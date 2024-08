Halász Bence félig megnyugodott, zabszemről beszélt a döntőbe jutás után

Halász Bence 76,90 méterrel a selejtezőszintet ugyan nem dobta meg, de összességében a hatodik helyen végzett, azaz döntőbe jutott a párizsi olimpián kalapácsvetésben. Kétszeres világbajnoki bronzérmesünk Tokió után most is esélyt kapott, hogy a születésnapján versenyezzen olimpiai éremért, s ezúttal már élt vele. Halász Bence mellett még két versenyzőnk, Rába Dániel és Varga Donát volt érdekelt a versenyszám selejtezőjében, ők nem jutottak be a fináléba.

Halász Bence a pénteki feladatot teljesítette, bejutott a kalapácsvetés olimpiai döntőjébe (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

– Kicsit bezavart, hogy a kiírtnál majdnem fél órával később kezdtünk, nem könnyű a selejtezőben melegen tartania magát az embernek és folyamatosan koncentráltnak maradni.

Ráadásul, nem titok, nekem ott volt a zabszem, ahol lennie kellett, a három évvel ezelőtti kiesésem után

– ismerte el az interjúzónában Halász Bence, akinek a teljesítményén nem látszottak meg a hátráltató körülmények, már elsőre 76,84-et dobott, a döntőbe jutáshoz végül 75,25 méter kellett.

Halász Bence nem kockáztatott

– Amikor kiírták, hogy mekkorát dobtam elsőre, akkor már majdnem biztosak voltunk benne, hogy meglesz a továbbjutás, de szerintem senki nem meri megkockáztatni, hogy nem automatikusan döntőt érő eredmény után kihagyja a további kísérleteket. Így legalább feltérképeztem a dobókört: a felülete lassú, fogós, nem lehet benne úgy forogni, ahogy én szoktam. A bemelegítéssel együtt volt öt dobásom, hogy átállítsam az agyam erre, ez nagyon sokat fog jelenteni a döntőben – mondta Halász Bence, aki végül harmadikra érte el a selejtezőbeli legjobb eredményét, 76,90 métert, azaz tíz centivel maradt el a 77 méteres selejtezőszinttől.

Mikor lesz Halász Bence döntője?

Ezúttal egyetlen nagy név sem vérzett el a selejtezőben, az éremesélyesek közül az ötszörös világbajnok Pawel Fajdek került bajba, de két érvénytelen kísérlet után ő is bedobta magát a döntőbe. A lengyel klasszis korábban két olimpián is betlizett a selejtezőben, Halásznak másodszorra már összejött a finálé, amely vasárnap 20.30-kor kezdődik a Stade de France-ban.

– Félig megnyugodtam azzal, hogy megvan a továbbjutás, teljesen majd a döntő után lehet, ha úgy sikerül, ahogy szeretném. A mai feladat a döntő elérése volt, ez megvan.

Nem sok embernek adatik meg kétszer is, hogy a születésnapján rendezik az olimpiai döntőjét. Három éve nem sikerült bejutnom, most viszont ott vagyok, s az a célom, hogy dobjak magamnak egy születésnapi ajándékot

– tekintett előre a duplán különleges napra Halász Bence.

A versenyszám másik két magyar indulója közül Rába Dániel (72,29) a 21., Varga Donát (71,65) a 25. helyen végzett a selejtezőben, ők nem jutottak tovább.

– Hatalmas öröm számomra, hogy itt lehettem, már az is csoda volt, hogy kijutottam. A 72 méternél viszont kicsit jobbra számítottam, ennél edzésen álmomból felkeltve is jobbat tudok. Rengeteg van még bennem, ezt most sajnos nem tudtam megmutatni az embereknek – mondta Rába Dániel.

Hasonlóan értékelt Varga Donát is: – Nem dobtam akkorát, mint szerettem volna, de előrébb végeztem, mint ahányadik helyen kijutottam az olimpiára.

Kalapácsvetőink mellett Takács Boglárka is versenyzett péntek délelőtt a Stade de France-ban, sprinterünk saját országos csúcsát megjavítva bejutott a 100 méteres síkfutás elődöntőjébe.