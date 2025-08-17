Luis DíazLiverpoolBayern MünchenDiogo JotaNémet Szuperkupa

Megvan Díaz első müncheni trófeája, a játékos Liverpoolba is üzent

Ennél tökéletesebben nem is indulhatott volna Luis Díaz müncheni időszaka. A kolumbiai szélső szombaton betalált a Stuttgart ellen, a Bayern neki köszönhetően is nyert 2-1-re és hódította el a Német Szuperkupát. A nyáron igazolt Díaz a gólja után bizonyította, hogy Diogo Jotát sem felejtette el, egykori csapattársa, a júliusban autóbalesetben elhunyt támadó egyik emlékezetes gólörömével ünnepelt.

2025. 08. 17.
Luis Díaz máris trófeát nyert a Bayern München játékosaként Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON
Nagy fogás volt a Bayern Münchennek Luis Díaz, nem véletlen, hogy a Barcelona is sokáig kergette őt. Már a felkészülési időszakban is adott ízelítőt a trükkjeiből, majd az első tétmeccsen, a Stuttgart ellen a Német Szuperkupában, mint az később kiderült, győztes gólt szerzett. Harry Kane talált be először a mérkőzésen, majd a 77. percben jött el Díaz ideje. A Bayern München győzelméhez már nem fért kétség, így az is belefért, hogy Jamie Leweling szépített a 93. percben. A bajorok 2-1-re győztek , övék lett a Német Szuperkupa, Neuer a nyáron Vancouverbe igazolt Thomas Müller rekordját beállítva nyolcadszor nyerte meg a trófeát.

Luis Díaz Diogo Jota gólörömével tisztelgett az elhunyt játékos előtt
Luis Díaz Diogo Jota gólörömével tisztelgett az elhunyt játékos előtt (Fotó: AFP/Thomas Kienzle)

Díaz Jotára emlékezett

Visszatérve Díazhoz, az este egyik legemlékezetesebb jelenete hozzá kötődik, a „videójátékos” gólörömével ugyanis egykori csapattársára, a júliusban autóbalesetben elhunyt Diogo Jotára emlékezett, aki nemcsak a labda, hanem a játékkonzolok kezeléséhez is nagyon értett.

Díaz annak idején kritikák kereszttüzébe került, mert miközben Jota temetése zajlott, ő Kolumbiában szórakozott, de aztán később meglátogatta Jota és testvére, a szintén a balesetben elhunyt André Silva sírját, és részt vett Gondomarban a hetedik napi misén. És a Liverpooltól való távozásakor is bizonyította, hogy sosem feledi a csapattársát. A közösségi oldalain közzétett búcsúüzenetében egy bekezdést neki szentelt:

„Megismétlem, amit már korábban is mondtam: mindenkit a szívemben hordozok, de egyvalakit különösképpen. Soha nem fogom elfelejteni Diogót. Soha nem fogjuk elfelejteni.”

A mérkőzés összefoglalója:

 

 

