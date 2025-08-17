Divatikon lett a külügyminiszterből

Üzletileg mindenképpen sikeres volt Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai találkozója, legalábbis annak a cseljabinszki székhelyű cégnek mindenképpen, amely a Szergej Lavrov orosz külügyminiszter által viselt pulóvert gyártja.

A megbeszélésre már öltönyben érkezett Lavrov (Fotó: Anadolu via AFP)

Mint arról beszámoltunk, az orosz diplomácia feje egy „CCCP” (a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének rövidítése cirill betűkkel) feliratú pulóverben érkezett meg Alaszkába, az erről készült videó pedig szinte felrobbantotta az internetet.

🇷🇺🇺🇸 Lavrov arrives in Alaska in a USSR shirt. pic.twitter.com/lXHVRvzNoV — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 15, 2025

A márka alapítója, a tervező Jekatyerina Varlakova elmondta, hogy nemrég az orosz külügyminisztérium is vásárolt pulóvereket tőlük – írja az EA Daily hírportál.

Gondoltuk, hogy a pulóvert Szergej Lavrovnak ajándékozzák, de persze nem tudtuk biztosan. Ez hatalmas büszkeség. Ő az egyik legtekintélyesebb politikus a világon

– idézi Varlamova szavait az Ötödik Csatorna.

Miután a külügyminiszterről készült felvételek bejárták a világsajtót, a pulóvert szinte azonnal elkapkodták, jelenleg csak előrendelésre kapható – mondta el Varlakova.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)