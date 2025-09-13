atlétikai vbsúlylökésJoe Kovacsgyaloglás

Óriási szervezői hiba az atlétikai vb-n, Kovacs drámája teljes lett

Magyar idő szerint szombat hajnalban elkezdődött a tokiói atlétikai vb, s több furcsa eset is borzolta a kedélyeket. Gyaloglásban a japán szervezők túl korán tereltek a stadionba egy dél-koreai versenyzőt. A 4×400-as vegyes váltóban Japán Kenya kizárásának köszönhetően jutott döntőbe, míg súlylökésben Joe Kovacs foghatta a fejét Payton Otterdahl szenvedését látva. A magyar származású klasszis a legutóbbi nyolc világversenyen kivétel nélkül érmes volt a számban, Tokióban viszont Joe Kovacs nem indulhatott.

Aurelien Quinion görcsölve szenvedte be magát hatodikként a 35 kilométeres gyaloglás céljába, de Kim Minkju csak a tokiói atlétikai vb szervezőinek hibájából került elé Fotó: KMSP via AFP/Philippe Millereau
2023-ban Budapest magasra tette a lécet az atlétikai vb szervezésével, idén pedig Tokió rajtja nem sikerült jól. A legelső versenyszám, a férfi 35 kilométeres gyaloglás céljába ötödikként ért be a dél-koreai Kim Minkju, mégis helyezetlenül zárt. Kimet ugyanis a japán szervezők egy körrel idő előtt terelték a stadionba, így csak 33 kilométert teljesített. A dél-koreaiak óvtak, de aligha reménykedhettek sikerben, ellentétben a lengyelekkel, akik a férfisúlylökés selejtezőjének egyik drámájából jöttek ki jól. A másik miatt a magyar származású világbajnok, Joe Kovacs szíve fájhat nagyon.

Payton Otterdahl of Team USA during the shot put qualifying round at the World Athletics Championships at Tokyo National Stadium, Japan, 13 September 2025. (Photo by Andrzej Iwanczuk/NurPhoto) (Photo by ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto via AFP)
Payton Otterdahl sérülten versenyzett, a kétszeres világbajnok súlylökő, Joe Kovacs nem ugorhatott be a helyére az atlétikai vb-n (Fotó: NurPhoto/AFP/Andrzej Iwanczuk)

Kovacs idén csak tartalék volt a bombaerős amerikai csapatban, az Egyesült Államok négy súlylökője közül azonban csak három jutott be a döntőbe, Payton Otterdahl elvérzett a selejtezőben, csupán 22. lett.

Miért nem indult Joe Kovacs az atlétikai vb-n? 

Otterdahl Instagram-posztjában elismerte, hogy az augusztus végi zürichi Gyémánt Liga-döntőn megsérült, s bevallása szerint a bemelegítés során ez tovább romlott.

Zürichben Joe Kovacs nyerte a Gyémánt Liga-döntőt, amivel annak ellenére lehetett volna esélye a vb-indulásra, hogy az amerikai válogatón egy hellyel lemaradt a keretről, csak negyedik lett. Ám mivel a világcsúcstartó és címvédő Ryan Crouser annak ellenére élt a szabadkártyájával, hogy az egész idényben nem versenyzett, második szabadkártyát már nem kaphattak az amerikaiak.

Az elmúlt hetek alapján bombaformában lévő Kovacs így tartalék volt, elvileg pont arra az esetre, ha a másik négy amerikai súlylökő közül valaki megsérül. Otterdahl helyét mégsem kapta meg, így megszakadt a magyar származású Kovacs szenzációs sorozata: a legutóbbi nyolc nagy világversenyen (vb vagy olimpia) kivétel nélkül dobogós volt, két világbajnoki aranyat (2015, 2019) is nyert.

Súlylökésben óvás után jutott döntőbe a lengyel Konrad Bukowiecki, akinek először elvették, aztán mégis megadták a 20,38 méteres kísérletét. Bukowiecki 12. helyen csúszott be a döntőbe, a szintén 20,38-ig jutott román Andrei Toader járt pórul, a második legjobb eredménye ugyanis lengyel riválisának volt jobb.

A 4×400-as vegyes váltóban Japán járt jól a zsűridöntéssel, Kenya jogos kizárása után a hazai staféta épphogy bejutott a nyolcadik helyen a fináléba.

 

