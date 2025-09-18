A magyar tinédzser átugrotta a magasságokat, amelyeket az ukrán világcsúcstartó nem

A tokiói atlétikai világbajnokság hatodik versenynapján a női magasugrás selejtezőjében volt magyar érdekeltség Bátori Lilianna révén. A tizennyolc éves atléta idén a fedett pályás Európa-bajnokságon bejutott a döntőbe, a vb-fináléba kerülés még nagyobb eredmény lett volna. A kezdőmagasság 1,83 méter volt, Bátori másodszorra jutott át ezen. Az esélyesek közül többen ezt a magasságot még kihagyták, például az ukrán világcsúcstartó, Jaroszlava Mahucsih sem ugrotta át az 1,83-at, sőt ő még a következő magasságon, 1,88-on sem szállt be a versenybe.

Az ukrán világcsúcstartó, Jaroszlava Mahucsih sokáig csak figyelte a többieket a tokiói atlétikai vb selejtezőjében, Bátori Lilianna ezalatt többet is ugrott (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Bátori az 1,88-at is másodikra oldotta meg, szépen fogyott körülötte a mezőny. A selejtezőszintet 1,97 méterben állapították meg, de valószínűnek tűnt, hogy korábbi magasságon kialakult a tizenkét fős döntős mezőny.

Mahucsih magabiztos volt, Bátori nem jutott döntőbe

1,92-n már Mahucsih is ugrott, és nagyon magasan repült át a léc fölött elsőre, az ő döntőbe jutásához nem férhetett kétség.