Zelenszkij Von der Leyen nélkül megmozdulni sem mer

Zelenszkij Brüsszelben találkozik von der Leyennel, mielőtt az Egyesült Államokba utaznak – írta a Sky News, amely arról írt, hogy értesülései szerint Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök várhatóan csatlakozik Zelenszkijhez a Trump-találkozón. A portál szerint Emmanuel Macron francia elnök és Alexander Stubb finn elnök is bejelentették, hogy részt vesznek Zelenszkij és Trump holnapi washingtoni találkozóján. Később a Downing Street is bejelentette, hogy Keir Starmer is csatlakozik a Trump-találkozóhoz Washingtonban.

Mark Rutte, a NATO főtitkára is felkerült azon vezetők listájára, akik holnap Washingtonban részt vesznek Trump és Zelenszkij találkozóján

– írta a Sky News, amely úgy értesült, hogy az amerikai elnök meghívta az európai vezetők egy részét a találkozóra.

Borítókép: Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)