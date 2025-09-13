Takács BoglárkaTokióatlétikai világbajnokság

„Az eleje nagyon csúnya volt” – a magyar sprinter a szívbajt hozta a szurkolókra a vb-n

Takács Boglárka az első métereken még az utolsó volt, végül azonban negyedik lett előfutamában, 11.12 másodperces idejével pedig bejutott az elődöntőbe női 100 méteren a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon. Takács Boglárka vasárnap már a vb-döntőért futhat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 14:48
Takács Boglárka a rossz rajtja ellenére is vb-elődöntős Tokióban
Takács Boglárka a rossz rajtja ellenére is vb-elődöntős Tokióban Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Takács Boglárka 2022 májusában robbant be a köztudatba, amikor 100 méteren 11.37 másodpercre javította Szabó Enikő 18 évet élt magyar csúcsát. Minden idők legjobb magyar eredményét legutóbb június végén, a madridi csapat Európa-bajnokságon javította meg, a 11.06 másodperc pedig már nemzetközi szinten is nagyon komoly idő.

Takács Boglárka a rossz rajt ellenére is ott van a vb-elődöntőben Tokióban
Takács Boglárka a rossz rajt ellenére is ott van a vb-elődöntőben Tokióban  Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

Takács Boglárka borzasztóan rajtolt, majd jött a fantasztikus hajrá

A 24 éves sprinter ilyen előzmények után magabiztosan várhatta a 100-as bemutatkozását a tokiói világbajnokságon. A hét előfutamból biztosan csak az első három-három helyezett jutott a vasárnapi elődöntőbe, mellettük pedig a három legjobb idő birtokosa. Az időjárás a szombat esti programot kezdő férfi akadályfutókkal még kegyes volt, a női távolugrók selejtezőjének első sorozatában viszont eleredt az eső, ami hol elállt, hol újra esett. 

Takács Boglárka futamának rajtjára éppen szünetelt a csapadék, ennek ellenére rosszul jött ki a rajtgépből, az első pár lépés után egyértelműen az utolsó helyen volt komoly hátránnyal. Innen aztán szokása szerint remekül futott és végül egyszerre dobta be magát a harmadik helyen Daviesszel. 

A célfotó alapján végül a libériai lett a harmadik, Takács Boglárkának pedig maradt a negyedik hely és az izgulás, 11.12 másodperces eredménye ugyanis öt futam után a második legjobb volt. Két futam viszont még hátravolt. Ezekből aztán az elsőben még a második helyezettnek is rosszabb eredménye lett, mint a magyar sportolónak, az utolsóban pedig szintén harmadik lett volna, azaz bejutott az elődöntőbe.

Takács Boglárka a női 100 méteres síkfutás selejtezője után
Takács Boglárka a női 100 méteres síkfutás selejtezője után.  Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt 

Takács is tudja, ez a kezdés nem fog még egyszer beleférni

– Az eleje nagyon csúnya volt, azt nagyon elrontottam, de utána úgy érzem, jó volt a tempóm. Nyilvánvalóan holnap ilyen rajt nem fér bele és ezt ki kell javítani az elődöntőig. A pozitívum viszont az, hogy nagyon csúnyán beragadtam és ebben a mezőnyben, akár be is görcsölhettem volna ettől, de nyugodt maradtam, mert tudtam, hogy onnan jönni fogok

– nyilatkozta a sprinter az MTI-nek. Takács Boglárka vasárnap 13.20-kor futhat a világbajnoki döntőért. 

A magyar klasszis arról is beszélt, hogy az idejével kifejezetten elégedett, tekintve a történteket.

– Ezzel a rajttal ez egy nagyon jó idő és ha össze tudom rakni az elejét, akkor ebből lehet még sokkal szebb dolog is – jegyezte meg, majd az elődöntőre térve ismét azt emelte ki, hogy a táv elejét jobban kell megcsinálnia, s akkor lehet esélye akár egy nagy bravúrra. Ugyanakkor azt sem hallgatta el, hogy a budapesti vb-vel ellentétben a mostani előtt kicsit feszült volt, és érez nyomást magán, mert most már sokan várnak tőle kiugró eredményt.

Böndör Márton döntőbe jutása hatalmas bravúr lett volna a tokiói vb-n
Böndör Márton döntőbe jutása hatalmas bravúr lett volna a tokiói vb-n.  Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt 

Dühösen távozott a magyar rúdugró a vb-ről

Böndör Márton 5,40 méteres eredménnyel zárta szombaton a férfi rúdugrás selejtezőjét, így nem jutott be a döntőbe a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon, s a 26. helyen végzett. Böndör háromszor is ráugrott az 5,55 méterre, ám mindannyiszor leverte, az utolsó rontás után pedig láthatóan dühösen és szomorúan vette tudomásul, hogy véget ért számára a viadal, annak ellenére, hogy az utolsó kísérletnél megvolt a szükséges magasság, de ráesett a lécre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

