Itt a Manchester United sztárigazolása, Gulácsi Péteréktől érkezik

Bár a Manchester United nem tette közzé, megbízható források szerint az angol egyesület 76,5 millió eurót utal át az RB Leipzignek Benjamin Sesko játékjogáért, ez az összeg bizonyos feltételek teljesülése esetén további 8,5 millióval nőhet.

A Manchester United új igazolása a Bundesliga után a Premier League-ben szórhatja a gólokat (Fotó: AFP/NurPhoto/Ulrik Pedersen)

– A Manchester United történelme nyilvánvalóan különleges, ami azonban igazán izgat, az a jövő. Amikor az itteni projektről beszéltünk, egyértelművé vált számomra, hogy itt minden adott a fejlődéshez, valamint hogy hamarosan a legnagyobb trófeákért versenyezhessünk – mondta Sesko, akinek megállapodása 2030. június 30-ig szól a hússzoros angol bajnokkal.

It was only ever United. pic.twitter.com/JpzKueYSIc — Manchester United (@ManUtd) August 9, 2025

Gulácsi Péter és Willi Orbán korábbi csapattársa minden más 23 év alatti játékosnál több gólt szerzett az elmúlt két idényben az európai topligákban, az előző évadban 21 góllal és hat gólpasszal segítette a lipcseieket. Huszonkét esztendős kora ellenére már 41 alkalommal szerepelt a szlovén válogatottban – 2021-ben a legfiatalabb debütáló lett –, ezeken 16-szor volt eredményes.

Tovább erősített a Manchester United

Sesko – aki iránt a Newcastle United is élénken érdeklődött – az MU negyedik nyári érkezője Diego León, Matheus Cunha és Bryan Mbeumo után.