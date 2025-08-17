Manchester UnitedGyökeres ViktorChelseaArsenalPremier League

A sok hibával játszó Arsenalnak még Gyökeres pocsék játéka is belefért a Manchester United ellen

Az Arsenal egy hatalmas kapushibának köszönhetően 1-0-ra nyert a Manchester United otthonában a labdarúgó Premier League első fordulójában. Az Arsenal kezdőjében ott volt Gyökeres Viktor is, ugyanakkor a svéd támadó lövésig sem jutott, Mikel Arteta vezetőedző 60 perc után lecserélte.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 19:24
Gyökeres Viktor (fehérben) lövés nélkül zárt a Manchester United ellen a Premier League-ben
Gyökeres Viktor (fehérben) lövés nélkül zárt a Manchester United ellen a Premier League-ben Fotó: PAUL ELLIS
Az előző idényt szeretné minél hamarabb felejtetni a Rúben Amorim vezette Manchester United. A Vörös Ördögök Arsenal elleni Premier League-kezdőjében két nyáron érkező támadó, Bryan Mbeumo és Matheus Cunha is helyet kapott, ugyanakkor a keretben sem volt az előző idény kezdőkapusa, André Onana. A túloldalt a londoniak részéről az első perctől a pályán volt Gyökeres Viktor

Az Arsenal már a 13. percben gólt szerzett a Manhester United otthonában
Az Arsenal már a 13. percben gólt szerzett a Manchester United otthonában  Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Az Arsenal kihúzta a korai gól után 

Noha a Manchester United nagy erőbedobással kezdte a mérkőzést az Old Traffordon, a 13. percben egy Arsenal-szöglet után 

a török Altay Bayindir kapus nagyot hibázott, nem tudta megfogni a labdát, Riccardo Calafiorinak pedig a kapu torkából már nem volt nehéz dolga (0-1). 

A folytatásban sem apadt az MU kedve. A hazaiak könnyedén átrohantak az Ágyúsok középpályán, Patrick Dorgu kapufájánál a szerencse is a vendégekkel volt. Rúben Amorim csapata nem egyenlített ki az első félidőben, de a kétszer annyi lövés (tíz az öttel szemben) mindenképpen bizakodásra adott okot. 

Gyökeres nem ilyen bemutatkozásról álmodozott, talán az izgulás miatt, de rengeteg egyéni hibával játszott, olykor a labdát is elhagyta. A svéd támadónak 60 perc alatt lövése sem volt, Mikel Arteta vezetőedző az utolsó félórára le is hozta. A hazaiaknál az RB Leipzigtól érkező Benjamin Sesko is beállt a hajrára, de David Raya bravúrjaival az Arsenal kibekkelte a második félidőt, és a címvédő Liverpoolhoz hasonlóan győzelemmel kezdte az új idényt. 

A Chelsea döntetlennel kezdte az új idényt a Premier League-ben
A Chelsea döntetlennel kezdte az új idényt a Premier League-ben  Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Botlott a klubvilágbajnok

Gól nélküli döntetlent hozott a labdarúgó Premier League londoni rangadója vasárnap délután az angol a Konferencialiga-győztes és klubvilágbajnok Chelsea, illetve az angol szuperkupát a Liverpool legyőzésével elhódító Crystal Palace között.

A Stamford Bridge-en rendezett első fordulós összecsapáson a vendégek az első negyedórában szabadrúgásból utóbb érvénytelenített gólt szereztek, a találkozó egésze azonban a házigazdák jelentős labdabirtoklási fölénye jegyében zajlott, bevenniük viszont nem sikerült a Crystal Palace kapuját. A 0-0-val egy sajátos sorozatot folytattak a csapatok, merthogy a mostanit megelőző három bajnokijuk is egyformán döntetlennel zárult.

Premier League, 1. forduló

péntek:

szombat:

  • Brighton–Fulham 1-1 (0-0)
  • Sunderland–West Ham United 3-0 (0-0)
  • Tottenham Hotspur–Burnley 3-0 (1-0)
  • Aston Villa–Newcastle United 0-0
  • Wolverhampton Wanderers–Manchester City 0-4 (0-2)

vasárnap:

  • Chelsea–Crystal Palace 0-0
  • Nottingham Forest–Brentford 3-1
  • Manchester United–Arsenal 0-1

hétfő:

  • Leeds United–Everton 21.00 (tv: Match4)

