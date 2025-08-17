Menczer Tamás: Orbán Viktor az egyetlen politikus Európában, aki kezdettől a tárgyalás és a béke oldalán állt

Miért nem tárgyaltunk mi, európaiak? Miért nem állítottuk meg a háborút? Miért lett Trump a legjobb esélyünk a békére? Tudjuk a választ, Brüsszel és az európai vezetők a háborút választották a béke helyett – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Menczer Tamás.

Menczer Tamás Fotó: Facebook