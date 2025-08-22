A Balaton köszöni szépen jól van, növekszik a forgalma

A Balatonra eddig csaknem két százalékkal több vendég (2,3 millió) érkezett, és 11 százalékkal megugrottak a szálláshelyi bevételek. A turisztikai térségeink közül a Balaton profitál leginkább a Szép-kártyából is: a legtöbbet a magyar tengernél költöttek a szálláshelyeken ezzel a fizetőeszközzel.

A számokból az is kiderült, hogy ha csak a nyári hónapokat nézzük, júniustól augusztusig, akkor sem történt visszaesés sem vendégszámban, sem vendégéjszakában a tavalyi rekordévhez képest.

Csak a nyári hónapokban a szálláshelyek bevétele meghaladta a 88 milliárd forintot. A szállodai vendégek által eltöltött vendégéjszakák háromszázalékos növekedést mutatnak a tavalyi számokhoz képest – mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke az Indexnek azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter augusztusi országjárása során elért a Balatonra, ahol néhány személyes tapasztalatára hivatkozva fogalmazott meg általános megállapításokat a tó körüli turizmus helyzetéről. Balatonfenyvesen arról beszélt, hogy szerinte 30-40 százalékos visszaesés van a vendéglátóhelyeken, sőt egyes szállásadók már a megélhetésük miatt aggódnak.

Guller Zoltán szerint az ellenézék és egyes sajtóorgánumok évek óta beszélnek a balatoni turizmus gyengüléséről, de ezek a negatív fennhangok légből kapottak és minden szakmaiságot nélkülöznek, jellemzően pedig hamisak. Egyrészt semmi értelme a szezon közepén következtetéseket levonni, másfelől nem érdemes egy-egy vendéglátós beszámolóira hivatkozva trendet felvázolni.

A fent említett adatok alapján pedig elmondtható, hogy mindenféle hamis híreszteléssel ellentétben a Balaton környéki turizmus rendben van és a Balaton köszöni szépen jól van.

Ráadásul az országos turisztikai adatok is jók, a vendégek száma eddig meghaladta a 12 milliót, ami hétszázalékos növekedést jelent a tavalyi rekordévhez viszonyítva.

A vendégéjszakák számában 3,5 százalékos növekedést, a szálláshelyi bevételek tekintetében pedig 17 százalékos növekedést mértek.



Az előzetes adatokban ráadásul nem jelenik meg a szolgáltatók egy része – jellemzően kis szereplők –, akik később jelentik le a számaikat, így ennél garantáltan magasabb eredmény jön majd ki a szezon végén. A vendéglátóhelyek bevétele hét százalékkal emelkedett a 2024-es értékhez képest. A Szép-kártya forgalom első hét havi adatai is kimagaslók: a feltöltések összértéke nyolc százalékkal, a költések pedig csaknem 12 százalékkal nőttek a tavalyi év azonos időszakához képest.