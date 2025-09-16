Kizárták az olimpiai bajnokot, a másik ököllel verte a fejét + videó

Szufian el-Bakkali uralkodása éppen Tokióban kezdődött, s most ott is ért véget. 2021-ben a marokkói atléta olimpiai bajnok lett 3000 méteres akadályfutásban, majd megnyerte a számot a 2022-es eugene-i és a 2023 budapesti atlétikai vb-n és a 2024-es olimpián is. Az utolsó akadály után a tokiói világbajnoki döntőben is el-Bakkali vezetett, az utolsó métereken Geordie Beamish lehajrázta, aki Új-Zéland első futó vb-aranyát nyerte.

Geordie Beamish a 3000 méteres akadályfutás új világbajnoka, az olimpiai aranyérmes Szufian el-Bakkali nagyon haragudott magára (Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Takuya Matsumoto)

Beamish elődöntője mindenkit figyelmeztetett, aki hajráversenyre gondolt: az új-zélandi őrült utolsó körrel jutott be a fináléba, miután bukott, és még a fejére is ráléptek.

Olimpiai bajnokok bakija az atlétikai vb-n

Beamish messziről jött, s talán nem hajrázta volna le el-Bakkalit, ha a marokkói nem hiszi el túl korán, hogy újra övé az arany.

Az olimpiai bajnok reakciója árulkodó volt: sírt a célban, majd ököllel verte a fejét. A kettő között arra azért erőt vett magán, hogy sportszerűen gratuláljon az őt meglepő Beamishnek.

1500 méteren már az első forduló is nagy áldozatot szedett: a tokiói olimpiai bajnok Jakob Ingebrigtsen esett ki, aki az elmúlt hónapokban sérülésekkel és lelkileg megterhelő bírósági tárgyalással küzdött.

Az elődöntőben csatlakozott hozzá a szám párizsi győztese, az amerikai Cole Hocker is, aki a célegyenesben lekönyölte a német Robert Farkent. Bármilyen erős is az amerikai sportdiplomácia, Hockert kizárták, Farkent pedig bejuttatták a döntőbe.

Here is the contact being reviewed on the Cole Hocker DQ pic.twitter.com/FMmT7ngd5j https://t.co/GaTAKlbFiE — Chris Chavez (@ChrisChavez) September 15, 2025

A kanadaiak még egy olimpiai bajnok, Ethan Katzberg vereségétől tartanak, s ha az általuk valószínűsített forgatókönyv jön be, azaz Halász Bence nyer, ezt egyáltalán nem fogjuk bánni.