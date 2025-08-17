Orbán Balázs: Magyarország a béke pártján áll

A Skandináv–Balti Nyolcak vezetőinek közös nyilatkozata szerint „a tapasztalat azt mutatja, hogy Putyinban nem lehet megbízni. [...] A háború alapvető okai Oroszország agressziója és imperialista törekvései. [...] Ukrajna fegyveres erőire vagy más országokkal való együttműködésére nem szabad korlátozásokat kivetni. Oroszországnak nincs vétójoga Ukrajna EU- és NATO-tagsága tekintetében. [...] Folytatjuk Ukrajna felfegyverzését, és megerősítjük Európa védelmét, hogy elrettentsük Oroszországot a további agressziótól. Amíg Oroszország folytatja a gyilkolást, mi tovább szigorítjuk a szankciókat, és kiterjesztjük a gazdasági nyomásgyakorlást az orosz háborús gazdaságra