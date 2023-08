Joe Kovacs csak a legfontosabb szót tudja magyarul, és sörözni ment a vb első napján

A budapesti atlétikai világbajnokság szombati nyitónapján a kétszeres olimpiai bajnok Ryan Crouser győzelméhez nem férhetett kétség, a harmadik legnagyobb dobásával is megnyerte volna a vb-t. A hatodik sorozatban pedig csattanós befejezést szolgáltatva minden idők második legnagyobb dobásával rukkolt ki. 23,51 méter jelent meg az eredményjelzőn, öt centire megközelítette a saját, idén májusban elért, 23,56-ös világrekordját. Az örökvilágranglista második helyén Joe Kovacs áll, két éve 23,23-ig jutott. Most a Nemzeti Atlétikai Központban a döntőben állt a hetedik helyen is, de az ötödik sorozatban 22,12-ért el, és ez bronzérmet ért a számára. Kovacs a döntő után azzal kezdte a nyilatkozatát, hogy minden versenyéhez úgy áll hozzá, meg akarja javítani a világcsúcsot, mert képesnek érzi magát rá, az pedig a minimumcélja, hogy nyerjen, s ha nem aranyérem kerül a nyakába, akkor soha nem elégedett.

Joe Kovacs felkapaszkodtt a dobogóra Forrás: MTI/Illyés Tibor

– Most azonban örülök a bronzéremnek is, ez már a hetedik érmem a nagy világversenyekről – jegyezte meg. A kollekciója úgy jött össze, hogy a riói és a tokiói olimpián is második volt Crouser mögött, a világbajnokságokon pedig kétszer győzött, kétszer volt második, s most már harmadik helye is van.

Joe Kovacs Párizsban ráhajt az olimpiai aranyra

– Jövőre az olimpián fényesebb érmet szeretnék, de most nem vagyok elégedetlen, mert őrült év van mögöttem. Kicsi ikergyerekeim vannak, és nem sokat tudtam aludni tőlük, de idén ettől függetlenül sem volt ideális a felkészülésem. Azonban sokat tanultam a hibákból, és Párizsban ráhajtok az olimpiai aranyra. Nem hiszem azt, hogy Ryan másik „ligában” játszana, és legyőzhetetlen lenne. Azt azonban most már a bemelegítésnél lehetett látni, hogy nagyon jó formában van. Öregszem, már 34 esztendős vagyok, de tavaly remek évem volt, tízszer dobtam 22,90 méter fölé a súlyt, szóval bármire képes lehetek az olimpián – szögezte le.

Joe Kovacs Budapesten természetesen kitért a magyar származására is.

– A nagyapám magyar, és mindenki azt kérdezi, hogy tudok-e magyarul. De igazából csak annyit tudok, hogy „egészségedre”. Ez azonban a legfontosabb szó, mert ma este elmegyek sörözni, és sokszor kell kimondanom – mosolygott Kovacs, akinek a Vas megyei rokonsága is szurkolt a Nemzeti Atlétikai Központban.

A 30 éves Ryan Courser elmondta, hogy neki sem volt ideális a felkészülése, és versenyzői pályafutása legstresszesebb három hete van mögötte.

Ryan Courser megvédte a vb-címét (Forrás: Facebook/USA Track & Field)

– Egyszer csak váratlanul arra ébredtem, hogy fáj a vádlim, először azt hittük, hogy részleges szakadásom van, így is kezeltük. A részletesebb orvosi vizsgálatok azonban két vérrögöt mutattak ki. Szerencsére nagyszerű orvosi csapat vett kezelésbe, így el tudtam indulni a vb-n. S ilyen előzmények után életem legjobb teljesítményét nyújtottam. A világcsúcs néhány centi híján nem jött össze, de ez a győzelem számomra azzal ér fel.

