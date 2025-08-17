PutyinOroszországKijev

Putyin feltételei egyértelműek

Az alaszkai csúcstalálkozó után találgatások kezdődtek a nemzetközi sajtóban a két elnök által megvitatott javaslatokról. Vlagyimir Putyin belső források szerint egyértelművé tette feltételeit.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 12:05
Vlagyimir Putyin Fotó: - Forrás: SPUTNIK
Oroszország lemondana az Ukrajna által elfoglalt kis területekről, Kijev pedig átadná Moszkvának azokat a keleti területeket, amelyeket az oroszok nem tudtak elfoglalni – ezt állítják belső források, amelyről az Origó számolt be.

Putyin Trump
Putyin és Trump Alaszkában (Fotó: Anadolu/Kremlin Press Office)

Az orosz elnök ajánlata kizárta a tűzszünetet egy átfogó megállapodás megkötéséig, ezzel megakadályozva Zelenszkij egyik legfontosabb követelését. 

A orosz javaslat szerint Kijev teljes mértékben kivonulna a keleti Donyeck és Luhanszk régiókból, cserébe Oroszország vállalná, hogy befagyasztja a frontvonalakat a déli Herszon és Zaporizzsja régiókban

 – közölték a Reuters forrásai, amelyek szerint 

 Oroszország hajlandó lenne visszaadni az általa megszállt, viszonylag kis területű ukrán földeket az északi Szumi és északkeleti harkovi régiókban.

Egyes források azt állítják:  Oroszország összesen mintegy 440 négyzetkilométernyi területet tart ellenőrzése alatt a szumi és harkovi régiókban. Ukrajna mintegy 6600 négyzetkilométernyi területet ellenőrzése alatt tart a Donbaszban, amely a Donyeck és Luhanszk régiókat foglalja magában, és amelyet Oroszország magának követel.

A Reuters információi szerint Oroszország elnöke a Krím félsziget orosz szuverenitásának hivatalos elismerését is szorgalmazza, amelyet Moszkva 2014-ben foglalt el Ukrajnától, miközben Kijev és európai szövetségesei elutasítják Moszkva hatalmának hivatalos elismerését a félszigeten.

Putyin kizárja Ukrajna NATO-csatlakozását

Putyin Oroszország ellen bevezetett szankciók részbeni feloldását is szorgalmazza a Reuters forrásai szerint. 

Az orosz elnök ugyanakkor egyértelművé tette azt is, hogy Ukrajna továbbra sem csatlakozhat a NATO katonai szövetséghez, bár Putyin nyitottnak mutatkozott arra, hogy Ukrajna biztonsági garanciákat kapjon.

Oroszország hivatalos státust követelne az orosz nyelvnek is Ukrajna egyes részein vagy egész területén, valamint a orosz ortodox egyház szabad működésének jogának visszaállítását is el akarja érni.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

