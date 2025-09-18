Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

Bátori LiliannaJaroszlava Mahucsihmagasugrásatlétikai vb

A magyar tinédzser átugrotta a magasságokat, amelyeket az ukrán világcsúcstartó nem

A tokiói atlétikai világbajnokság hatodik versenynapi programjában szerepelt az utolsó magyar érdekeltségű selejtező. Női magasugrásban a tizennyolc éves Bátori Lilianna a selejtező A csoportjába került, ahol az ukrán világcsúcstartó, Jaroszlava Mahucsih is helyet kapott. Mahucsih magabiztos volt, a korai magasságokat kihagyta, az idei U20-as Európa-bajnok Bátori természetesen hamarabb beszállt a versenybe.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 13:42
Bátori Lilianna tizennyolc évesen Tokióban debütált az atlétikai vb-n, a magasugrás világcsúcstartója, Jaroszlava Mahucsih is az ő selejtezőcsoportjában volt Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tokiói atlétikai világbajnokság hatodik versenynapján a női magasugrás selejtezőjében volt magyar érdekeltség Bátori Lilianna révén. A tizennyolc éves atléta idén a fedett pályás Európa-bajnokságon bejutott a döntőbe, a vb-fináléba kerülés még nagyobb eredmény lett volna. A kezdőmagasság 1,83 méter volt, Bátori másodszorra jutott át ezen. Az esélyesek közül többen ezt a magasságot még kihagyták, például az ukrán világcsúcstartó, Jaroszlava Mahucsih sem ugrotta át az 1,83-at, sőt ő még a következő magasságon, 1,88-on sem szállt be a versenybe.

Az ukrán világcsúcstartó, Jaroszlava Mahucsih sokáig csak figyelte a többieket a tokiói atlétikai vb selejtezőjében, Bátori Lilianna ezalatt többet is ugrott
Az ukrán világcsúcstartó, Jaroszlava Mahucsih sokáig csak figyelte a többieket a tokiói atlétikai vb selejtezőjében, Bátori Lilianna ezalatt többet is ugrott (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Bátori az 1,88-at is másodikra oldotta meg, szépen fogyott körülötte a mezőny. A selejtezőszintet 1,97 méterben állapították meg, de valószínűnek tűnt, hogy korábbi magasságon kialakult a tizenkét fős döntős mezőny.

Mahucsih magabiztos volt, Bátori nem jutott döntőbe

1,92-n már Mahucsih is ugrott, és nagyon magasan repült át a léc fölött elsőre, az ő döntőbe jutásához nem férhetett kétség.

Ez a magasság még Bátori februárban felállított 1,93-as egyéni csúcsa – és egyben U20-as országos rekordja – alatti volt, de ezúttal nem tudta megoldani. A legjobb kísérlete a harmadik volt, amelyet már esőben ugrott.

Bátori idén U20-as Európa-bajnok lett, ezt követően az első felnőtt vb-jén a 20. helyen végzett, de nem vállalunk vele nagy kockázatot, hogy ennél még fog sokkal jobb pozícióért is küzdeni.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Ő Péter. Miniszterelnök a Facebookon

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu