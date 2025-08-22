Rendkívüli

Trump válaszolt Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

Balatonforgalomturizmus

A Balaton köszöni szépen jól van, növekszik a forgalma

Minden évben erős a politikai hangulatkeltés a Balatoni turizmus körül.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 10:06
Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Balatonra eddig csaknem két százalékkal több vendég (2,3 millió) érkezett, és 11 százalékkal megugrottak a szálláshelyi bevételek. A turisztikai térségeink közül a Balaton profitál leginkább a Szép-kártyából is: a legtöbbet a magyar tengernél költöttek a szálláshelyeken ezzel a fizetőeszközzel. 

A számokból az is kiderült, hogy ha csak a nyári hónapokat nézzük, júniustól augusztusig, akkor sem történt visszaesés sem vendégszámban, sem vendégéjszakában a tavalyi rekordévhez képest.

 Csak a nyári hónapokban a szálláshelyek bevétele meghaladta a 88 milliárd forintot. A szállodai vendégek által eltöltött vendégéjszakák háromszázalékos növekedést mutatnak a tavalyi számokhoz képest – mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke az Indexnek azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter augusztusi országjárása során elért a Balatonra, ahol néhány személyes tapasztalatára hivatkozva fogalmazott meg általános megállapításokat a tó körüli turizmus helyzetéről. Balatonfenyvesen arról beszélt, hogy szerinte 30-40 százalékos visszaesés van a vendéglátóhelyeken, sőt egyes szállásadók már a megélhetésük miatt aggódnak.

Guller Zoltán szerint az ellenézék és egyes sajtóorgánumok évek óta beszélnek a balatoni turizmus gyengüléséről, de ezek a negatív fennhangok légből kapottak és minden szakmaiságot nélkülöznek, jellemzően pedig hamisak. Egyrészt semmi értelme a szezon közepén következtetéseket levonni, másfelől nem érdemes egy-egy vendéglátós beszámolóira hivatkozva trendet felvázolni. 

A fent említett adatok alapján pedig elmondtható, hogy mindenféle hamis híreszteléssel ellentétben a Balaton környéki turizmus rendben van és a Balaton köszöni szépen jól van.

Ráadásul az országos turisztikai adatok is jók,  a vendégek száma eddig meghaladta a 12 milliót, ami hétszázalékos növekedést jelent a tavalyi rekordévhez viszonyítva. 

A vendégéjszakák számában 3,5 százalékos növekedést, a szálláshelyi bevételek tekintetében pedig 17 százalékos növekedést mértek.


Az előzetes adatokban ráadásul nem jelenik meg a szolgáltatók egy része – jellemzően kis szereplők –, akik később jelentik le a számaikat, így ennél garantáltan magasabb eredmény jön majd ki a szezon végén. A vendéglátóhelyek bevétele hét százalékkal emelkedett a 2024-es értékhez képest. A Szép-kártya forgalom első hét havi adatai is kimagaslók: a feltöltések összértéke nyolc százalékkal, a költések pedig csaknem 12 százalékkal nőttek a tavalyi év azonos időszakához képest. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

Bayer Zsolt avatarja

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.