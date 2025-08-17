A sok hibával játszó Arsenalnak még Gyökeres pocsék játéka is belefért a Manchester United ellen

Az előző idényt szeretné minél hamarabb felejtetni a Rúben Amorim vezette Manchester United. A Vörös Ördögök Arsenal elleni Premier League-kezdőjében két nyáron érkező támadó, Bryan Mbeumo és Matheus Cunha is helyet kapott, ugyanakkor a keretben sem volt az előző idény kezdőkapusa, André Onana. A túloldalt a londoniak részéről az első perctől a pályán volt Gyökeres Viktor.

Az Arsenal már a 13. percben gólt szerzett a Manchester United otthonában Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Az Arsenal kihúzta a korai gól után

Noha a Manchester United nagy erőbedobással kezdte a mérkőzést az Old Traffordon, a 13. percben egy Arsenal-szöglet után

a török Altay Bayindir kapus nagyot hibázott, nem tudta megfogni a labdát, Riccardo Calafiorinak pedig a kapu torkából már nem volt nehéz dolga (0-1).

A folytatásban sem apadt az MU kedve. A hazaiak könnyedén átrohantak az Ágyúsok középpályán, Patrick Dorgu kapufájánál a szerencse is a vendégekkel volt. Rúben Amorim csapata nem egyenlített ki az első félidőben, de a kétszer annyi lövés (tíz az öttel szemben) mindenképpen bizakodásra adott okot.

Gyökeres nem ilyen bemutatkozásról álmodozott, talán az izgulás miatt, de rengeteg egyéni hibával játszott, olykor a labdát is elhagyta. A svéd támadónak 60 perc alatt lövése sem volt, Mikel Arteta vezetőedző az utolsó félórára le is hozta. A hazaiaknál az RB Leipzigtól érkező Benjamin Sesko is beállt a hajrára, de David Raya bravúrjaival az Arsenal kibekkelte a második félidőt, és a címvédő Liverpoolhoz hasonlóan győzelemmel kezdte az új idényt.

A Chelsea döntetlennel kezdte az új idényt a Premier League-ben Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Botlott a klubvilágbajnok

Gól nélküli döntetlent hozott a labdarúgó Premier League londoni rangadója vasárnap délután az angol a Konferencialiga-győztes és klubvilágbajnok Chelsea, illetve az angol szuperkupát a Liverpool legyőzésével elhódító Crystal Palace között.

A Stamford Bridge-en rendezett első fordulós összecsapáson a vendégek az első negyedórában szabadrúgásból utóbb érvénytelenített gólt szereztek, a találkozó egésze azonban a házigazdák jelentős labdabirtoklási fölénye jegyében zajlott, bevenniük viszont nem sikerült a Crystal Palace kapuját. A 0-0-val egy sajátos sorozatot folytattak a csapatok, merthogy a mostanit megelőző három bajnokijuk is egyformán döntetlennel zárult.