Pep GuardiolaWolverhamptonEdersonManchester CityPremier League

Guardiola kirugdalná a játékosait, pedig a City kiütéssel nyitott

Ritka idényt élt meg tavaly Pep Guardiola, nemigen szokott vele előfordulni, hogy trófea nélkül maradt. A Premier League új kiírását mindenesetre nagyszerűen kezdte a Manchester City, 4-0-ra kiütötte idegenben a Wolverhamptont, a katalán menedzser szerint azonban bőven lenne min javítani. Guardiola elsőként elzavarna néhány játékost a csapattól.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 9:13
Pep Guardiola változásokat sürget a Manchester Citynél Fotó: NurPhoto/MI NEWS
A Manchester City címvédőként a harmadik helyre szorult a Premier League-ben az előző idényben, ezek után a Liverpool trónjára törne az égszínkék csapat. Pep Guardiola gárdája a nyitómeccsén magabiztos győzelemmel üzent a riválisoknak, a gólzsák, Erling Haaland és az új igazolás, Tijjani Reijnders vezérletével 4-0-ra győzött a Wolverhampton otthonában.

Pep Guardiola nem bánná, ha Ederson is távozna
Pep Guardiola nem bánná, ha Ederson is távozna (Fotó: Middle East Images/Mohamed Tageldin)

Guardiola fő baja a túl sok játékos

Ha azt várnánk, hogy Guardiola a gólparádé láttán ünnepelni kezdene, akkor csalódnunk kellene. A katalán vezetőedző ünneplés helyett egy régi panaszát porolta le, miszerint túl sok játékos van a keretében.

Nem Edersonról van szó, ma nem volt a keretben Rodri, Phil Foden, Mateo Kovacic, Savinho és Josko Gvardiol. Nathan Aké és Ilkay Gündogan csak a kispadon ült. Szeretem, ha mély a keret, hogy minden sorozatban versenyképesek legyünk, de nem akarok játékosokat kihagyni a keretből. Ez nem egészséges, így nem lehet jó hangulatot és versenyszellemet teremteni. A klub már az előző idény óta tud erről a problémáról, most mégis ez a helyzet 

mutatott rá Guardiola. – A következő két hétben játékosokkal és ügynökökkel fognak tárgyalni, hogy megoldást találjanak erre a problémára.

Vagyis az átigazolási ablak végéig éppen csökkenhetne is a City játékoskeretének nagysága. Az más kérdés, hogy az eladásra szánt futballisták helyére már vannak kiszemeltjei a manchesterieknek… Ederson már a Wolverhampton elleni keretből is kimaradt, igaz, betegség miatt, de vélhetően a továbbiakban sem ölti majd magára az angolok mezét, mert a Galatasaray lecsapna rá, miközben a Cityről már azt hallani, hogy a PSG-től távozó Gianluigi Donnarummát szeretné megszerezni. Savinho a Tottenham Hotspurhöz tart, de őt is pótolnák Manchesterben.

 

Ederson mehet, Donnarumma jöhet

Közben persze azért eladott néhány futballistát a klub, James McAtee már a Nottingham Forestet erősíti, és könnyen lehet, hogy Rico Lewis is követi a társát. Kalvin Phillips és Claudi Echeverri is távozóban van, de náluk híresebb játékosok is továbbállhatnak a gárdától. Ilyen a már említett Ederson is, akiről ennyit mondott Guardiola a Wolverhampton elleni meccs után:

– Nincsenek új híreim. Tegnap láttam, hogy beteg, azóta nem beszéltem róla a klubbal. Ha egy játékos távozni akar, akkor menjen, de közben teljesüljenek a klub elvárásai. Nincs értelme marasztalni, ha nem boldog itt, de a végső döntés és maga az átigazolás lebonyolítása teljes egészében a klub hatáskörébe tartozik, nem az enyémbe. Nem tudom, hogy mi lesz a következő két hétben – szögezte le a sikeredző, de azt azért hozzátette, továbbra is Ederson a Manchester City első számú kapusa.

Magát a mérkőzést így értékelte a tréner: – Elégedett vagyok az eredménnyel és az első félidőben nyújtott teljesítménnyel. A másodikban nem azt láttam, amit szerettem volna, de ez gyakran előfordul az első meccsen.

Guardiola kollégája, Vítor Pereira sem látott egyértelmű City-fölényt. Mint elmondta, nekik is volt három-négy gólhelyzetük, de a manchesteri játékosok képzettebbek, és minden hibát kíméletlenül megbüntettek.

– Ha valaki nem látja a meccset, azt hihetné, hogy rengeteg ziccerük volt, és akár tíz gólt is megérdemeltek volna, míg mi semmit – de nem ez volt a helyzet.

Premier League, 1. forduló

péntek:

szombat:

  • Brighton–Fulham 1-1 (0-0)
  • Sunderland–West Ham United 3-0 (0-0)
  • Tottenham Hotspur–Burnley 3-0 (1-0)
  • Aston Villa–Newcastle United 0-0
  • Wolverhampton Wanderers–Manchester City 0-4 (0-2)

vasárnap:

  • Chelsea–Crystal Palace 15.00 (tv: Spíler1)
  • Nottingham Forest–Brentford 15.00 (tv: Spíler2)
  • Manchester United–Arsenal 17.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • Leeds United–Everton 21.00 (tv: Match4)

A Galatasaray szurkolói már Ederson érkezésére készülnek: 

 

 

