Guardiola kirugdalná a játékosait, pedig a City kiütéssel nyitott

A Manchester City címvédőként a harmadik helyre szorult a Premier League-ben az előző idényben, ezek után a Liverpool trónjára törne az égszínkék csapat. Pep Guardiola gárdája a nyitómeccsén magabiztos győzelemmel üzent a riválisoknak, a gólzsák, Erling Haaland és az új igazolás, Tijjani Reijnders vezérletével 4-0-ra győzött a Wolverhampton otthonában.

Pep Guardiola nem bánná, ha Ederson is távozna (Fotó: Middle East Images/Mohamed Tageldin)

Guardiola fő baja a túl sok játékos

Ha azt várnánk, hogy Guardiola a gólparádé láttán ünnepelni kezdene, akkor csalódnunk kellene. A katalán vezetőedző ünneplés helyett egy régi panaszát porolta le, miszerint túl sok játékos van a keretében.

Nem Edersonról van szó, ma nem volt a keretben Rodri, Phil Foden, Mateo Kovacic, Savinho és Josko Gvardiol. Nathan Aké és Ilkay Gündogan csak a kispadon ült. Szeretem, ha mély a keret, hogy minden sorozatban versenyképesek legyünk, de nem akarok játékosokat kihagyni a keretből. Ez nem egészséges, így nem lehet jó hangulatot és versenyszellemet teremteni. A klub már az előző idény óta tud erről a problémáról, most mégis ez a helyzet

– mutatott rá Guardiola. – A következő két hétben játékosokkal és ügynökökkel fognak tárgyalni, hogy megoldást találjanak erre a problémára.

Vagyis az átigazolási ablak végéig éppen csökkenhetne is a City játékoskeretének nagysága. Az más kérdés, hogy az eladásra szánt futballisták helyére már vannak kiszemeltjei a manchesterieknek… Ederson már a Wolverhampton elleni keretből is kimaradt, igaz, betegség miatt, de vélhetően a továbbiakban sem ölti majd magára az angolok mezét, mert a Galatasaray lecsapna rá, miközben a Cityről már azt hallani, hogy a PSG-től távozó Gianluigi Donnarummát szeretné megszerezni. Savinho a Tottenham Hotspurhöz tart, de őt is pótolnák Manchesterben.