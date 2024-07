Zelenszkij hőse egy női szakaszvezető, nagy diadal a tette Ukrajnának + videó

A párizsi Gyémánt Liga-versenyen női 1500 méteren a Faith Kipyegon 3:49,04 percre javította a saját világcsúcsát, hét századot faragott le a tavaly júniusban elért eredményén, de Jaroszlava Mahucsih ellopta előle a show-t. Elvégre a 22 esztendős ukrán magasugrónő 37 éve fennálló világrekordot döntött meg: a bolgár Sztefka Kosztadinova az 1987-es római világbajnokságon győztes, 209 centis eredményéhez tett hozzá egy centit.

Jaroszlava Mahucsih, a világcsúcstartó, Forrás: X/Wanda Diamond League

Az eddig sem volt kérdéses, hogy Mahucsih napjaink első számú női magasugrója, hiszen tavaly ő nyerte meg a budapesti világbajnokságot, nálunk 201 centivel győzött, egy hónapja a római Eb-aranyat is ennyivel vitte el, és a legutóbbi három év végén az ő neve állt a világranglista élén: 2021-ben 206 centivel, 2022-ben 205 centivel, 2023-ban 203 centivel. Ám számára nagy szívfájdalom, hogy 2021-ben és 2022-ben sem nyerte meg az év fő versenyét: a tokiói olimpián kerek két méterrel bronzérmes lett, két éve pedig az eugene-i vb-n 202 centivel a második helyen végzett.

Ám az a 206 centi, amit 2021-ben Besztercebányán ugrott, előrevetítette, hogy akár Kosztadinova 209 centis világrekordjára is veszélyes lehet. S 19 évesen még senki nem jutott ilyen magasra. 2022-ben márciusában néhány nappal azután nyerte meg 202 centivel a belgrádi fedett pályás vb-t, hogy az Oroszország megtámadta Ukrajnát. Mahucsih Dnyipro városából három napon keresztül utazott autóval a szerb fővárosba, kétezer kilométert tett meg, ilyen előzmények után állhatott a dobogó tetejére. S ebben az évben a müncheni Eb-n is győzött, ehhez 195 centi is elegendő volt.

Vasárnap a párizsi Gyémánt Liga-versenyen nem úgy kezdett, hogy ebből világcsúcs lesz. A 195, a 201 és a 203 centin is másodikra jutott át. A 207 centin szintén másodikra, de ez már élete legjobbja lett.

– Azt edzőm azt mondta, hogy szerinte itt be kellene fejeznem, az olimpia már nagyon közel van, és gondoljunk arra, de nem hallgattam rá. Rámentem a 210 centis világcsúcsra, mert az elmúlt két évben már éreztem, hogy bennem van ez az eredmény – árulta el Mahucsih, aki a 210 centi felett elsőre, magabiztosan jutott át.

A világcsúcs után megszólalt Kosztadinova is, aki jelenleg a Bolgár Olimpiai Bizottság elnöke, és egy sztorival is szolgált.

– Örülök, hogy már 210 centi a világcsúcs, biztos voltam benne, hogy ez egyszer bekövetkezik. Egy hónappal ezelőtt a római Eb-n ott voltam a díjátadón, a ceremónia során megöleltem Mahucsihot, és mondtam neki, hogy készen áll a világcsúcsom megjavítására. Még egymásra is mosolyogtunk is, amikor arról beszéltem neki, hogy a párizsi olimpián először 207-re kellene ugrania, utána jöhet a 210. Nos, éppen így történt, és Párizsban, de az olimpiáig nem is kellett várni a világcsúcsra.

Volodimir Zelenszkij: Ez erőt adó diadal az ukrán népnek

Mahucsihnak gratulált Volodimir Zelenszkij is.

– Köszönöm, Jaroszlava, hogy ilyen magasra emelted az ukrán zászlót, és dicsőséget szereztél az országunknak, a népünknek. Minden ilyen diadal hihetetlenül nagy erőt ad az egységünk megőrzéséhez – üzente az ukrán elnök.

Mahucsih világcsúcsának másnapján, hétfőn Kijev és több más ukrán város ellen nagy orosz rakétatámadás indult, és az ukrán sportoló erre reagált is az Instagram-oldalán:

– Semmilyen rekord nem okoz örömet, amikor Oroszország nap mint nap megtámadja a hazámat, megöli a katonáinkat, gyermekek veszítik az életüket a szüleikkel együtt – írta az ukrán sportolónő.

Mahucsih ukrán szakaszvezető és Laszickene orosz kapitány közös fotói

Az orosz–ukrán konfliktus a Krím 2014-es orosz megszállásától datálható, és ennek a női magasugrásban is van lenyomata. A tokiói olimpiát – amelyen, mint említettük, Mahucsih bronzérmes lett – az orosz Marija Laszickene nyerte meg, és közös fotók készültek róluk, amelyeken mindketten nagy mosollyal az arcukon láthatók, s még ölelkeztek is.

Laszickene és Mahucsih a tokiói olimpián. Fotó: AFP/Grigory Sysoev

Ezek a fotók aztán Ukrajnában kiverték a biztosítékot, különös tekintettel arra, hogy mindkét atlétanő katonai rendfokozattal is rendelkezik hazájában. A közös fotót kezdeményező Mahucsihot az ukrán nacionalisták szétszedték az interneten („Ha az oroszok megölnék az egyik rokonodat, hogyan viselkednél?” – egy a szolidabb hozzászólások közül), de az ukrán védelmi miniszter helyettese is felelősségre vonta. A szakaszvezetői rangban levő Mahucsih utóbb azzal védekezett, hogy elragadták az érzelmei. Elmondta, büszke, hogy az ukrán fegyveres erők kötelékébe tartozik, és hűséges a hazájához. (Laszickene jóval magasabb rendfokozattal rendelkezik az oroszoknál, ő kapitány.)

S ekkor, ugye még fél évre voltunk attól, hogy Oroszország lerohanja Ukrajnát, és megindítsa a szárazföldi csapatait Kijev ellen.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség azon világszövetségek közé tartozik, amelyek még semleges színekben sem engedik versenyezni az oroszokat, így az olimpián sem lesz orosz atléta, és Mahucsih rendre elmondja, hogy helyesli ezt a döntést.

– Február 24-e előtt jó volt a viszonyunk Laszickenével, az a nap viszont mindent megváltoztatott – fogalmazott még 2022 nyarán Mahucsih, az orosz agresszió napjára utalva. – Az ukrán sporttársainak nem írt semmit, bezzeg Thomas Bachtól (a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke – a szerk.) kérte levélben, hogy ne zárják ki a versenyekről a nemzetisége miatt: „Az ukránok meghalnak a nemzetiségük miatt. Nem akarok gyilkosokat látni az atlétikai pályán.”

Jaroszlava Mahucsih világcsúcsa: