UkrajnaNATONATO-csatlakozás

Az ukránok már közel sem olyan optimisták

Drasztikusan csökkent Ukrajnában a háborúval kapcsolatos optimizmus. Az ukránok egy jelentős része a közvélemény-kutatás szerint már nem tart elképzelhetőnek egy gyors NATO-csatlakozást.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 16:27
Fotó: YASUYOSHI CHIBA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy friss közvélemény-kutatás lesújtó képet fest az ukrán társadalom állapotáról. A News Gallup nemrég egy olyan felmérést tett közzé, amely szerint az ukránok már közel sem érzik olyan közeli lehetőségnek sem a NATO-, sem pedig az európai uniós tagságot. 

Az ukránok egyre kevésbé bizakodóak
Az ukránok egyre kevésbé bizakodók. Fotó: AFP/Yasuyoshi Chiba

A friss felmérés szerint az ukrán társadalom 69 százaléka támogatna egy tárgyalást az azonnali béke érdekében. Ez drasztikus változás, miután a háború első hónapjaiban a lakosság több mint hetven százaléka mondta azt, hogy az országnak a végsőkig kell küzdenie. 

Úgy fest tehát, hogy az ország lakosságának elég volt a háborúból.

A számok pedig még drasztikusabbak voltak, amikor arról kérdezték a lakosságot, hogy mekkora esélyt látnak egy gyors NATO-csatlakozásra

A megkérdezetteknek ugyanis csak a 33 százaléka mondta azt, hogy reménykedik egy gyors csatlakozásban.

Az EU-s csatakozás tekintetében valamivel optimistább a lakosság, azonban a hetven százalékról itt is alig több mint ötven százalékra zuhant azoknak az aránya, akik elképzelhetőnek tartanak egy gyors ukrán csatlakozást.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából

A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.