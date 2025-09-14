atlétikai világbajnokságenyingiMolnár Attilasíkfutásatlétikai vb

Molnár Attila óriási országos csúcsot futott a tokiói világbajnokságon

A tokiói atlétikai világbajnokság második versenynapjának délutáni programja a férfiak 400 méteres síkfutásával indult. A szám előfutamaiban két magyar atléta, Enyingi Patrik és Molnár Attila is szerepelt, közülük fedettpályás Európa-bajnokunk a saját országos rekordját 19 ezreddel megdöntve továbbjutott a keddi elődöntőbe.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 12:13
Molnár Attila, atlétika, 400m, síkfutás
Molnár Attila a 400 méteres síkfutás országos csúcstartójaként és fedettpályás Európa-bajnokaként érkezett a tokiói atlétikai világbajnokságra (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
A férfi 400 méteres síkfutás 48 fős mezőnyét hat darab nyolcfős előfutamba osztották a tokiói atlétikai világbajnokság szervezői. Minden futamból az első három helyezett jutott az elődöntőbe, valamint a továbbiak közül a hat legjobb időeredménnyel rendelkező sportoló szintén örülhetett. Az indulók között volt az egyaránt kiváló idényt teljesítő Enyingi Patrik és Molnár Attila is – a 24 éves Enyingi 44,84 másodperces, míg a váltóval szintén világbajnoki bronzérmes, egyéniben fedettpályás Európa-bajnok Molnár az egy hónapja futott 44,74 mp-es országos rekorddal nevezett a vb-re. Utóbbi világranglista-14.-ként elődöntőre esélyesként várta a viadalt.

Enyingi Patrik búcsúzott, egy előfutammal később Molnár Attila viszont bejutott a 400 méteres síkfutás elődöntőjébe a tokiói atlétikai világbajnokságon
Enyingi Patrik búcsúzott, egy előfutammal később Molnár Attila viszont bejutott a 400 méteres síkfutás elődöntőjébe a tokiói atlétikai világbajnokságon (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Enyingi Patrik nem, Molnár Attila viszont vb-elődöntős 400 méteren

Enyingi a negyedik előfutam 9-es pályáját kapta, és a nyolcfős futamában több riválisát lehajrázva az ötödik helyen ért célba 45,25 mp-es idővel, ezzel már akkor eldőlt, hogy nem jut tovább. A 23 éves Molnár az ötödik selejtező 8-as pályáján futott, és végig az élmezőnyben szerepelt a futamában. 

A végén ugyan láthatóan fáradt, de 44,55 mp-es országos csúccsal harmadik lett – a váltóval olimpiai bajnok Vernon Norwooddal századra azonos időt futott –, ezzel helyezéssel továbbjutott!

Enyingi pedig rögtön sietett hozzá, és gratulált neki.

A férfi 400 méteres síkfutás vb-elődöntőjét kedden (magyar idő szerint 14.35-től), a finálét pedig csütörtökön (15.10-től) rendezik.

A vasárnapi programban még egy magyar atléta lesz érdekelt, Takács Boglárka közép-európai idő szerint 13.20-tól fut a női 100 méteres síkfutás világbajnoki döntőjéért.

A tokiói atlétikai vb első, szombati napjának összefoglalója:

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

