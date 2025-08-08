Az ukránok már közel sem olyan optimisták

Egy friss közvélemény-kutatás lesújtó képet fest az ukrán társadalom állapotáról. A News Gallup nemrég egy olyan felmérést tett közzé, amely szerint az ukránok már közel sem érzik olyan közeli lehetőségnek sem a NATO-, sem pedig az európai uniós tagságot.

Az ukránok egyre kevésbé bizakodók. Fotó: AFP/Yasuyoshi Chiba

A friss felmérés szerint az ukrán társadalom 69 százaléka támogatna egy tárgyalást az azonnali béke érdekében. Ez drasztikus változás, miután a háború első hónapjaiban a lakosság több mint hetven százaléka mondta azt, hogy az országnak a végsőkig kell küzdenie.

Úgy fest tehát, hogy az ország lakosságának elég volt a háborúból.

A számok pedig még drasztikusabbak voltak, amikor arról kérdezték a lakosságot, hogy mekkora esélyt látnak egy gyors NATO-csatlakozásra.

A megkérdezetteknek ugyanis csak a 33 százaléka mondta azt, hogy reménykedik egy gyors csatlakozásban.

Az EU-s csatakozás tekintetében valamivel optimistább a lakosság, azonban a hetven százalékról itt is alig több mint ötven százalékra zuhant azoknak az aránya, akik elképzelhetőnek tartanak egy gyors ukrán csatlakozást.