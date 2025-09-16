Halász BenceEthan KatzbergMolnár Attilaatlétikai vbkalapácsvetés

Halász Bence értékelt a bronzérem megszerzése után, őrület és káosz az atlétikai vb-n

Halász Bence lett az első magyar atléta, aki három szabadtéri világbajnoki érmet is nyert, mégsem tudott felhőtlenül örülni a tokiói világbajnokság kalapácsvető fináléja után. Halász Bence minden idők legszínvonalasabb vb-döntőjében 82,69 méteres dobással lett bronzérmes a kanadai Ethan Katzberg és a német Merlin Hummel mögött. Szabados Ármin nyolcadik, Rába Dániel tizenegyedik lett, Molnár Attila kiesett a rajtbohózat után a 400 méteres síkfutás elődöntőjében. A négy keddi döntőből csak egyet nem az uralkodó olimpiai bajnok nyert meg.

2025. 09. 16. 18:31
Bár a bronznál fényesebb éremben bízott, Halász Bence azért tudott mosolyogni a tokiói atlétikai vb kalapácsvető döntője után Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Halász Bence történelmet írt, de nem úgy, ahogy az álmainkban szerepelt. A szombathelyi kalapácsvető az első magyar atléta lett, aki megszerezte harmadik szabadtéri vb-érmét is, de az első aranyra neki és a magyar atlétikának is tovább kell várnia. Halász Bence harmadszor is bronzérmes lett, noha 82,69 méterig jutott a tokiói atlétikai világbajnokság keddi döntőjében – több mint egy méterrel megjavította a valaha volt legjobb vb-bronzérmes eredményt. Soha korábban nem jutottak még kettőnél többen 82 méter fölé világbajnoki fináléban, most a kanadai olimpiai bajnok, Ethan Katzberg 84,70-es új világbajnoki csúccsal nyert, a német Merlin Hummel 82,77-es egyéni rekorddal lett második, és még a dobogóról leszoruló ukrán Mihajlo Kohan is 82,02 méterig dobta el a kalapácsot. Őrületes verseny volt, minden idők legszínvonalasabb vb-döntője.

Tokió, 2025. szeptember 16. Molnár Attila a férfi 400 méteres síkfutás középdöntőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 16-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Molnár Attila Budapest után Tokióban is vb-elődöntőt futott 400 méteren, s ott háromszor is be kellett helyezkednie a rajtgépbe. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Halász Bence idén felállított 83,18-as egyéni csúcsa, amely a döntő előtt a világ idei legjobb eredménye volt, az ezüstre lett volna elég, Katzberg a vb-n érte el a csúcsformát.

 

Halász Bence nem érezte verhetetlennek Katzberget

A kanadai második sorozatos 84,70-es dobása ellenére Halász Bence a finálé alatt nem mondott le az aranyéremről sem.

Lehetett volna ma olyan, hogy beletalálok egy dobásba, ám sajnos nem sikerült. Viszont elindultunk idén egy olyan úton az edzőimmel, aminek az az eredménye, hogy egy évben nem csak egyszer lehet tőlem várni a nyolcvan méter fölötti eredményt, hanem már ott tartok, hogy egy világbajnoki döntőben a rontott kísérleteim is mind nyolcvan felett voltak

 – mondta az MTI-nek a versenye után Halász Bence, aki a döntő után még nem tudott felhőtlenül örülni az eredménynek, ugyanakkor büszke arra, hogy a világbajnokságokat tekintve három, minden világversenyt összesítve pedig már hét éremnél jár pályafutása során.

A kalapácsvetők döntőjében a lehető legtöbb, három magyar atléta szerepelt, az egyaránt első fináléjában szereplő Szabados Ármin (77,15) és Rába Dániel (75,22) is boldog volt a nyolcadik, illetve a tizenegyedik hellyel. A magyar szereplés a jövőre nézve is biztató, különösen a tizenkilenc éves Szabados eredménye.

 

Újabb rajtkáosz Molnár Attila elődöntőjében

Kalapácsvetőinken kívül még Molnár Attila volt érdekelt a keddi programban. A Ferencváros futója a budapesti vb után a tokiói világbajnokságon is elődöntőt futhatott 400 méteren. Az előfutamban elért országos csúcsán nem tudott tovább faragni, s ebben a rajt előtti káosz is szerepet játszott: csak harmadik nekifutásra teljesíthették az atléták az egykörös távot.

– Ilyen hibát, mint ami itt volt a futam előtt, én még nem láttam vb-n, de ez van. 

Fejben erős voltam, így nem zavart meg, viszont fizikailag kivett belőlem, mert gyakorlatilag másfélszer rajtoltam el feleslegesen. A másodiknál ráadásul három nagyon keményet léptem, mintha életem rajtja lett volna, aztán az is ment a levesbe.

– Amikor meg harmadjára bemásztam a rajtgépbe, éreztem, hogy nagyon igénybe lett véve a combizmom – mondta az MTI-nek Molnár Attila, aki 44,94 másodperces idővel a 17. helyen zárta a vb-t.

A tokiói világbajnokságon napról napra problémát okoz a sprintszámok indítása, ezzel egyáltalán nem elégedettek a futók.

 

Olimpiai bajnokok sikere

Míg a hétfői versenynap igazi kálvária volt az olimpiai bajnokoknak, kedden a négy döntőből hármat a tavalyi párizsi győztes nyert meg Tokióban is. Katzberg mellett férfi magasugrásban az új-zélandi Hamish Kerr, női 1500 méteren a kenyai Faith Kipyegon érvényesítette a papírformát.

Férfi 110 méteres gátfutásban viszont új győztes született, az amerikai Cordell Tinch nyert, aki egészen meghökkentő utat járt be az elmúlt években.

 

