Az ukrán őrmesternő és az orosz kapitánynő már ölelkezett

A Krím 2014-es orosz megszállása, az azóta is zajló kelet-ukrajnai háború, amelyben a szeparatisták komoly orosz támogatást élveznek, továbbá az oroszok fokozódó katonai jelenléte az ukrán határ közelében februárban a pekingi téli olimpián is rányomhatja a bélyegét az amúgy is fagyos orosz–ukrán viszonyra. Ami 2014-ben a krími események forgatagában, Szocsiban a téli olimpia után a paralimpián is visszhangot kapott. Az ukrán sportolók először nem is akartak indulni, végül mégis elutaztak, de a megnyitóünnepségen csak egy sportolóval képviseltették magukat, később pedig az eredményhirdetéseknél tüntetően eltakarták az érmeiket – emlékeztet cikkében a Szport-Ekszpressz.

Két év múlva a Rio de Janeiró-i nyári olimpián egyes hírek szerint Ukrajnában szigorúan megtiltották a sportolóiknak, hogy az orosz médiának nyilatkozzanak. A tornaversenyeken a férfiaknál a korláton aranyérmes, az egyéni összetettben második helyen záró Oleg Vernyajev kétségkívül nem is állt szóba az egyik orosz televíziós csatornával, viszont az olimpiai faluban fényképezkedett orosz sportolókkal, ami Ukrajnában sokaknál rosszallást váltott ki. A teniszező Szerhij Sztahovszkij – aki a családjával évek óta Budapesten él – az orosz újságíróknak ugyancsak nem volt hajlandó nyilatkozni.

A 2018-as phjongcshangi téli olimpián síakrobatikában a férfiaknál az ugrás versenyszámban az ukrán Alekszandr Abramenko győzött, s az orosz Ilja Burov végzett a harmadik helyen, így pikáns helyzet állt elő az eredményhirdetésnél. Az oroszok a korábbi doppingügyeik miatt ráadásul nem versenyezhettek az orosz zászló alatt, „Olimpikonok Oroszországból” volt a hovatartozásuk megjelölése. Nos, Abramenko felhívta a dobogó tetejére maga mellé Burovot, és ott megölelte.

Fotó: Europress/AFP/ Martin Bureau

A nagy botrány azonban Ukrajnában tavaly a tokiói olimpián történtek, az atlétikai versenyek női magasugródöntője után tört ki. A számot az orosz Marija Laszickene nyerte meg 204 centivel, a harmadik helyen pedig az ukrán Jaroszlava Mahucsih végzett kerek két méterrel, és ők is készítettek közös fotót, nagy mosollyal az arcukon. Ez a fotó Ukrajnában kiverte a biztosítékot, különös tekintettel arra, hogy mindkét atlétanő katonai rendfokozattal is rendelkezik hazájában. A közös fotót kezdeményező Mahucsihot az ukrán nacionalisták szétszedték az interneten („Ha az oroszok megölnék az egyik rokonodat, hogyan viselkednél?” – egy a szolidabb hozzászólások közül), de az ukrán védelmi miniszter helyettese is felelősségre vonta.

Az őrmesteri rangban levő, húszéves magasugró utóbb azt mondta, hogy elragadták az érzelmei, nem gondolta, hogy a fotókat ukránellenes propagandához használják fel, büszke, hogy az ukrán fegyveres erők kötelékébe tartozik, és hűséges a hazájához. Laszickenlnek egyébként magasabb rendfokozatú, ő kapitány az orosz hadseregben, de idősebb, 29 éves, és ötszörös világbajnok – ezek az aranyak is hozhatták neki a csillagokat.

Fotó: AFPEuropress/AFP/Grigory Sysoev

Nem sokkal később a tokiói paralimpián a kategóriájában a férfi 100 méteres és a 200 méteres síkfutásban egyaránt ezüstérmes ukrán Igor Cvetov – a riói játékok kétszeres bajnoka – a dobogón hosszas unszolásra sem volt hajlandó összeállni közös fényképezésre az orosz versenyzőkkel. A sportoló ekkor persze már tudhatta, hogy Mahucsih fotózkodása milyen vihart kavart otthon…

A Szport-Ekszpressz cikke szerint a pekingi téli olimpián vélhetően nem fordul elő hasonló kínos eset, mert a kínai fővárosban az ukrán sportolóknak kevés esélyük van az éremszerzésre, és előbb el kellene jutniuk a dobogóig… Mindazonáltal a két ország versenyzői természetesen összefuthatnak, és mivel sokan jó barátságban vannak egymással, ebből születhetnének közös fotók, amelyek aztán gyorsan felkerülnének a közösségi oldalaikra. Az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ forrása cáfolta azokat az információkat, melyek szerint az ukrán sportolók ha nem is egyértelmű tiltást, de „ajánlást” kaptak arra nézve, hogy kerüljék az oroszokkal való érintkezést. Az elmúlt olimpiák tapasztalatai azonban azt sugallják, hogy az eredményhirdetéseken kívül és hivatalos tiltás nélkül is előfordulhatnak incidensek, a téma pedig mindkét fél számára fájdalmas – írja az orosz sportnapilap.

A cikk kitér az orosz nyelv használatára is az ukránoknál. A helyzet nem egyértelmű, de a Szport-Ekszpressz szerint az ukrán sportolók akár orosz nyelven is nyilatkozhatnak, mert az ukrán nyelvtörvény ugyan nagyon szigorú, de csak a köztisztviselőknek teszi kötelezővé az ukrán nyelv használatát. A tokiói olimpián is több ukrán sportoló nyilatkozott „büntetlenül” oroszul. Az orosz sportnapilap megjegyzi, hogy az ukrán téli olimpiai csapatban több honosított orosz sportoló is van, így különösen furán venné ki magát, ha nem szólalhatnák meg oroszul.

Szombati hír szerint huszonkét orosz versenyző, köztük cikkünk egyik főszereplője, az olimpiai bajnok magasugró Marija Laszickene kapott engedélyt a Nemzetközi Atlétikai Szövetségtől (WA), hogy idén semleges színekben indulhasson a nemzetközi versenyeken. Oroszország a korábbi doppingügyek nyomán továbbra is eltiltott. A WA döntése értelmében Laszickene címvédőként ott lehet március 18-20-án Belgrádban, a fedett pályás világbajnokságon. A nyilvánosságra hozott listán rajta kívül ott van többek között az olimpiai ezüstérmes rúdugró, Anzselika Szidorova és a vb-bronzérmes magasugró, Ilja Ivanyuk. Az engedélyhez az adott sportolónak rendszeresen negatív doppingmintát kell adnia és a múltban sem lehetett semmilyen tiltott szerrel összefüggő ügye. Semlegesként indulhat a nemzetközi porondon, s a versenyeken adott esetben nem húzzák fel neki az orosz zászlót, illetve nem játsszák le a himnuszt. A WA elnöke, Sebastian Coe decemberben úgy nyilatkozott: arra számít, hogy 2022-ben felfüggesztik az oroszok eltiltását.

Borítókép: Jaroszlava Mahucsih nem gondolta, hogy a védelmi miniszter helyettese is felelőssére vonja, amiért együtt ünnepelt az orosz aranyérmessel (Fotó: Europress/AFP/Grigory Sysoev)