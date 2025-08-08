Jobb, ha figyel: változik a parkolási és behajtási rend a budapesti repülőtéren

Befejeződött a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre vezető híd és az indulási szint felújítása. A Budapest Airport azt közölte, hogy augusztus 8-tól az indulási szintre átmenetileg csak az öt tonna össztömeget meg nem haladó járművek hajthatnak fel. A járművek a járdaszigettel párhuzamosan szállíthatják ki utasaikat. A 100E buszok továbbra is az érkezési szint külső ívére érkeznek, a belváros felé változatlan helyről, az érkezési szint belső ívéről indulnak.

A turistabuszok a buszterminálban szállíthatják ki vagy vehetik fel az utasokat.

Augusztus 1️5-től pedig az érkezési szinten is változik a forgalmi rend a terület jobb kihasználtsága érdekében. Az érkezési szint közúti előterét kizárólag a BKK által üzemeltetett buszjáratok. A taxik, valamint a hatósági járművek vehetik igénybe. A járművek a járdaszigettel párhuzamosan vehetik fel utasaikat.

A parkolásról azt írták, hogy

a külön engedéllyel nem rendelkező autók számára a Budapest Airport dedikált zónát alakított ki a termináltól egy-két perc sétára található terminálparkolóban.

A területet az utasok napi egy alkalommal öt perc időtartamra ingyenesen igénybe vehetik.

A mozgáskorlátozott-kártyával rendelkező, csökkent mozgásképességű utasok továbbra is használhatják az érkezési és indulási szinten kialakított mozgáskorlátozott parkolóhelyeket, ahol az első 20 perc díjmentes. A terminálparkolóban – ahonnan gyorsan, akadálymentesen elérhető a terminálépület – a mozgáskorlátozott-kártyával rendelkező személyautók számára a parkolás az első 60 percben díjmentes. A 2. Terminálon belül kialakított, tágas liftek zavartalanul működnek, és a Budapest Airport továbbra is külön segítséget nyújt speciális igényű utasai számára.