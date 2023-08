Kiderült, kik óvták meg Halász Bence dobásait a budapesti atlétikai vb-n

Halász Bence nem először járt így

Ismert, ugyanez történt a 2019-es dohai vb-n is, amelyen Halász és Nowicki egyaránt bronzérmes lett, pedig Nowicki versenyzőnknél gyengébb, 77,69 méteres eredménnyel zárt. A lengyelek Halász első, 78,18 méteres dobását, amellyel megszerezte a harmadik helyet, a verseny után óvták meg, s el akarták venni a magyar érmet. A zsűri utólagos videózás után igazat adott nekik a kilépést illetően, így lett a negyedik Nowicki bronzérmes, de Halásztól sem vették el az érmét, mert az indoklás szerint a további szereplését befolyásolta az első dobása. Ez így is van, már bátran kockáztatott, és négy érvénytelen kísérlete lett. A kacifántos ügyben Halász, miután ő is megnézte a felvételt, állította, hogy nem lépett ki, és Németh Zsolt most is azon az állásponton van, hogy az az ominózus dobás szabályos volt.