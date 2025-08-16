Zelenszkij Washingtonba megy

Az ukrán elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy hétfőn Washingtonba utazik tárgyalni. Zelenszkij egyúttal elmondta: tartalmas és hosszú telefonbeszélgetésen van túl Donald Trump amerikai elnökkel.

Zelenszkij utazik

Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab

A meghívás kapcsán Zelenszkij háláját fejezte ki amerikai partnerének, valamint egyúttal leszögezte: Ukrajna készen áll maximális erőfeszítéseket tenni a béke megteremtése érdekében.

Trump elnök tájékoztatott az orosz elnökkel folytatott találkozójáról és a megbeszélés főbb pontjairól. Fontos, hogy Amerika ereje hatással legyen a helyzet alakulására.

– emelte ki Zelenszkij.

Az ukrán elnök emellett hangsúlyozta: támogatja Trump elnök javaslatát egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az USA és Oroszország között.

Hétfőn találkozom Trump elnökkel Washingtonban, hogy megvitassuk a háború befejezésével kapcsolatos összes részletet. Hálás vagyok a meghívásért.

– írta közösségi oldalán az ukrán elnök.