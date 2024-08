Takács Boglárka országos csúccsal elődöntős 100 méteren

A csütörtöki gyaloglóversenyek után pénteken elkezdődött az atlétika stadionbeli versenyeinek sora is a párizsi olimpián. Az első délelőtti programban rendezték a férfi kalapácsvetés selejtezőjét, amelyben vb-bronzérmesünk, Halász Bence, valamint Varga Donát és Rába Dániel is érdekelt volt. A női 100 méteres síkfutás előfutamában pedig Takács Boglárka is bemutatkozott az olimpián.

Takács Bolgárka (középen) lehajrázta a cseh Manasovát (balra), aki végül idővel szintén bejutott az olimpia elődöntőjébe (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A kalapácsvetők selejtezőjének első csoportjában Varga Donát szerepelt a magyarok közül, de 71,65 méteres dobásával nem maradt reális esélye a döntőre.

A kanadai Rowan Hamilton és az ukrán Mihajlo Kohan dobta meg a 77 méteres selejtezőszintet, a címvédő Wojciech Nowicki 76,32-vel az ötödik helyen végzett a csoportban, így egy kicsit izgulnia kellett.

Takács Boglárka országos csúcsa

Nem kellett viszont izgulnia női 100-on Takács Boglárkának. Bár a magyar futó beragadt a rajtnál, 11,10 másodpercre javította saját országos csúcsát, harmadik lett futamában, azaz helyen bejutott az elődöntőbe.

– Ez volt a legfőbb célom az olimpián, hogy az elődöntőbe bejussak. Tudtam, hogy ehhez valószínűleg országos csúcs kell – mondta futása után az interjúzónában Takács Boglárka, aki egyetlen századmásodperccel javította meg korábbi rekordját.

Atlétánk egyetlen századdal előzte meg a futamában negyedik cseh Karolína Manasovát, így biztosította helyét az elődöntőben, amelyet szombat este rendeznek, akárcsak a finálét.

– Éreztem, hogy szorosan vagyunk, bíztam benne, hogy talán harmadik, de lehet, hogy csak negyedik vagyok. Amikor felnéztem az eredményjelzőre, és láttam, hogy harmadik, akkor nagyon megkönnyebbültem, nagyon boldog voltam – felelte lapunk kérdésére Takács Boglárka, aki úgy érzi, képes lehet még tovább faragni az országos csúcsból. – Picit feszesebb volt a mozgásom, mint kellett volna, bár viszonylag higgadt is maradtam a hajrában. Ha tudnék egy higgadtabb, lazább futást kivitelezni, ami nem lesz egyszerű egy olimpiai elődöntőben, akkor szerintem lehet még több benne.

Halász Bence döntős

Vb-bronzérmes kalapácsvetőnk, Halász Bence erős eredménnyel kezdett, a 76,84 méteres első dobás gyakorlatilag már döntőt ért. Egy gyengébb második kísérlet után Halász harmadikra a selejtezőszintet jelző szalagra dobta a szert, hivatalosan 76,90 méteres eredménnyel jutott be a döntőbe.

A selejtező legjobb eredményét a kanadai világbajnok, Ethan Katzberg érte el (79,93). Az ötszörös vb-első lengyel Pawel Fajdek majdnem úgy járt, mint a londoni olimpián, amikor érvényes kísérlet nélkül zárt a selejtezőben, de harmadikra végül elég nagyot dobott (76,56), ott lesz a vasárnap esti fináléban, ahogy honfitársa, Nowicki is, azaz az éremesélyesek közül senki sem betlizett pénteken.

Rába Dániel 72,29 méterig jutott, ez nem volt elég a döntőbe jutáshoz, ahhoz 75,25 kellett.