Menczer Tamás: Orbán Viktor az egyetlen politikus Európában, aki kezdettől a tárgyalás és a béke oldalán állt

A kérdés az, hogy 3,5 év alatt miért nem volt EU-Oroszország csúcstalálkozó? - tette fel a kérdést közösségi oldalán a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 13:10
Forrás: Facebook
Miért nem tárgyaltunk mi, európaiak? Miért nem állítottuk meg a háborút? Miért lett Trump a legjobb esélyünk a békére? Tudjuk a választ, Brüsszel és az európai vezetők a háborút választották a béke helyett – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Menczer Tamás. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás Fotó: Facebook

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta:

 Az ostoba és Európára káros szankciókat az európai gazdaság erősítése, a versenyképesség növelése helyett. Csúfos kudarc. Orbán Viktor az egyetlen politikus Európában, aki kezdettől a tárgyalás és a béke oldalán állt. Tárgyalás. Béke. A világgazdaság vérkeringésének újraindítása. Ez a magyar érdek.

