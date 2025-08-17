Miért nem tárgyaltunk mi, európaiak? Miért nem állítottuk meg a háborút? Miért lett Trump a legjobb esélyünk a békére? Tudjuk a választ, Brüsszel és az európai vezetők a háborút választották a béke helyett – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Menczer Tamás.
Menczer Tamás: Orbán Viktor az egyetlen politikus Európában, aki kezdettől a tárgyalás és a béke oldalán állt
A kérdés az, hogy 3,5 év alatt miért nem volt EU-Oroszország csúcstalálkozó? - tette fel a kérdést közösségi oldalán a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta:
Az ostoba és Európára káros szankciókat az európai gazdaság erősítése, a versenyképesség növelése helyett. Csúfos kudarc. Orbán Viktor az egyetlen politikus Európában, aki kezdettől a tárgyalás és a béke oldalán állt. Tárgyalás. Béke. A világgazdaság vérkeringésének újraindítása. Ez a magyar érdek.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Elgázolta a két és fél éves gyermekét az udvaron egy édesapa
Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
Zelenszkij Von der Leyen nélkül megmozdulni sem mer
Az ukrán elnök nem mer egyedül Washingtonba utazni, az ukránpárti brüsszeli vezetőt is magával viszi.
Putyin feltételei egyértelműek
Az alaszkai csúcstalálkozó után az amerikai és az orosz elnök közötti megállapodás részleteiről egyre több információ kerül nyilvánosságra.
Szánthó Miklós: Orbán Viktor három éve megjósolta, hogy a háború lezárásához Trump és Putyin megegyezése kell
Az Alapjogokért Központ főigazgatója közösségi oldalán tett közzé bejegyezést.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Elgázolta a két és fél éves gyermekét az udvaron egy édesapa
Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
Zelenszkij Von der Leyen nélkül megmozdulni sem mer
Az ukrán elnök nem mer egyedül Washingtonba utazni, az ukránpárti brüsszeli vezetőt is magával viszi.
Putyin feltételei egyértelműek
Az alaszkai csúcstalálkozó után az amerikai és az orosz elnök közötti megállapodás részleteiről egyre több információ kerül nyilvánosságra.
Szánthó Miklós: Orbán Viktor három éve megjósolta, hogy a háború lezárásához Trump és Putyin megegyezése kell
Az Alapjogokért Központ főigazgatója közösségi oldalán tett közzé bejegyezést.