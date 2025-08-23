Magyarország az európai turisták egyik kedvenc célpontja

Az idei nyári turisztikai szezonról jelent meg cikk az egyik neves szakmai portálon, amely szerint az év sosem látott utazási boomot hozott Európában – írja az Origo. A lap szerint a mediterrán térségben, Spanyolországban, Görögországban, Portugáliában, újabban Horvátországban, illetve Svájc, Málta, Magyarország és Törökország térségében rekordot döntenek a beutazások, szállásfoglalások és költések.

Gazdag programkínálat várja a turistákat (Fotó: Csudai Sándor)

Miért jönnek a külföldiek?

Magyarországra azért jönnek szívesen az európai turisták, mert megfizethetők az árak, gazdag a kulturális örökség és változatos élményeket ígér az utazás. A Michelin Guide elismerései pedig tovább növelik az ország nemzetközi presztízsét.

Hazánk emellett biztonságos, könnyen megközelíthető és egész évben látogatható.

Az első félévben Magyarországon több mint 8,2 millió vendég szállt meg,

és összesen 18,9 millió vendégéjszakát töltöttek a szálláshelyeken. Ez 8 százalékos növekedés a beutazásokban és 5 százalékos az éjszakák számában.

Kiemelték, hogy a turisztikai stratégia a tartózkodás hosszának és az egy vendégre jutó kiadásnak a növelésére koncentrál, amivel

az ország Közép-Európa egyik legdinamikusabb fejlődő turisztikai célpontja lesz.

Hazánk Európa egyik vezető turisztikai célpontja

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az év első felében csaknem 19 millió vendégéjszakát regisztráltak, 4,5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

A külföldiek vendégéjszakái meghaladták a tízmilliót, ami 6 százalék feletti növekedést jelent.

A belföldi utazók több mint 8,7 millió éjszakát töltöttek el itthon, 4 százalékkal többet, mint tavaly.

Júniusban 4,4 millió vendégéjszakát mutattak ki, ami 5,1 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. Az első negyedévben egyes hónapokban 15–16 százalékos bővülést mértek.

Május elején Magyarország elérte az év ötmilliomodik külföldi látogatóját,

ilyen korábban még nem történt.

Mi szól Magyarország mellett?

A külföldi turisták egyre szívesebbek költekeznek hazánkban, a belföldi vendégek pedig egyre több időt töltenek a szálláshelyeken.

Az Origo összeszedte, milyen szempontok szólnak Magyarország mellett:

megfizethetőség

biztonság

sokszínűség

könnyű elérhetőség

Magyarország több mutatóban máris lekörözött néhány nyugat-európai versenytársat. Eddig is jól alakultak az eredmények, és az adventi-karácsonyi időszak még hátravan.