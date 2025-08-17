Putyin feltételei egyértelműek

Oroszország lemondana az Ukrajna által elfoglalt kis területekről, Kijev pedig átadná Moszkvának azokat a keleti területeket, amelyeket az oroszok nem tudtak elfoglalni – ezt állítják belső források, amelyről az Origó számolt be.

Putyin és Trump Alaszkában (Fotó: Anadolu/Kremlin Press Office)

Az orosz elnök ajánlata kizárta a tűzszünetet egy átfogó megállapodás megkötéséig, ezzel megakadályozva Zelenszkij egyik legfontosabb követelését.

A orosz javaslat szerint Kijev teljes mértékben kivonulna a keleti Donyeck és Luhanszk régiókból, cserébe Oroszország vállalná, hogy befagyasztja a frontvonalakat a déli Herszon és Zaporizzsja régiókban

