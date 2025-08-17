Donald Trump háromoldalú találkozót szervez

Sajtóinformációk szerint akár már jövő héten találkozhat Zelenszkij és Putyin. Az amerikai elnök a Zelenszkijjel és európai vezetőkkel folytatott beszélgetés során jelentette be, hogy háromoldalú találkozót szervez. Donald Trump a tervek szerint hétfőn találkozik majd az ukrán elnökkel Washingtonban, ott feltehetőleg megbeszélik a felek a részleteket – írja az Axios.

Donald Trump tolmácsolta Putyin követeléseit (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre nem kötelezte el magát egy ilyen találkozóra.

A beszélgetés során Donald Trump és különmegbízottja, Steve Witkoff tájékoztatta Zelenszkijt, valamint az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, Finnország, a NATO és az Európai Bizottság vezetőit Putyin álláspontjáról.

Putyin azt követelte Ukrajnától, hogy engedjen át kettőt az Oroszország által igényelt négy régióból (Donyeck és Luhanszk), és fagyassza be a frontvonalat Herszonban és Zaporizzsjában. A kiadvány emlékeztet arra, hogy Oroszország Luhanszk megye szinte egészét ellenőrzi, de Donyecknek csak mintegy háromnegyedét.

Putyin azt is kérte az Egyesült Államoktól, hogy ismerje el Oroszország szuverenitását Ukrajna azon részei felett, amelyeket egy békemegállapodás keretében kapna meg.

A forrás szerint Putyin valóban kijelentette, hogy hajlandó megvitatni Ukrajna biztonsági garanciáit. Kínát azonban a lehetséges garanciavállalók egyikeként említette, talán arra utalva, hogy ellenezné a NATO-csapatokból álló biztonsági erőt.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában (Fotó: AFP)