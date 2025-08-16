TrumpPutyinTrump-PutyinZelenszkij

Zelenszkij Washingtonba megy

Donald Trump meghívására Washingtonba érkezik az ukrán elnök. Erről maga Volodimir Zelenszkij számolt be közösségi oldalán.

Brém-Nagy Márton
2025. 08. 16. 10:01
Fotó: RALF HIRSCHBERGER Forrás: AFP
Az ukrán elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy hétfőn Washingtonba utazik tárgyalni. Zelenszkij egyúttal elmondta: tartalmas és hosszú telefonbeszélgetésen van túl Donald Trump amerikai elnökkel. 

Zelenszkij utazik
Zelenszkij utazik 
Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab

A meghívás kapcsán Zelenszkij háláját fejezte ki amerikai partnerének, valamint egyúttal leszögezte: Ukrajna készen áll maximális erőfeszítéseket tenni a béke megteremtése érdekében.

Trump elnök tájékoztatott az orosz elnökkel folytatott találkozójáról és a megbeszélés főbb pontjairól. Fontos, hogy Amerika ereje hatással legyen a helyzet alakulására.

– emelte ki Zelenszkij.

Az ukrán elnök emellett hangsúlyozta: támogatja Trump elnök javaslatát egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az USA és Oroszország között.

Hétfőn találkozom Trump elnökkel Washingtonban, hogy megvitassuk a háború befejezésével kapcsolatos összes részletet. Hálás vagyok a meghívásért.

– írta közösségi oldalán az ukrán elnök. 

