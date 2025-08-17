Az Európai Bizottság elnöke X-oldalán tett közzé bejegyzést, mely szerint az ukrán elnök arra kérte, csatlakozzon a washingtoni találkozóhoz.
Zelenszkij Von der Leyen nélkül megmozdulni sem mer
Az ukrán elnök nem mer egyedül Washingtonba utazni, legfőbb támogatóját, az Európai Bizottság elnökét is magával viszi. Ursula von der Leyen közösségi oldalán jelentette be, hogy holnap Volodimir Zelenszkijt elkíséri Washingtonba.
Ursula von der Leyen arról is beszámolt, hogy várhatóan más európai vezetők is csatlakoznak a találkozóhoz.
Zelenszkij Brüsszelben találkozik von der Leyennel, mielőtt az Egyesült Államokba utaznak – írta a Sky News, amely arról írt, hogy értesülései szerint Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök várhatóan csatlakozik Zelenszkijhez a Trump-találkozón. A portál szerint Emmanuel Macron francia elnök és Alexander Stubb finn elnök is bejelentették, hogy részt vesznek Zelenszkij és Trump holnapi washingtoni találkozóján. Később a Downing Street is bejelentette, hogy Keir Starmer is csatlakozik a Trump-találkozóhoz Washingtonban.
Mark Rutte, a NATO főtitkára is felkerült azon vezetők listájára, akik holnap Washingtonban részt vesznek Trump és Zelenszkij találkozóján
– írta a Sky News, amely úgy értesült, hogy az amerikai elnök meghívta az európai vezetők egy részét a találkozóra.
Borítókép: Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
