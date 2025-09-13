Óriási szervezői hiba az atlétikai vb-n, Kovacs drámája teljes lett

2023-ban Budapest magasra tette a lécet az atlétikai vb szervezésével, idén pedig Tokió rajtja nem sikerült jól. A legelső versenyszám, a férfi 35 kilométeres gyaloglás céljába ötödikként ért be a dél-koreai Kim Minkju, mégis helyezetlenül zárt. Kimet ugyanis a japán szervezők egy körrel idő előtt terelték a stadionba, így csak 33 kilométert teljesített. A dél-koreaiak óvtak, de aligha reménykedhettek sikerben, ellentétben a lengyelekkel, akik a férfisúlylökés selejtezőjének egyik drámájából jöttek ki jól. A másik miatt a magyar származású világbajnok, Joe Kovacs szíve fájhat nagyon.

Payton Otterdahl sérülten versenyzett, a kétszeres világbajnok súlylökő, Joe Kovacs nem ugorhatott be a helyére az atlétikai vb-n (Fotó: NurPhoto/AFP/Andrzej Iwanczuk)

Kovacs idén csak tartalék volt a bombaerős amerikai csapatban, az Egyesült Államok négy súlylökője közül azonban csak három jutott be a döntőbe, Payton Otterdahl elvérzett a selejtezőben, csupán 22. lett.

Miért nem indult Joe Kovacs az atlétikai vb-n?

Otterdahl Instagram-posztjában elismerte, hogy az augusztus végi zürichi Gyémánt Liga-döntőn megsérült, s bevallása szerint a bemelegítés során ez tovább romlott.