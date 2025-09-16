Kizárták az olimpiai bajnokot, a másik ököllel verte a fejét + videó

Rendkívüli

Két olimpiai bajnok is pórul járt a tokiói atlétikai világbajnokságon, igaz, eltérő mértékben. A férfi 1500 méter párizsi győztese, Cole Hocker a pályán beverekedte magát a szám vb-döntőjébe, ám ez túlságosan szó szerint volt igaz, az amerikait utólag kizárták. A 3000 méteres akadályfutás ebben az évtizedben Szufian el-Bakkali felségterülete volt, ám két olimpiai és két vb-arany után Tokióban az ezüst jutott neki Geordie Beamish mögött.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 13:12
Cole Hocker itt még Robert Farken mögött, az olimpiai bajnok szabálytalanul tört előre, kizárták a tokiói atlétikai vb elődöntője után Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Pat Scaasi
Szufian el-Bakkali uralkodása éppen Tokióban kezdődött, s most ott is ért véget. 2021-ben a marokkói atléta olimpiai bajnok lett 3000 méteres akadályfutásban, majd megnyerte a számot a 2022-es eugene-i és a 2023 budapesti atlétikai vb-n és a 2024-es olimpián is. Az utolsó akadály után a tokiói világbajnoki döntőben is el-Bakkali vezetett, az utolsó métereken Geordie Beamish lehajrázta, aki Új-Zéland első futó vb-aranyát nyerte.

Geordie BEAMISH of New Zealand (front center) and Soufiane EL BAKKALI of Morocco (R) compete in the men's 3000 meters steeplechase final at the World Athletics Championships at Japan National Stadium in Tokyo, on Monday, September 15, 2025. BEAMISH won the race. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Takuya MATSUMOTO / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Geordie Beamish a 3000 méteres akadályfutás új világbajnoka, az olimpiai aranyérmes Szufian el-Bakkali nagyon haragudott magára (Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Takuya Matsumoto)

Beamish elődöntője mindenkit figyelmeztetett, aki hajráversenyre gondolt: az új-zélandi őrült utolsó körrel jutott be a fináléba, miután bukott, és még a fejére is ráléptek.

Olimpiai bajnokok bakija az atlétikai vb-n

Beamish messziről jött, s talán nem hajrázta volna le el-Bakkalit, ha a marokkói nem hiszi el túl korán, hogy újra övé az arany.

Az olimpiai bajnok reakciója árulkodó volt: sírt a célban, majd ököllel verte a fejét. A kettő között arra azért erőt vett magán, hogy sportszerűen gratuláljon az őt meglepő Beamishnek.

1500 méteren már az első forduló is nagy áldozatot szedett: a tokiói olimpiai bajnok Jakob Ingebrigtsen esett ki, aki az elmúlt hónapokban sérülésekkel és lelkileg megterhelő bírósági tárgyalással küzdött.

Az elődöntőben csatlakozott hozzá a szám párizsi győztese, az amerikai Cole Hocker is, aki a célegyenesben lekönyölte a német Robert Farkent. Bármilyen erős is az amerikai sportdiplomácia, Hockert kizárták, Farkent pedig bejuttatták a döntőbe.

A kanadaiak még egy olimpiai bajnok, Ethan Katzberg vereségétől tartanak, s ha az általuk valószínűsített forgatókönyv jön be, azaz Halász Bence nyer, ezt egyáltalán nem fogjuk bánni.

 

