az első három-három helyezett jutott a vasárnapi elődöntőbe, mellettük pedig a három legjobb idő birtokosa. Az időjárás a szombat esti programot kezdő férfi akadályfutókkal még kegyes volt, a női távolugrók selejtezőjének első sorozatában viszont eleredt az eső, ami hol elállt, hol újra esett.

Takács Boglárka futamának rajtjára éppen szünetelt a csapadék, ennek ellenére rosszul jött ki a rajtgépből, az első pár lépés után egyértelműen az utolsó helyen volt komoly hátránnyal. Innen aztán szokása szerint remekül futott és végül egyszerre dobta be magát a harmadik helyen Daviesszel.

A célfotó alapján végül a libériai lett a harmadik, Takács Boglárkának pedig maradt a negyedik hely és az izgulás, 11.12 másodperces eredménye ugyanis öt futam után a második legjobb volt. Két futam viszont még hátravolt. Ezekből aztán az elsőben még a második helyezettnek is rosszabb eredménye lett, mint a magyar sportolónak, az utolsóban pedig szintén harmadik lett volna, azaz bejutott az elődöntőbe.

Takács Boglárka a női 100 méteres síkfutás selejtezője után. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

Takács is tudja, ez a kezdés nem fog még egyszer beleférni

– Az eleje nagyon csúnya volt, azt nagyon elrontottam, de utána úgy érzem, jó volt a tempóm. Nyilvánvalóan holnap ilyen rajt nem fér bele és ezt ki kell javítani az elődöntőig. A pozitívum viszont az, hogy nagyon csúnyán beragadtam és ebben a mezőnyben, akár be is görcsölhettem volna ettől, de nyugodt maradtam, mert tudtam, hogy onnan jönni fogok

– nyilatkozta a sprinter az MTI-nek. Takács Boglárka vasárnap 13.20-kor futhat a világbajnoki döntőért.