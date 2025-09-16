Halász Bence értékelt a bronzérem megszerzése után, őrület és káosz az atlétikai vb-n

Halász Bence történelmet írt, de nem úgy, ahogy az álmainkban szerepelt. A szombathelyi kalapácsvető az első magyar atléta lett, aki megszerezte harmadik szabadtéri vb-érmét is, de az első aranyra neki és a magyar atlétikának is tovább kell várnia. Halász Bence harmadszor is bronzérmes lett, noha 82,69 méterig jutott a tokiói atlétikai világbajnokság keddi döntőjében – több mint egy méterrel megjavította a valaha volt legjobb vb-bronzérmes eredményt. Soha korábban nem jutottak még kettőnél többen 82 méter fölé világbajnoki fináléban, most a kanadai olimpiai bajnok, Ethan Katzberg 84,70-es új világbajnoki csúccsal nyert, a német Merlin Hummel 82,77-es egyéni rekorddal lett második, és még a dobogóról leszoruló ukrán Mihajlo Kohan is 82,02 méterig dobta el a kalapácsot. Őrületes verseny volt, minden idők legszínvonalasabb vb-döntője.

Molnár Attila Budapest után Tokióban is vb-elődöntőt futott 400 méteren, s ott háromszor is be kellett helyezkednie a rajtgépbe. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Halász Bence idén felállított 83,18-as egyéni csúcsa, amely a döntő előtt a világ idei legjobb eredménye volt, az ezüstre lett volna elég, Katzberg a vb-n érte el a csúcsformát.

Halász Bence nem érezte verhetetlennek Katzberget

A kanadai második sorozatos 84,70-es dobása ellenére Halász Bence a finálé alatt nem mondott le az aranyéremről sem.

Lehetett volna ma olyan, hogy beletalálok egy dobásba, ám sajnos nem sikerült. Viszont elindultunk idén egy olyan úton az edzőimmel, aminek az az eredménye, hogy egy évben nem csak egyszer lehet tőlem várni a nyolcvan méter fölötti eredményt, hanem már ott tartok, hogy egy világbajnoki döntőben a rontott kísérleteim is mind nyolcvan felett voltak

– mondta az MTI-nek a versenye után Halász Bence, aki a döntő után még nem tudott felhőtlenül örülni az eredménynek, ugyanakkor büszke arra, hogy a világbajnokságokat tekintve három, minden világversenyt összesítve pedig már hét éremnél jár pályafutása során.