WC-papírt gyártó gépet szerelt az atlétika új világbajnoka

Szinte hihetetlen történet ez. Cordell Tinch három évvel ezelőtt befejezte az élsportot, és az amerikai Wisconsin államban mobiltelefonokat kezdett el árulni. Azt mondta, hogy újra meg kellett találnia önmagát. Ígéretes gátfutó volt, 19 éves, aki atlétikai ösztöndíjjal a Pittsburgh-i Egyetemen tanult, amikor a világjárvány kitört. Ekkor elvesztette a motivációját. Teljesen felhagyott a sporttal, otthagyta az egyetemet, és hazaköltözött Green Baybe, Wisconsinba.

Cordell Tinch a férfi 110 méteres gátfutás világbajnoka. Fotó: Anadolu

Azt sem tudta, hol van a szöges cipője

– A mentális egészségemért kellett megtennem, hogy újra jól érezzem magam – mondja Tinch. Wisconsini otthonában két évig különféle munkákat vállalt, először kábeleket szerelt, majd egy toalettpapírt gyártó gépet kezelt, mielőtt mobiltelefonokat kezdett árulni. – Nem volt mindig szórakoztató, de a legfontosabb az volt, hogy azokban az években újra megtaláltam önmagam.

2022 decemberében régi főiskolai szobatársa, Treyvon Ferguson felvette vele a kapcsolatot. Sikerült meggyőznie Tinchet a visszatérésről. Tinch nem gondolt arra, hogy újra elkezdjen sportolni, csak egy kicsit kosárlabdázott a barátaival ezekben az években. – Egy cseppet sem érdekelt a sport. Egyáltalán nem követtem. Mielőtt bármi mást tehettem volna, azzal voltam elfoglalva, hogy megtaláljam önmagam és gondoskodjak magamról – mondja.

Például fogalma sem volt, hová tette a szöges cipőjét, amikor Ferguson felhívta. De megtalálta őket, összepakolta a többi cuccát, kiürítette a lakását, és néhány nappal később visszament Pittsburghbe. 2023 februárjában Tinch visszatért a pályára, és már ugyanazon év júniusában világcsúcsot futott 12,96-tal, miután 2019-ben egyéni csúcsot állított fel 13,63-as idővel. A 25 éves versenyző idén uralta a gátfutást, öt Gyémánt Liga-versenyt nyert meg, és a szezont azzal zárta, hogy 12,99 másodperces idővel megnyerte a világbajnokság döntőjét. – Az edzőmmel rengeteg időt töltöttünk azzal a szezon előtt, hogyan állítsuk be a dolgokat, és minden jel szerint jól csináltuk – mondja Tinch a győzelem után. – Nem lennék most világbajnok, ha ezt nem tettem volna meg. Minden, amit akkor tanultam a sporton kívüli dolgokról, világbajnokká és azzá az emberré tett, aki ma vagyok.